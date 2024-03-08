Hayallerin ötesine yolculuk

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Sütlüce’de Miniatürk’ün hemen yan tarafındayız. Türkiye’nin en büyük dijital deneyim merkezi olarak tasarlanan müzenin açılışında... Dijital Deneyim Müzesi ziyaretçilerin teknoloji ve sanatın farklı boyutlarıyla tanışması için tasarlanmış. Her bölümü farklı deneyimler sunuyor.

Türk yazılımcıların oluşturduğu interaktif ünitelerde yapay zekâ, sanal gerçeklik, etkileşimli ekranlar, kızılötesi ve derinlik algılama sensörü gibi teknolojik araçlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ tarafından açılan müzeye özellikle çocuk ve gençlerin ilgisi büyük çünkü sadece gezmek değil, müzedeki teknolojik araçlarla etkileşime geçmek de heyecan verici.

Müzeye girdiğinizde sizi ‘Dijital Oda’ karşılıyor. Etkileşimli ekranlar, sensörlerle harekete geçirilen mekanizmalar ve projeksiyon sistemleriyle donatılmış bu alanda ziyaretçiler oyun oynar gibi öğreniyor. Örneğin Nikola Tesla’ya ayrılan bu bölümde ünlü mucitle ilgili bilgileri duvardaki tuşlara bastığınızda çıkan ışıklı yazılardan okuyabiliyorsunuz. Rengârenk ışıklı dijital koridorda yürüyüp sanal gerçeklik gözlüğünü taktıktan sonra da benzersiz bir dünyaya giriyorsunuz.

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2 bin metrekareye yayılan müzenin en etkileyici bölümlerinden biri de 30 adet 4K projeksiyon cihazının kullanıldığı ‘Immersive (Sürükleyici) Deneyim Odası’. Kısacası müze ziyaretçilerine hikâye anlatıyor, bilgi veriyor ve onları hayallerinin ötesine taşıyor. Haftanın her günü açık olan müzede aynı zamanda gece seansları olacak.

‘Düşledikleri İstanbul’u yaratabilecekler’

Murat Abbas-İBB Kültür AŞ Genel Müdürü

“Dijital Deneyim Müzesi’nin açılış konseptinde çağın getirdiği teknolojik yeniliklere odaklandık. Müze önümüzdeki altı ay boyunca hayatımızı değiştiren ve geleceğe yön veren icatların sahibi Nikola Tesla’nın serüvenini sanal olarak deneyimleme fırsatı sunacak. İstanbul’u mitleri ve tarihi değerleriyle sualtından keşfedeceğiniz bir dijital macera da arttırılmış gerçeklik yoluyla oluşturuldu. Özellikle küçük ziyaretçilerimiz dijital teknolojileri kullanarak düşlerindeki İstanbul’u yaratabilecekleri bir deneyim yaşayacak. Önümüzdeki günlerde de müzenin güncellenebilir bir teknolojik altyapıya sahip olmasının yarattığı avantajla yerli ve yabancı yeni medya sanatçıları ve dünyanın önde gelen sanat kurumlarıyla işbirlikleri yapacağız.”

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Şehrin DİĞER yenileri

İstanbul Sanat Haliç Tersanesi’ndeki İstanbul Sanat’ta müzenin yanı sıra festival alanı, performans sanatları merkezi, çocuk sanat atölyesi, restoran ve müze mağaza var.

İstanbul Tasarım Müzesi

Süleymaniye Camisi Külliyesi’ndeki Sıra Dükkânlar müze olarak yeniden kapılarını açtı. Müze içinde dükkânlar, atölyeler var.

Bulgur Palas

100 yılı aşkın tarihe sahip Bulgur Palas restore edildikten sonra Magnum Photos’un ‘Magnum İstanbul’da’ sergisiyle açıldı.

Ne zaman, ne kadar?

Dijital Deneyim Müzesi haftanın her günü 9.00-18.00 saatleri arası ziyaret edilebilir. Bilet fiyatları öğrenci 30, tam 120 lira.