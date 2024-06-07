‘Havasından geçilmiyor’

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İlk açıldığı zaman, ocak ayı ortası gibi uğramıştım Clove’a. Daha o zamandan alameti farikası bana göre terasıydı. ‘Havalar ısınınca ne güzel olur burada oturup bir şeyler atıştırmak’ diye geçirmiştim içimden. Yaklaşık 15 gün önce terasının açıldığını duydum. Geçen cumartesi günü de uğradım.

16.00 suları, masaların hepsi dolu. Saatin erken olmasına aldanmayın, herkes çok şık (büyük, tarz güneş gözlükleriyle) ve derin sohbetteler. Yaş ortalaması yüksek, ortalamayı düşüren tek kişi üç yaşındaki yeğenim Lal’di. O da güneş gözlükleriyle hiç sırıtmadı orada, çabucak ayak uydurdu Clove’un havalı kitlesine.

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AVM bünyesindeki restoranları oldum olası çok sevmem. Çok iyi örnekleri var tabii ki, bakınız; Zuma... Clove da o ayarda ‘cool’ bir mekân olmuş. Hatta Zuma’nın ilk açıldığı yıllarındaki şaşaalı gecelerini anımsatıyor bana. Cuma, cumartesi geceleri Ulus 29’un eski DJ’i Engin Yelkenci setin başında.

Öğle ve akşam yemeği servisi var. Akşama hazırlık saat 18.00 gibi başlıyor. 18.30 civarı istemememize rağmen hesabımız geldi, kibarca akşama hazırlığın başladığını söyledi garsonlar. Belki mekânın bir kısmı uzun oturup akşama bağlanmak isteyen misafirler için ayrılabilir.

Mutfağın başında şef Emre Şen var. Başlangıçlar 450-1.100 lira. Mozzarella’lı kızarmış yeşil zeytin ‘crispy olives’ (450 lira) ve trüflü arancini’yi (495 lira) denedim ve sevdim. Salatalar 540-630 lira arasında. Makarna, pizza ve risotto’lar 810 ila

1.600 lira. Biz deniz mahsullü tagliolini’yi (1.200 lira) tercih ettik; deniz ürünü bol, acısı yerindeydi, beğen-

dim. Ana yemekler 750-2.100 lira arasında. Vegan seçenekler de var. Tabii fiyatlar ortalamanın üzerinde ama porsiyonlar doyurucu. Kokteyllerin tümü 560 lira. Cin bazlı Mandarin Paloma’yı tattım, güzeldi.

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HEP DOLU, REZERVASYON ŞART

Clove’a neden mi gidilir? Öğle yemeğine, alışveriş sonrası bir şeyler içmeye (tabii şanslıysanız; çünkü hep dolu ve rezervasyon gerekiyor), doğum günü kutlamasına... Hatta geçen haftalarda şehrin en havalı doğum günlerinden birine ev sahipliği yaptı Clove. Gülşen yeni yaşını burada kutladı. Kimler mi oradaydı? Demet Özdemir, Edis, Mabel Matiz, Aybüke Albere...

İşin özü Clove kısa sürede şehrin trend mekânlarından oldu diyebilirim. Terasıysa bu yaz ‘havalı’ partilere, kutlamalara ev sahipliği yapacak gibi görünüyor.

STADYUMDAN MÜZİK SESİ YÜKSELİYOR...





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Bu yaz stadyum konserlerine bir dönüş var. Mekân Dolmabahçe stadyumu. Yalın mayısın son günü verdi konserini, bu akşam dünyanın en önemli tenorlarından Andrea Bocelli sahnede olacak. Yarın Yıldız Tilbe, 12 Haziran Çarşamba ise Ajda Pekkan konseri var.

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Ben bir Yıldız Tilbe hayranı olarak yarını iple çekiyorum. Stadyum konserlerine katılacaklara birkaç tavsiye bırakayım. Öncelikle ulaşım meselesi önemli, kalabalığı göz önünde bulundurup toplu taşımayı kullanmak gerek. Havalar sıcak; rahat ve ince giysiler tercih edilmeli. Altına da çekin spor ayakkabılarınızı, saatlerce dans edin. Kapı açılış saatine de dikkat! En az 1 saat öncesinden stadyum yakınlarında olun. Konser bitiminde kalabalığa kalmamak için etkinlik bitince 15-20 dakika durun, bir soluklanın, kalabalık hafifleyince çıkış kapısının yolunu tutun.

AH GECELER





◊ Ebru Gündeş bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

bu gece 22.30’da 888 Private İstanbul’da. (0516) 169 08 88

◊ Özcan Deniz bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Berk Sunal bu gece 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon için: @boop_alacati

◊ Kaan Yorulmaz bu gece 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

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◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ Alya 13 Haziran Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

7/24 YETMEZ





◊ Müştemilat bu sezon da Bodrum yolcusu... Geçen yılın en popüler canlı müzik mekânlarından olmuştu. Bu yaz aynı yerinde 14 Haziran’da açılıyor, sahnede Deniz Yükseler olacak. 15 Haziran’da Serra Erkoç, 16 Haziran’da Ceyda Mazalto,

17 Haziran’da Buse Benol şarkılarını söyleyecek. Müştemilat da ‘referans’la müşteri alan mekânlardan. Üzülmeyin, daha önünüzde birkaç gününüz var içeriye girişte size kefil olacak bir arkadaş edinmek için...

◊ The Marmara Taksim’in terasındaki Upperist açıldı. Ben manzarasına, kokteyllerine bayılıyorum. Duyduğuma göre yaz boyunca ünlü DJ’leri misafir edecekmiş. (0534) 575 31 75

◊ Oligark İstanbul yarın gece sezon açılışını yapıyor. Sosyal medya fenomeni ve İtalyan işinsanı Gianluca Vacchi’nin DJ performansıyla ‘yaza merhaba’ diyecek mekânda sezon boyunca sürpriz etkinlikler düzenlenecek. (0212) 265 65 12