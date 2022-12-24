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Hediye seçmek özen ister

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#Yılbaşı Hediyesi#Hediye Alternatifleri#Yeni Yıl
Hediye seçmek özen ister
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2022 07:00

Konser bileti, bakım seti, suşi atölyesi ya da bir sanat eseri... Yeni yıla girerken sevdiklerimize, onları gerçekten mutlu edecek, iyi düşünülmüş hediyeler seçelim.

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Sevdiklerimize onları özel hissettirecek hediyeyi seçmekte bazen zorlanıyoruz. Üstelik yılbaşı zamanı birden çok hediye almamız gerekebiliyor. Ekip arkadaşlarımıza, yazarlarımıza sorduk; her zevke ve bütçeye uygun seçenekleri derledik.

Bakım ihmale gelmez

Hediye seçmek özen ister

* El bakım seti, el maskesi, krem ve ısıtıcıdan oluşuyor. Sephora Collection Pretty Hands Seti, 199 lira.
* Işıltılı bir makyaj için dört fardan oluşan palet. ‘Joyful Holiday’ serisinden. KIKO Milano, 349,99 lira.
* Kırışıklık önleyici ortopedik güzellik yastığı Beauty Pillow aynı zamanda boynu da destekliyor. beymen.com, 999 lira.

Teknoloji düşkünlerine...

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* Oculus Quest 2, 128 GB sanal gerçeklik gözlüğüyle ona yeni dünyalar hediye edin. Teknosa, 13.999 lira.

Giyelim, takalım

* Yılbaşı temalı kazak günün anlamına uygun bir hediye alternatifi. LC Waikiki, 289 lira.
* Kadınlar ve erkekler için yılbaşına özel pijamalar... Dagi, 1.099,95 lira.
* Sıcacık hissettirecek bir şapka. DeFacto, 99,99 lira.

Hediye seçmek özen ister

Macerayı sevenlere...

* Btwin marka katlanır bisiklet. decathlon.com.tr, 3.600 lira
* Kampta, parkta, yolda el yakmayan çelik Stanley termos (0.47 litre). beymen.com, 999 lira.

Hediye seçmek özen ister

Deneyim zamanı

 *  Suşi yapımının öğretildiği atölye Chef’s Table Mutfak Akademisi’nde. passo.com.tr, 800 lira.

Kıymetini bileceklere...

* Darüşşafaka Cemiyeti’nin hazırladığı özel tasarım Yeni Yıl Hediye Kutusu’nda kokulu mum, kolonya, bardak altlığı, sabun, el ve vücut kremi var. darussafaka.org sitesinden 300 lira bağış yaparak alabilirsiniz.

* Yedikule Hayvan Barınağı’nın hediye paketlerinden almak için bağış yapın. Barınaktaki can dostlarımızın da yüzü gülsün. İletişim: (0535) 712 63 90

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Hem beden hem ruh için

* İster meditasyonda, ister yogada kullansın. Kimjaly yoga matı. decathlon.com, 750 lira.

* Palo Santo Wish Kit, tütsülük ve ağaç çubuklardan oluşuyor. atelierrebul.com.tr, 400 lira.

Sanatseverlere...

*  Monte Carlo Balesi, 3-4 Şubat’ta ‘Romeo ve Juliet’i Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyacak. Romantik bir hediye seçimi. passo.com.tr,  440-1.100 lira.

*  Trendyol’dan sanat eseri de almak mümkün. ‘Herkes Uyur’, Elif Beyaz, 20 bin lira. ‘Geçiş Alanı’, Feyza Doğan, 3.400 lira.

Hediye seçmek özen ister

Ofiste ve evde...

*Upper paper’ın 76 sayfalık not defterleri ilhamını dünyanın en güzel şehirlerinden alıyor. Biz İstanbul tasarımlı olanı tercih ettik.
vitruta.com, 60 lira.

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* Yılbaşı temalı kupa herkesi mutlu edebilir… Karaca, 279 lira.

Sinema tutkunlarına...

* Yeşilçam’ın fantastik-aksiyon yapımlarından ‘Ölüm Savaşçısı’ filminde Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı ‘Komiser Murat’ karakterinin el yapımı figürü. etsy.com, 1.157 lira.

* ‘Star Wars’ tutkunlarına özel ‘Yoda bebek’, onu taşıyacağınız sırt çantasıyla birlikte. ciceksepeti.com, 2.450 lira.

Hediye seçmek özen ister

 

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#Yılbaşı Hediyesi#Hediye Alternatifleri#Yeni Yıl

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