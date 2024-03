Havamız nasıl olursa olsun…

Haberin Devamı

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ Shakira’nın yedi yıl sonra çıkardığı 12’nci stüdyo albümü. 2022’de 11 yıllık evliliğini sonlandıran Kolombiyalı yıldız The New York Times’a verdiği röportajda albümle ilgili şöyle diyor: “Üzüntümü, acımı ve hayal kırıklığımı yaratıcılığımı kullanarak sindirdim.” Poptan trap’e, rock’tan bachata’ya farklı türlerin bir araya geldiği, 16 şarkılık albümde kimi zaman sertleşen kimi zaman da kırılganlık içeren duyguların izlerine rastlıyorsunuz.

‘Las Mujeres Ya No Lloran’ (Albüm)

Shakira

Sony Music Türkiye

Geçen hafta iki konser için İstanbul’a gelen Glass Beams’in ‘Mahal’ adlı EP’leri Türkiye’de de yayımlandı. Kurucusu Rajan Silva’nın kültürel köklerinden aldığı ilhamla geleneksel Hint müziğini Batı müziğiyle birleştirme fikrinden doğan üçlü tüm dünyada hatırı sayılır bir tanınırlığa sahip. Melbourne’lü Glass Beams üyeleri hipnotize eden sahne şovları sırasında maske takmakla kalmıyor, kendileriyle ilgili de ser verip sır vermiyor.

‘Mahal’ (EP)

Glass Beams

Ninja Tune

Gençlik yıllarında caz dinlediğini biliyorduk ama İrem Derici’nin caz tınıları taşıyan bir şarkıyla çıkagelmesi yine de şaşırttı. Sözü ve müziği Genco Ecer'e, aranjesiyse Genco Arı'ya ait olan ‘Milyonda Bir’ elbette Derici’yi pop’tan uzaklaştırmıyor ama ona yorumculuğunda, dinleyicilerini de heyecanlandıracak, yeni bir kapı açıyor.

‘Milyonda Bir’ (Tekli)

İrem Derici

DMC

Teoman’ın sahnesinde kemanıyla seyircileri büyülediği dönemlerde tanıdık Melisa Uzunarslan’ı. Uzun zamandır solo çalışmalarıyla gündemde. Geçen günlerde de bir gece hiç planlamadan yazar ve şair Sabahattin Ali’nin bir şiirini besteleyip kaydetmiş. ‘Geçmiyor Günler’i ilk dinlettiği kişilerden biri de yazarın kızı Filiz Ali olmuş.

‘Geçmiyor Günler’ (Tekli)

Melisa Uzunarslan

MDU Yapım

Cem Belevi hazırlıkları süren yeni albümüyle birlikte müzikal bir değişimin de içine girdi. Yeni nesil aranjörlerle çalışmak da bu değişimin bir parçası. Albümden ‘Zehirlendim’i tekli olarak piyasaya süren Belevi, sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda sevgi bağımlılığını anlatıyor. ‘Zehirlendim’in düzenlemesine Esad Fidan imza atmış.

‘Zehirlendim’ (Tekli)

Cem Belevi

BLV