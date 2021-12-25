Hasan Can Kaya: ‘Hayatın ironisi sonsuza kadar devam ediyor’

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Zeki, eğlenceli... Onun yanında olup somurtmanız mümkün değil. Etrafına pozitif enerji ve neşe saçıyor. Bu sefer beyaz smokinle karşımıza çıkıyor... Onunla sohbetimize başarılarını konuşarak başlıyoruz.

‘Konuşanlar’ 40 milyonun üzerinde izlendi, haziranda Türkiye’deki dijital platformlar arasında en çok izlenme sayısına ulaştı. TikTok’ta başkaları tarafından yüklenen videoların izlenmesiyse 1 milyarı geçmiş... Rekor kırmak ne hissettiriyor?

Rekor kırmanın bu işteki motivasyonumu arttırdığı doğru ama tek başına bir amaç değil. İşin içeriğinin beni tatmin etmesi daha önemli. Dolayısıyla ‘Konuşanlar’ın içeriği beni tatmin ettiği için bu rekorlar daha anlamlı.

Hadi doğruyu söyle, havalandığın olmuyor mu?

Havalanmadığımı düşünüyorum. Ama bunu etrafımdakilere sorarsanız daha objektif yorum yapabilirler (gülüyor).

Ulaştığın bu başarı birçok gencin hayali. Sırrın nedir?

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Tek bir neden yok ve hiçbiri sır değil. Çok uzun süre çok çalıştım. Şans yüzüme gülmediğinde de çalışmaya ve kendimi geliştirmeye devam ettim. Bir gün şansım da yaver gidince yılların biriken enerjisi patladı.

Bu yolda yaşadığın en büyük zorluk neydi?

Sektörel bürokrasi, çalıştığım bazı yerlerde karşımıza bilirkişi diye atanan ama bildiği yanıldığına yetmeyen tipler. En çok bunlar zorladı.

Kendini ‘Güngören’de büyüyen, yersiz şakalar yapan, aşırı neşeli bir çocuk’ olarak anlatmışsın. Şimdi bir pop yıldızı kadar ünlüsün. Değiştin mi?

Artık daha konforlu yaşıyor ve çalışıyorum. Çalışma koşullarımı kendim belirliyorum. Kişiliğimdeki tek değişim, günlük hayatta daha sakin bir Hasan Can Kaya var artık. Sorumluluk duygusu da duygusal iniş çıkışlarımın önüne geçiyor.

Sürekli güldürme baskısıyla yaşamak zor değil mi?

Baskı olduğu için güldürmüyorum. Güldürdüğüm için öyle bir beklenti var. Ben de güldürdüğüm, güldüğüm sürece bu beklentiyi karşılıyorum. Bir gün depresyona girersem bu zorlaşır. Ama şimdilik zor değil.

Hep pozitifsin. Nedir seni kızdıran, sinirlendiren şeyler?

Beni en çok başkalarını aşağı çekmeye yönelik rekabet ortamı öfkelendiriyor.

İnsanları rahatlıkla eleştiriyorsun. Hasan Can Kaya senin izleyicin olsa, onda neleri eleştirirdin?

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Aslında eleştirmiyorum da yüzleştiriyorum diyeyim. Yani onları beğenmediğim ya da onaylamadığım için değil, komik bulduğum için analiz ediyorum. Kendimde en çok tez canlılığımı eleştiririm. Bir sürü işi daha çabuk olsun diye müdahale edip geciktirdiğim olmuştur.

Çevrendekilerin şikâyetçi olduğu yanın nedir?

İşkolik olmam. Aynı anda çok şeyle uğraşmaya çalışmam ve zamanımın hiç yetmemesi.

Güldüren adam olmasan ne olurdun?

Teknik direktör olurdum kesinlikle. Aşırı zevkli buluyorum teknik adamlığı.

En son neye ağladın?

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Duygusal bir olaya rastlarsam oluyor. Ama çok yorucu geldiği için kaçıyorum o duygudan. En son ‘Hachiko’ filmini izlerken ağladım.

Güldürmek dışında yapabildiğin en iyi şey nedir?

Konuşmak, bir şeyi pazarlamak, yazmak ve üretmek.

DÖRT SAAT SÜRDÜ, ÇOK EĞLENDİK

2021’de İz Bırakanlar Ödülü verseydin kimi seçerdin?

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye verirdim. İkisi sayesinde hayatımıza devam edebiliyoruz. Onlar olmasaydı bir sürü insan daha kötü durumdaydı.

Bu yıl seni en çok etkileyen film hangisi oldu?

Büyük usta Metin Akpınar’ın dijital platformdaki belgeseli.

Peki kitap?

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Umberto Eco’nun yazdığı ‘Çirkinliğin Tarihi’.

2021’de unutamadığın program oldu mu?

Eypio’nun ‘Konuşanlar’a konuk olduğu bölüm. Gerçekten çekim bitsin istemedim. Dört saat sürdü. Çok eğlendik.

En çok hangi şarkıyı dinledin?

Babamın sevdiği ve hayattayken sürekli dinlediği için bıktığımı, nefret ettiğimi söylediğim ama zaman geçtikçe bağımlısı olduğum ‘Güzel Seni Çok Özledim’ türküsü.

Peki, en çok hangi olaydan etkilendin?

Ülkemizin başına gelen kahredici yangınlardan… Orada yanan hayvanların ve hayatı mahvolan insanların görüntüleri… Uzun süre etkisinden çıkamadım.

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ANLATMAYA DEĞER OLAN HER ZAMAN GÜZEL OLAN DEĞİLDİR

2021 denince aklına neler geliyor?

Pandemi, yangınlar... ‘Filenin Sultanları’nın başarıları... Ayşe Begüm Onbaşı, Mete Gazoz, Semih Saygıner ve Toprak Razgatlıoğlu’nun dünya ve olimpiyat şampiyonlukları...

İmkânın olsa 2021’de değiştireceğin dört şey ne olurdu?

Pandemi, hayvanlara ve kadınlara yönelik olanlar başta olmak üzere her türlü şiddet, ülke ekonomisi ve hepimizi kahreden yangınlar...

Bu yıl senin için nasıl geçti?

İş konusunda izlenme rekorlarını kırmamız, sattığımız biletlerin daha çabuk tükenmesi ve seyirciyle iletişimin güçlenmesi gibi gelişmelere sevindim. Ancak başarı çok büyüyünce sektörün içinde ve dışındaki haset tiplerin linç girişimleri ve saldırılarına da üzüldüm. Özel hayatımda da inişler çıkışlar oldu. Kısacası her anlamda büyüdüğümü en çok hissettiğim yıl oldu.

Geçen günlerde programında ettiğin küfür yüzünden gündem oldun. Eleştirenler oldu. Sen hiç konuşmadın. Konuyla ilgili ne söylemek istersin?

Çok zorlama, seyircide karşılığı olmayan bir iftira var. O yüzden de başarılı olamadı zaten. 10 saniyelik bir video üzerinden sanki seyircileri karşıma alıp teker teker küfrediyormuşum gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı. Programda argo kullanılıyor evet, ama zaten bu hayatın içinde olan bir olgu. ‘Konuşanlar’da arkadaş ortamındaki atmosfer var. Bu, dışarıdaki mutsuz, kıskanç, etkileşim peşindeki tiplerin cımbızla seçilmiş bir kesit üzerinden bizi aşağı çekmeye çalışmalarından başka bir şey değil. Tek üzüldüğüm, benim üzerimden seyircilerin, Z Kuşağı denilen gençlerin aşağılanmaya çalışılması. ‘Konuşanlar’ seyircisi bana göre memleketin en kendisiyle barışık, eğitimli kesimi. Zaten pek çok saygın üniversiteden, kurumdan ödül almışız. Pırıl pırıl, eğitimli gençlerin beğenilerini de aşağılamaya çalışıyorlar.

ARKADAŞLARIMI TRANSFER ETTİM

2021’in unutulmaz olayı neydi senin için?

İzmir’de turnede bir izleyicimiz kanseri bizi izleyerek, bizden aldığı moralle atlattığını söylemişti.

Yüzünü en çok ne güldürdü?

Bu yıl, neredeyse bütün yakın arkadaşlarımı yanıma transfer ettim; birlikte çalışmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

2022’den beklentilerin neler?

Uluslararası girişimlerimiz söz konusu. Haziranda çekeceğimiz ilk sinema filmimin gurur duyacağım bir yapım olmasını istiyorum.

Yılbaşı sana ne ifade ediyor?

Öyle olmadığını biliyorum ama bende bir şeyler sıfırlanıp bize yeni başlangıç şansı veriliyormuş hissi yaratıyor.

Her sene hayatımızdan bir yıl azalıyor. Bu sana ne hissettiriyor?

Hem hüzün hem sevinç. Her yılbaşında bir önceki seneyi nerede-nasıl geçirdim ve bir sonraki seneyi nerede-nasıl geçireceğimi düşünürüm.

TÜRKÇE POP DİNLERİM

Anlatmaya değer bir yılbaşı gecesi geçirdin mi?

Benim için anlatmaya değer olan her zaman güzel olan değildir. Bugün travmatik görünen bir olay yıllar sonra enfes bir komedi malzemesine dönüşebiliyor. Hayatın ironisi sonsuza kadar devam ediyor. O yüzden anlatmaya değer yılbaşıları hatırlıyorum ama şu an demlenmelerini bekliyorum.

Yılbaşında dilek tutar mısın?

Hayat sonsuz ihtimallerden ibaret. Dolayısıyla özel bir dileğin gerçekleştikten sonra uzun vadede zararlı olma ihtimali var. O yüzden dilek dilemem.

Şimdiye kadar aldığın en unutulmaz yılbaşı hediyesi neydi?

Yılbaşı ve doğum günümün tarihi çok yakın olduğu için genellikle yeni yılda alacağım hediyeleri doğum günümde alıyorum. Özel bir örnek veremiyorum.

Yılbaşında mutlaka şarkılarını dinlerim dediğin biri var mı?

Türkçe pop klasiklerini dinlerim. Sezen Aksu, Bendeniz, Levent Yüksel, Tarkan. Eğer duygusal bir moddaysam liste alakasız türlere uzanabiliyor.