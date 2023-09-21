Hayaller yaz, gerçekler sonbahar

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20 YAŞINDA ZİRVEDE

Onun için 2020’lerin sesi diyorlar. Tıpkı Taylor Swift’in 2010’lara vurduğu damga gibi… 20 yaşındaki Olivia Rodrigo iki yıl önce yayımladığı ‘Sour’ın ardından ikinci albümü ‘Guts’la bir Z Kuşağı şarkıcısı olmanın ötesinde bir potansiyeli barındırdığını gösterdi. Albüm çıkar çıkmaz Billboard 200 listesinin zirvesine yerleşti. Albümde yürek burkan balatlar da var, sözleri dilinize dolanacak enerjik parçalar da…

‘Guts’ (Albüm)

Olivia Rodrigo

Universal Music Türkiye

‘MACERA DOLU AMERİKA’

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Yazın bittiğini kabullenemeyenlere ilaç gibi bir şarkı geldi Demet Akalın’dan: “Bir gece barda eller havaya, oynasın herkes kıvıra kıvıra…” Cansu Kurtçu ve Murat Yaprak imzalı bu enerjik şarkı sonbahar depresyonuna girmemizi bir süre daha erteleyebilir. Bu arada şarkının klibinin New York, Times Square’de dev ekranda gösterildiğini de hatırlatalım.

‘Bana Yolla’ (Tekli)

Demet Akalın

DMC

İKİ ŞİİR BİRLEŞTİ

Bir saygı albümü de Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli şairlerinden Özdemir Asaf için hazırlanıyor. ‘Özdemir Asaf 100 Yaşında’ adlı albümün açılışını TNK yaptı. Grubun, şairin ‘Yoz Şarkılar Önerisi’ ve ‘Çarşı’ şiirlerini derleyerek yaptığı ‘Yoz Şarkı’ parçası yayımlandı. Grup, şarkıda kişisel takıntılar ve alışkanlıklar yüzünden yaşanan kayıpları sorgulamak istemiş.

‘Yoz Şarkı’ (Tekli)

TNK

Pasaj Müzik

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YENİ İKİLİ, YENİ ŞARKI

Son Feci Bisiklet’ten Arda Kemirgent ve Glasxs olarak tanınan Melis Uslu güçlerini birleştirdi ve ortaya Horror Pizza çıktı. İkili “İsminin aksine korkutucu veya lezzetli öğeler barındırmıyor” diyor Horror Pizza için. Melis’in vokal tarzını ne kadar sevdiğimizi daha önce de yazmıştık, Arda’yla güzel bir uyum yakalamışlar. Indie pop tarzındaki ilk şarkıları, İngilizce sözlü ‘Otters’ da bunu kanıtı.

‘Otters’

Horror Pizza

Why Dark Co.

SÖYLEYEN AYNI

Gece’nin 2011 tarihli albümünde dinlediğimiz, grubun sevilen şarkılarından biriydi ‘Bana Bir Şarkı Söyle’: “Dipsiz bir yalnızlık kuyusu bahsettiğim. Umutsuzluğu okşayan bir gölge içini kaplayan…” Grubun bir süredir çalışmalarına solo devam eden solisti Can Baydar, bu şarkıyı yeniden yorumladı. Özetle ses aynı, düzenleme farklı. Bu arada şarkının söz ve bestesi de Can Baydar imzalı.

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‘Bana Bir şarkı Söyle’ (Tekli)

Can Baydar

Sony Music Türkiye