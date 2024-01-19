Güçlü, dişil, abartılı

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İleride 2020’li yıllar her moda trendini aynı anda gördüğümüz zamanlar olarak anılacak herhalde... Zira içinde bulunduğumuz dönemde birbirinden zıt stiller aynı anda popüler olmayı başarıyor. Birkaç hafta önce ‘sessiz lüks’ün daha uzun süre hayatımızda kalacağını üstüne basa basa söylemiştik ki ‘sessiz lüks’e adeta başkaldırı niteliğinde bir trend hayatımıza girdi: ‘mob wife estetiği’ yani ‘mafya eşi stili’...

(Sağdan sola): Nina Ricci - Alessandra Rich - Dolce&Gabbana

Hayvan desenli ve baştan ayağa simsiyah tasarımlar bu stilin en öne çıkanları. Birçok ünlü marka 2023 ve 2024 koleksiyonlarında ‘mob wife estetiği’ne uygun tasarımlara imza attı.

Anahtar kelimesi cesaret

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‘Mob wife estetiği’ video paylaşım platformu TikTok’ta ortaya çıktı. Zaten son yıllarda en çok konuşulan moda trendlerinin birçoğu TikTok’ta doğuyor. ‘Mob wife’ trendi adı üstünde ilhamını mafya filmlerinden ve oradaki stillerden alıyor. Bu tarzda kabarık saçlar, abartılı makyajlar, kürkler (elbette sahte), hayvan desenleri, büyük güneş gözlükleri, aksesuarlar ve tabii ki lüks marka logolu çantalar ön plana çıkıyor. Bu trendde giyilen her bir parça “Ben buradayım” diye bağırıyor. Bu görünümün anahtar kelimesi; cesaret. Dolayısıyla çekinmeden içinizdeki gösterişli ve vahşi kadının dışarı çıkmasına izin vermeniz gerekiyor. Baştan aşağı siyah giyinmek de bu trendin olmazsa olmazlarından. Uzun siyah elbiseler ve deri pantolonlar yine bu stili yansıtıyor. Topuklu ayakkabılar da kilit parçalardan. ‘Mob wife stili’nde spor ayakkabılara yer yok. Makyaja gelirsek, o da tahmin edebileceğiniz gibi geçen yıl çok popüler olan ve sade bir görünümü savunan ‘clean girl’ (temiz kız) trendinin tam tersi. Buğulu, koyu renk göz makyajı; kırmızı dudaklar ve tırnaklar bu stilin bir parçası.

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‘Casino’, ‘The Sopranos’ gibi mafya temalı yapımlar bu akıma ilham verdi.

TikTok’ta bu başlık altındaki videoların çoğunda 90’lı yılların mafya film ve dizilerine gönderme yapılıyor. Karakterlerin çoğunda aynı enerjiyi görüyoruz neredeyse. Mesela ünlü yapımlar ‘Casino’, ‘Carlito’nun Yolu’ ve ‘The Sopranos’ karakterleri trendin ortaya çıkışında etkili yapımlardan. E, biraz geriye gidersek, efsanevi mafya film serisi ‘Baba’ ve yine 80’leri kasıp kavuran film ‘Yaralı Yüz’ün de etkileri görülüyor. Tüm bu filmlerdeki ‘mafya eşi’ karakterlerin ortak özelliğiyse abartılı ve gösterişli stillerine eşlik eden güçlü ve korkusuz tutumları oluyor. TikTok kullanıcısı Mikayla Toninato bu trendin hızlıca viral hale gelmesinde, bu kadınların her birinin patron havası yayması, kimsenin saçmalıklarıyla uğraşmaması, yalnızca gücü ve otoriteyi yansıtmasının etkili olduğunu savunuyor. Yani diyor ki: “Tam bir ‘mob wife estetiği’ yaratmak istiyorsanız; kırmızı ojeler, büyük kürkler, abartılı yapılmış saçlarla gezmek yeterli olmaz, duruşunuz ve tutumunuz da tüm bu dünyayı yansıtmalı.” Kıyafetlerin özgüven kazandırdığı ve kimi zaman giydiklerimizin ruh halimizi ve tavrımızı şekillendirdiği doğru. Ama giydiklerimiz bizi hiç yansıtmıyorsa ne yapsak eğreti durur. Gerçekten stil sahibi dediğimiz kişiler karakterleri ve giyimi uyum içinde olan kişilerdir genelde. Başkasında beğenip kendinize hiç yakıştıramadığınız tarzlar mutlaka vardır, bunun nedeni sizin karakterinizi ve tutumunuzu yansıtmamasıdır çoğu zaman...

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Sonuç olarak, ‘mob wife estetiği’ güzel, özgüvenli, güçlü ve abartılı bir hava yayıyor. Dişil gücü de simgeliyor. Ancak bu derece abartılı görünmek size göre değilse, kenardan köşeden yalnızca takip edin. Biraz gösterişli görünmekten zarar gelmez diyorsanız kırmızı ruj ve biraz kabarttığınız saçlarla ilk adımı atmanızı öneririz. Daha fazla ilham almak içinse TikTok’taki videolara da göz atabilirsiniz.

HER TARZA UYGUN

Sahte kürkler bu stilin temel parçası.Twist, 4.299,50 liraTakılar altın tonlarında ve büyük olmalı.Mango, 549,99 liraMakyajın vazgeçilmezi kırmızı rujlar.Avon, 89,99 liraHayvan desenleri gücü simgeliyor.Love My Body, 2.999,95 liraSpor ayakkabılara yer yok.Manc, 3.950 liraBüyük güneş gözlükleri başrolde.Burberry, 7.000 lira