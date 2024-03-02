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Önümüzdeki cuma 8 Mart, yani Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu günün esası insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal hakları için savaştığı ve kazandığı bir hikâyeye dayanıyor. Bu yıl da 8 Mart haftası için birçok yerde kadınlara yönelik etkinlikler düzenleniyor, o gün her şey kadınlar için. Ücretsiz tiyatro oyunları sahnelenecek, konserler, söyleşiler ve sadece kadınların katılabileceği stand-up şovları yapılacak. 8 Mart günü hem hakkımızı arar hem de eğleniriz dedim, programları derledim.

İSTANBUL

Sergi, konser, söyleşi…





- ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ defilesi 8 Mart 20.30’da TİM Maslak Show Center’da yapılacak. Kendi alanında başarılara imza atan 28 kadın, dünya tarihine adını yazdırmış güçlü kadınlardan ilham alarak hazırlanan defilede podyuma çıkacaklar. Defile sonrası Derya Uluğ konseri var. Gelir Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) desteğiyle depremzede üniversite öğrencisi genç kızlara aktarılacak. Bilet 600 lira. passo.com.tr

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- Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi’nin Mina’nın Çocukları Projesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bebek Sarnıcı’nda, sanatçı Leyla Emadi’nin ‘Kolektif Bağ’ adlı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor. Sergi 11 Mart 2024’e kadar açık.

- İstanbul Göztepe’deki Karyatid Sahne’de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel ‘Buzlu Kahve’ oyunu ücretsiz oynanacak. Rezervasyon gerekiyor. (0534) 955 08 04

- İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında AKM’de 8 Mart’ta ‘Kadınlar Günü Konseri’ hazırladı. Konser 20.00’de başlayacak. Biletler 100 liradan başlıyor. biletinial.com

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- Maltepe The Nile Event Cafe’de 9 Mart Cumartesi 14.00’te Kadınlar Günü’ne özel ‘Yaratıcı Drama’ atölyesi var. Fiyat 500 lira. passo.com.tr

- Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin BlackBox Etkinlikleri kapsamında 9 Mart 13.00’te ‘Gül İrepoğlu Anlatıyor: Kadınların Gözünden Kadınların Fırçasından’ konulu bir sohbet düzenleniyor. issanat.com.tr

ANKARA

Kadınlara özel gösteri

- Tiyatro Ciddibazlar Sahnesi’nde ‘Sylvia Plath ile Bir Gece Dünya Emekçi Kadınlar Gününe Özel’ etkinliği düzenlenecek. Bilet 250 lira. biletinial.com

- Çankaya’daki Berlin Cafe&Pub’ta Lafazans stand up ekibi tarafından ‘Rüya’nda mı Güldün?’ ve ‘Kadınlar Matinesi Stand-up’ gösterileri sahnelenecek. Bilet fiyatı kişi başı 280 lira. biletix.com

BURSA

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Erguvan fidanları dikilecek

- Bursa Belediyesi Afife Jale, Halide Edip Adıvar, Safiye Ali gibi tarihe yön veren kadınların anısına teatral bir gösteri hazırladı. 7 Mart 20.00’de Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda.

- 8 Mart 11.30’da Hüdavendigâr Kent Parkı’nda erguvan fidanları dikilecek. Etkinlikler ücretsiz.

BİRAZDA EĞLENELİM

- Büyükçekmece’deki Meylebi Meyhane’de 6 Mart akşamı ‘Kadınlar Matinesi’ var. Zenne ve darbuka şovunun dahil olduğu gecede yemek, içecek dahil kişi başı 1.000 lira. (0212) 880 56 46

- Sheraton Istanbul City Center’daki The Souq’da, Amanda’nın kadınlar gününe özel hazırladığı ‘Amanda İşbaşında’ şovunun eşliğinde bir yemek düzenleniyor. Şovun ardından DJ performansı var. Programın fiyatı 1400-1800 lira, bistro seçeneği 900 lira. (0533) 384 80 49

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- ‘100 BBI Showcase: Kadınlar Günü’, sanatçıları %100 Studio’da 8 Mart’ta bir araya getiriyor. Özgür Bayraktar’ın sunuculuğunda yapılacak gecenin kapı açılışı 20.00. Melis Karaduman, Paptircem, Tuğçe Şenoğul gibi isimler sahneye çıkacak. Bilet 350 lira. (passo.com.tr)

Hoşgeldin 32!Arkadaşlarım çok iyi bilir, şubat ortası geldi mi doğum günü organizasyonu hazırlıklarına başlarım. İşi son dakikaya bırakmayı sevmem, kimine çok külfet gelir böyle işlerle uğraşmak, ben aksine bayılırım. Neden sevmeyeyim ki? Ailemle, yakın arkadaşlarımın tümüyle bir arada olacağım bir gece, daha ne isterim! İstanbul’da bir doğum günü yemeği, eğlencesi planlamak zor iş. Artık Arnavutköy’de yemeğimi yiyeyim, eğlenmeye Emirgân’a geçeyim olmuyor. Neden mi; taksi yok! Zaten oradan oraya geç; taksi, bahşiş, yemek derken gece çok pahalıya patlıyor. O yüzden ben birkaç yıldır hem yemekli hem de canlı müzik olan mekânları tercih ediyorum. Bu gece de çok sevdiğim bir sanatçı olan Özcan Deniz’i Cahide Palazzo’da dinleyerek yeni yaşımı kutlayacağım. Başlıkta da söylediğim gibi: Hoşgeldin 32!

AH GECELER

◊ Redd bu gece 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de sevenleriyle buluşacak. (0535) 363 93 49

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Line Up Suadiye’de sahneye çıkacak. (0531) 498 80 93

◊ Özlem Başar bu gece 00.00’da Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

◊ Baran Bayraktar bu gece 1.00’de Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

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◊ Bora Çetin yarın 22.00’da Chicki Boom’da setin başında olacak. (Rezervasyon için: @chicki.boom)

◊ Özgür Cankardeş 5 Mart Salı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Oğuzhan Koç 6 Mart Çarşamba 00.30’da The Room Live sahnesinde şarkılarını söyleyecek. (0535) 018 60 93

◊ Alya 7 Mart Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

7/24 YETMEZ

◊ Bodrum’daki Maçakızı ve Ulus 29 işbirliğiyle yapılan, üç gün süren akşam yemeği etkinliğinin son günü. Şef Aret Sahakyan’ın şarap ve kokteyl seçkisi Maçakızı ve Ulus 29’un imza yemeklerinin olduğu menüye eşlik edecek. (0212) 358 29 29

◊ Maslak’taki 1453’te yeni bir etkinlik mekânı var; ismi, Hol. Açılış gecesinde Anna Vissi sahnedeydi. Burası Esnaf’ın sahipleri Atilla Bingöl ve Feyzan Cihan’ın ortaklığıyla açıldı. Hol’ün sürpriz iki ortağı daha var, oyuncu Demet Özdemir ve Anıl Çelik. Ünlü isimler sahneye çıkacak. Şimdi sırada Remos varmış, ben de merakla bekliyorum. @hol.live

◊ Sail Loft@Vakkorama Galataport’tan sonra Zorlu Center’a açıldı. Kahvaltıdan akşam yemeği servisine kadar menüsü oldukça geniş. Galataport’taki Sail Loft’un teras partileri çok popülerdi, bakalım bu yaz yeni şubelerinde havalı partiler olacak mı? (0537) 501 70 90

◊ Nişantaşı’ndaki The Stay’in 1’inci katına açılan Komedi Kulüp’te 6 Mart Çarşamba akşamı Pınar Fidan’ın stand-up gösterisi var. (0533) 133 33 92