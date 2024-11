Haftanın menüsünde yıldızlı etkinlikler var

Haberin Devamı

*KONSER



-Nilüfer 16 Kasım Cumartesi 21.00’de TED Ankara Koleji Sahne Sanatları ve Gösteri Merkezi, Ata Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 747 ila 2.300 lira.

-Emre Aydın 16 Kasım 22.00’de Holly Stone Beyoğlu’nda olacak. Bilet fiyatı 504 lira.

-Rober Hatemo 16 Kasım 22.30’da Sahne İstanbul’da. Bilet fiyatı 1.000 ila 6.000 lira (loca VIP, bistro ikramlı).

-Anadolu Nefesli Beşlisi 17 Kasım Pazar 15.00’te CSO ADA Ankara, Bankkart Mavi Salon’da, 4 yaş ve üzeri için ‘Müzikli Hikâyeler’ konseri gerçekleştirecek. Bilet fiyatı 275 ve 325 lira.

-Melis Fis 17 Kasım 16.00’da Beylikdüzü’ndeki Mask Beach’te sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 400 ve 2.400 lira (sahne önü).

-Gülşen 18 Kasım Pazartesi 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 1.499 ila 2.760 lira.

-Amerikalı trash metal grubu Testament 19 Kasım Salı 19.00’da JJ Arena’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.700 ve 2.650 lira.

-Birsen Tezer 20 Kasım Çarşamba 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 224 ve 550 lira.

-Yeni Türkü 20 Kasım 21.00’de Mall of İstanbul MOİ Sahne’de konser verecek. Bilet fiyatı 690 ila 1.000 lira.

-Tuğçe Şenoğul 20 Kasım 21.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı 200 lira.

-Kum 20 Kasım 21.30’da Kadıköy Sahne’de. Bilet fiyatı 500 lira.

-Çakal 20 Kasım 21.30’da İzmir, Ooze Venue’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400 lira.

-Filistin asıllı Amerikalı şarkıcı Lana Lubany 22 Kasım Cuma 21.00’de Salon İKSV’de konser verecek. Bilet fiyatı 20 (Eczacıbaşı Genç Bilet) ve 750 lira.

-Norveç asıllı Amerikalı müzisyen Okay Kaya 22 Kasım 22.00’de Blind İstanbul’da konser verecek. Bilet fiyatı 680 lira.

-Yaşar 22 Kasım 22.30’da Jolly Joker Vadistanbul’da. Bilet fiyatı 2.280 ila 18.000 lira (loca ikramlı, 4 kişilik).

GECE



-Rober Hatemo 16 Kasım Cumartesi 23.30’da Sahne İstanbul’da. (0212) 280 33 33

-Özlem Başar 16 Kasım 23.00’te Oda By Venge sahnesinde. (0554) 198 05 12

-Cafer Palamut 16 Kasım 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

-Bengü Beker 16 Kasım 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Sakiler 17 Kasım Pazar 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

-Güven Yüreyi 17 Kasım gecesi 00.30’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

-Yaşar 20 Kasım Çarşamba 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 20 Kasım 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

-Selami Şahin ve Alya 22 Kasım Cuma 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Gülşen 22 Kasım 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

*PARTİ



-Radyo Eksen DJ’leri Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız ve Nikki Wild 16 Kasım Cumartesi 21.00’de Babylon’da Radyo Eksen partisi için setin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 ve 500 lira.

*SEMİNER



-Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez 17 Kasım Pazar 14.00’te İstiklal Caddesi’ndeki İş Sanat Resim Heykel Müzesi, BlackBox salonunda 1920’li yıllardan günümüze dönemin etkili sanat akımlarına odaklanan seminer serisine başlayacak. Bilet fiyatı 25 ila 55 lira.

*SERGİ



-Beyoğlu’ndaki İstiklal Sanat Galerisi, Ahmet Ergenç küratörlüğündeki ‘Vertigo Taslakları: Oto/portreler’ karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Adını Emil Cioran’ın ‘Vertigo Taslakları’ isimli aforizmalarından alan sergi; benlik, kimlik, öteki, varoluş, kaygı ve özgürlük mevzularını 19 sanatçının portre ve otoportre çalışmaları üzerinden inceliyor. 8 Aralık tarihine kadar görülebilir.

-Beyoğlu, Kazancı Yokuşu’ndaki Anna Laudel İstanbul, Ramazan Can ve Cem Sonel’in ‘All The Good Memories Are Stored’ başlıklı sergilerini izleyiciyle buluşturuyor. Üretimlerinde halı, beton, dokuma, neon ve LED enstalasyon gibi malzemeleri bir araya getiren sanatçıların sergisi, modern dünyanın işleyişi içinde zaman ve bellek kavramlarını sorguluyor. 12 Ocak 2025’e kadar ziyaret edilebilir.

ETKİNLİK

-Sanal Gerçeklik Müzesi Müzeverse 19 Kasım’da UNIQ İstanbul’da kapılarını açıyor. Müzenin ziyaretçileri ‘Piramitlere Yolculuk: Antik Mısır’ın Keşfi’ gösterimiyle 4 bin500 yıl öncesini sanal gerçeklikle keşfetme şansını elde edecekler. Müzeverse’in bilet fiyatı 700 lira. 19 Kasım Salı 12.00 ile 20.30 saatleri arasındaki seanslara katılabilirsiniz.

*DJ



-Furkan Kurt 16 Kasım Cumartesi 23.00’te Adana’daki Paradiso’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 350 lira.

-Techno müziğin dünyaca ünlü isimlerinden I Hate Models mahlaslı Guillaume Labadie 22 Kasım Cuma 22.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 2.000 ve 3.500 lira.

-Sofia Kourtesis 22 Kasım 21.00’de Babylon’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 500 lira.

*TİYATRO



-Shakespeare yorumu

Çağdaş tiyatronun dehalarından biri kabul edilen Thomas Ostermeier ve topluluğu Schaubühne Berlin, 28. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 18-19 Kasım tarihlerinde, saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Shakespeare’in klasik eseri ‘III. Richard’ın farklı bir yorumuyla tiyatro izleyicisinin karşısına çıkacak. Bilet fiyatı 950 ila 3.000 lira.

-TV’den tiyatro sahnesine

Rambert Dans Tiyatrosu 22 Kasım Cuma 20.30’da Bafta Ödüllü TV dizisi ‘Peaky Blinders’ı çarpıcı sahne uyarlamasıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne taşıyacak. Gösteri 1. Dünya Savaşı sonrası, 1920’lerin sanayileşen İngiltere’sinde dünyanın en ünlü sokak çetesinin sürükleyici hikâyesini anlatıyor. Bilet fiyatı 595 ila 1.995 lira.

-Müzikal komedi

-Shakespeare’in ünlü eseri ‘Romeo ve Juliet’in eğlenceli bir uyarlaması olan ‘Verona Çıkmazı’nı Esra Bağışgil kaleme alıp sahneye koyuyor. Geçen yıl Direklerarası Tiyatro Ödülleri’nde ‘En İyi Müzikal Komedi’ ödülünü kazanan oyunda Ozan Varol, Esra Bağışgil, Adem Yılmaz, Tuğçe Özlü Şentürk ve Melih Turna rol alıyor. 16 Kasım Cumartesi 16.00 ve 20.30 saatlerinde Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350 ve 550 lira.

*ATÖLYE



-Dolapdere’deki Arter ‘Çağdaş Sanatta Üretim Yöntemleri’ başlıklı atölye serisinde, 16 Kasım Cumartesi Ali Kazmacı’nın sanat pratiğinden yola çıkarak lens temelli mecraların üretim süreçlerine odaklanacak. Atölye serisinde sanatçılar, kendi işlerinden yola çıkarak bir eserin geliştirilmesi, çekim teknikleri, kurgu ve sergileme aşamalarına kadar uzanan yaratıcı süreci ele alacaklar. Bilet fiyatı 550 lira.

-Acıbadem’deki THINK House İstanbul, 16 Kasım Cumartesi 16.00’da ‘Yazan Çocuklar Atölyesi’ düzenleyecek. Halenur Çalışkan yürütücülüğünde gerçekleşecek atölyede yazarlığa hevesi ve yeteneği olan çocuklar yaratıcı yazarlık egzersizleri yaparak kurmaca yazımın temel prensiplerini öğrenecekler. Bilet fiyatı 600 lira.