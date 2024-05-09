Gün gün, saat saat etkinlikler…

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KONSER





-Bülent Ortaçgil 11 Mayıs Cumartesi 19.30’da Santralistanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 400 lira.

-CRR Konser Salonu 11 Mayıs 20.00’de trompet virtüözü Gabor Tarkövi ve Berlin Filarmoni’nin oda müziği topluluğu Philharmonisches Streichquintett Berlin’i sahnesinde ağırlayacak. Bilet fiyatı 44-165 lira.

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-Yaşar 11 Mayıs 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta. Bilet fiyatı 660 lira.

-Pentagram 11 Mayıs 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 300 lira.

-Melis Fis 12 Mayıs Pazar 17.00’de Hayal Kahvesi Aqua Florya’da konser verecek. Bilet fiyatı 300 lira.

-Gülşen 12 Mayıs 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 750-1.500 lira.

-Tuluyhan Uğurlu 12 Mayıs 18.00’de Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 440-770 lira.

-Veriko Chumburidze (keman) ve Theo Ould (akordeon) 13 Mayıs Pazartesi 20.30’da Deniz Müzesi’nde klasik eserlerden oluşan bir repertuvar çalacak. Bilet fiyatı 200-450 lira.

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-Gazapizm yeni albümünün lansman konseri için 16 Mayıs Perşembe 21.00’de Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 785-990 lira.

-Portekizli fado sanatçısı Sara Correia 17 Mayıs Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda ekibiyle birlikte sahnede olacak. Bilet fiyatı 55-220 lira.

-Grammy ödüllü Amerikalı trompetçi Chris Botti 17 Mayıs 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 750-5.500 lira.

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-Nouvelle Vague 17 Mayıs 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 660 lira.

GECE





-Linet 11 Mayıs Cumartesi 22.30’da Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Ayta Sözeri 11 Mayıs 22.30’da Etiler Uluorta sahnesinde. (0530) 252 75 05

-Serhat Yılmaz 11 Mayıs 23.00’te Next Door’da setin başında olacak. Rezervasyon için @nextdooremirgan

-Simge Eğrilmez 11 Mayıs 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

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-Bengü Beker 11 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

-Murat Tokuz 12 Mayıs Pazar 22.00’de 16 Roof’ta setin başında olacak. (0549) 326 11 12

-Fettah Can 12 Mayıs 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

-Kaan Yorulmaz 14 Mayıs Salı 23.30’da Aztek’de setin başında olacak. (0212) 247 59 01

-Begüm Obiz 15 Mayıs Çarşamba 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Ebru Gündeş 16 Mayıs Perşembe 22.00’de İstanbul Günay sahnesinde olacak. (0532) 443 33 33

*FESTİVAL

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-KüçükÇiftlik Park 11 Mayıs Cumartesi 14.00’te ‘Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar’ festivali için kapılarını açıyor. Festival kapsamında Acid Pauli, Lalalar, Ayyuka, Kâbus Kerim ve Discolog sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 425 lira.

-Mabel Matiz, Mirkelam, Kristal Kit ve Sisters 17 Mayıs Cuma günü ‘Hep Yeni Kal’ etkinliği için KüçükÇiftlik Park’ta olacak. Bilet fiyatı 800-2.500 lira.

*SERGİ





-Taksim Sanat, Hollandalı fotoğraf sanatçısı Scarlett Hooft Graafland’ın ‘Tuz Gölü’ sergisini izleyiciyle buluşturuyor. 212 Photography Istanbul desteğiyle gerçekleşen sergi Hollanda-Türkiye Dostluk Antlaşması’nın 100’üncü yılı kapsamında 13 Mayıs’ta kapılarını açacak. Fotoğraflarıyla geleneksel kültürlerin kayboluşu ve doğanın kırılganlığı gibi temalara değinen Hooft Graafland, bu sergide kadrajını Tuz Gölü ve Kapadokya’ya çeviriyor. 31 Mayıs’a kadar Taksim Metro’daki Taksim Sanat’ta görülebilir.

-Haliç’teki Artİstanbul Feshane’de ‘Emin Barın: Ne Senden Rükû Ne Benden Kıyam’ sergisi sürüyor. Sergi, Türk grafik sanatının duayeni, hattat ve cilt sanatçısı Prof. Emin Barın’ın, Zafer Yıldırım’ın koleksiyonu ve Barın Han aile arşivinden seçilen 230 eserden oluşuyor. Sergi gördüğü yoğun ilgi üzerine 31 Mayıs tarihine uzatıldı.

-Tamamen Organik Tost sandviç dükkânının Galata şubesi ‘Black Out’ karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Fotoğrafın gerçekçi diliyle resmin sübjektif yorumunu birleştiren sergi, görünenle algılanan arasındaki karmaşık ilişkiyi irdeliyor. Sergide Özge Akdeniz, Rafet Arslan, Ünal Baş, Daniela Budişteanu, Servan Çetinkaya, Cİ DEMİ, Ece Haskan, Mehmet İçöz, A.C. Levent, Deniz Pelister ve Emir Yasin Yağmurca’nın eserleri var. Sergi 27 Haziran’a kadar açık.

*DJ





-Alman DJ Rampue 11 Mayıs Cumartesi gecesi 1.00’de Klein Garten’da kabinin başına geçecek. Bilet fiyatı 250 lira.

-Berlin’in ünlü DJ’lerinden Len Faki 17 Mayıs Cuma 22.00’de RX Istanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 320 lira.

*TİYATRO

-Hamiyet’in hayal dünyası





Deniz Madanoğlu’nun yazıp Işıl Kasapoğlu’nun yönettiği ‘Hamiyet’ bir işçi mahallesinde iki çocuğu ve kocasıyla yaşayan fabrika işçisi kadının hayal dünyasına odaklanıyor. Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Esra Kızıldoğan, Ezgi Çelik, Selahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Uygar Özçelik’in sahneyi paylaştığı oyunun müziklerini Peyk üstleniyor. 14 Mayıs Salı 20.30’da Atatürk Kültür Merkezi’nde izlenebilir. Bilet fiyatı 396-976 lira.

-Kuşaktan kuşağa





Firuze Engin’in yazıp Gülhan Kadim’in yönettiği ‘Bir Terennüm’ oyuncuların sahne üzerindeki yaş değişimleriyle Çamlıca’da yaşayan bir ailenin bugününü ve geçmişini anlatıyor. Oyun İpek Türktan ve Tolga İskit’in başarılı performansıyla yoğun ilgi görüyor. 15 Mayıs Çarşamba 20.30’da Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde. Bilet fiyatı 215-440 lira.

-İnsanın çaresizliği





Volkan Çıkıntıoğlu’nun yazıp Gülhan Kadim’in rejisini üstlendiği ‘Tek Kullanımlık Hikâye’ Kumbaracı50 prodüksiyonuyla seyirciyle buluşuyor. Oyun iklim krizi ve değişen kent yaşamı karşısında insanın hissettiği çaresizliği sıradan bir mahallede yaşayan üç erkeğin gözünden izleyiciye sunuyor. 16 Mayıs Perşembe 20.30’da Kumbaracı50’de. Bilet fiyatı 250-350 lira.

*ATÖLYE





-Finanskent’teki Cooking Class Academy’de 12 Mayıs Pazar 11.00’de Anneler Günü’ne özel mesajlı pasta yapımı atölyesi var. Atölye kapsamında sünger kek, pastacı kreması, ganaj yapımı ve pasta üzerine yazı yazma teknikleri öğretilecek. Ebeveyn artı çocuk bileti 2.640 lira.

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi tatlı tutkunları için 15 Mayıs Çarşamba 19.00’da Napoli yemekleri atölyesi düzenliyor. Atölyede şehrin özel lezzetlerinin yapımının incelikleri anlatılacak. Bilet fiyatı 2.600 lira.