Havalı ya da demode...

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Kış aylarında TikTok’ta bir anda patlayan ‘mob wife’ (mafya eşi) trendini hatırlar mısınız? Trendin etkisi yavaş yavaş söndü ama o sayede leopar moda sahnesine döndü. Yazın görmeye pek alışık olmadığımız bu desen, şaşırtıcı şekilde ayakkabılardan aksesuarlara, elbiselerden pantolonlara kadar neredeyse her parçayı ele geçirdi. Bu öyle

bir desen ki sizi havalı, feminen ve şık da gösterebilir, tam tersi demode ve rüküş de.

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Dikkat etmeniz gerekenler var, doğru uyguladığınızda oldukça ‘cool’ görünebilirsiniz. Leopar denince akılda genelde taba ve koyu kahverengi tonları canlanıyor ama bu desen kırmızı, sarı, yeşil gibi canlı renklere bile uygulanıyor. Fakat lütfen bu renklerde olanlardan uzak durun. Soluk bej üstü kahve tonları ya da taba üstü siyah ya da kahve tonlarındakiler en kullanışlı olanlar. Yazın bu tonlarda bir pantolonu beyaz tişörtlerle ve terliklerle eşleştirip altın tonlardaki takılarla tamamlayabilirsiniz.

Leopar başlı başına iddialı bir desen olduğu için geri kalan ne varsa sade tutmak işin püf noktası. Saç ve makyaj da dahil. Uzun bir elbise giydiğinizi düşünelim. Siyah düz bir babet, doğal saçlar, yalnızca bir küpe ve hafif bir makyajla tamamladığınızda son derece ‘cool’ görüneceğinizi garanti ediyoruz. Kırmızı ruj, platform topuklu ayakkabı, abartılı takılar ve yapılı saçlarsa aynı elbiseyi oldukça demode gösterebilir. Etek, pantolon ya da bluz gibi tek bir parçada kullandığınızdaysa kural yine aynı: Kalanı sade tutun, desenleri çarpıştırmaktan kaçının.

Yalnızca aksesuarlarda tercih ettiğinizde kırmızı, pembe ve yeşil gibi renklerde parçalarla da eşleştirebilirsiniz. Mesela kırmızı tişört, jean şort ve leopar desenli bir babetle oldukça parizyen görünebilirsiniz.

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HER TARZA UYGUN





Siyah balerin babetiyle eşleştirin. H&M, 1.399 lira





Kırmızı tonlar ve jean’lerle yakışır. İlvi, 6.999 lira





Beyaz tişört ve parmak arası terliklerle kullanın. Koton, 899,99 lira





Gömlekle tamamlayın. Trendyolmilla, 459,99 lira





Keten pantolonlar şık bir eşlikçi olabilir. Zara, 590 lira

KISA KISA...

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İlham orkideden...





Tasarımcı Tuğba Atasoy, orkidenin hikâyesini anlattığı ‘Orchidaceae’ koleksiyonunu tanıttı. Dünyada ortaya çıkan ilk çiçek olarak kabul edilen orkide aynı zamanda cinsiyetsizliğin de sembolü. Ayrıca bu zarif çiçek kendine karşı dürüst olmanın, güzelliğin ve gücün yansıması olarak da tanımlanıyor. Koleksiyonda hem cinsiyetsiz parçalar var hem de orkidenin yapısından ilham alan feminenlik dozu yüksek denim tasarımlar. Atasoy koleksiyonunda ağırlıklı olarak zamansız desenleri sezon trendleriyle harmanlanıyor.