Güneşe karşı kalkan

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Rahat uygulanıyor

Shiseido Clear Suncare Stick SPF 50+

Stick formunda olduğu için uygulaması oldukça kolay. Suya, tere ve ısıya maruz kaldığında UV koruyucu örtüyü güçlendiren içeriğe sahip. Her cilt tonuna rahat bir şekilde uygulanıyor. Damla Durak, Nilüfer Pazvantoğlu ve Melis Yılmaz öneriyor. Fiyatı 2.850 lira.

Yapısı çok hafif

Lancome UV Expert Supra Screen SPF 50+

Fotoyaşlanma etkilerini sadece 1 ayda azaltma iddiasında. Niasinamide, E vitamini ve karahindiba özü içeriyor. Esra Er “50 faktör olmasına rağmen yapısı çok hafif”, Bilge Şahbaz ise “Yaz mevsiminde vazgeçilmezlerimden” diyor. Fiyatı 2.500 lira.

Nemlendirici özelliği yüksek

Heliocare Jel SPF 50

Kapatıcı özelliği var. Akne ve beyaz tabaka yapmıyor. Ayrıca nemlendirici özelliği yüksek. Uzm. Dr. Selma Salman ve dermatolog Dr. Güneş Ertürk’ün önerileri arasında. Fiyatı 650 lira.

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Leke karşıtı

Bioderma Photoderm Spot SPF 50+

Leke sorunu yaşayan ya da leke oluşma riski taşıyan ciltler için yüksek koruma sağlıyor. İpek Koşan “Yüz ve vücut kremi olarak kullanabilirsiniz” diyor. Fiyatı 750 lira.

Işıltılı bir görünüm

Supergoop Glow Stick 50 faktörlü

Hem koruyor hem parlatıyor… Doğal olarak elde edilen malzemelerle hazırlanan ürün için Neslişah Aygören: “Cilde ışıltılı ve nemli bir görünüm kazandırıyor” diyor. Fiyatı 1.079 lira.

‘Defalarca sürmeye gerek yok’

Lancaster Tan Deeper SPF 6

Bronzluğu arttırıyor ve cildi nemlendiriyor. Melis Yılmaz “Yıllardır şaşmam, suda çıkmıyor. Deniz ve havuzdan sonra defalarca sürmeye gerek yok” diyor. Fiyatı 1.480 lira.

Cilt tonunu eşitliyor

Esthederm Photo Reverse Tinted SPF 50+

Renkli olduğu için cilt tonunu eşitliyor. Dermatolog Ezgi Özkur “Mavi ışık koruması olduğundan leke problemi olan kişilerde tercihimiz. Kullanımı kolay” diyor. Fiyatı 1.700 lira.

Kızarıklıkları kapatıyor

Maruderm Pink Tone-Up Sun Cream Spf 50+

Güneşten korumasının yanında cilt tonu eşitleme özelliği sayesinde ciltteki kızarıklıkları da kapatıyor. Tüm cilt tipleri kullanabilir. Neslişah Aygören’in önerilerinden. Fiyatı 399 lira.

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Formülü su bazlı

Syorell Sunique 50 SPF

İçeriği vegan. Akneye meyilli ciltler için uygun. Akne izlerini kapatmayı hedefliyor. Şeffaf, su bazlı formülüyle göz çevresi kullanımı için de elverişli. Esra Er Kursan’ın önerilerinden. Fiyatı 260 lira.

Hassas koruma

The Further 50 SPF

Cilde hassas bir koruma sağlıyor. UVA ve UVB filtreleriyle zararlı güneş ışınlarına engel oluyor. Nemlendirici özelliğe sahip. Titanyum dioksit, çinko dioksit ve paraben gibi maddeler içermiyor. Nilüfer Pazvantoğlu önerdi. Fiyatı 499 lira.