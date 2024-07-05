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2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar

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#Dijital Oyun#Dünya Video Oyunları Günü#Oyun
2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 07:00

Dijital oyun dünyasında son yıllarda piyasaya sürülen bazı oyunlar benzersiz hikâyeleri, grafik kaliteleri ve yenilikçi tarzlarıyla oyuncuların favorisi haline geldi. Jürimiz 8 Temmuz Dünya Video Oyunları Günü vesilesiyle 2020 ve sonrası çıkan, mutlaka denememiz gereken en iyi 10 video oyununu seçti.

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1- ‘UNUTULMAZLAR ARASINDA’

Elden Ring

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar



Ersin Kılıç “Oyun dünyasına damga vuran yapım. Keşfedecek detaylarla dolu. Oyuncuyu özgür bırakan, tekrar tekrar oynanacak bir yapıya sahip. Oyun dünyasının en unutulmaz oyunları arasında” diyor. Cantuğ Özsoy, Ecem İşcan, Atakan Diren ve Burçin Aygün de öneriyor. 

2- ‘EFSANEVİ YARATIKLARLA DOLU’

God of War Ragnarök

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar



Ecem İşcan “Serinin son oyunu olan ‘Ragnarök’, İskandinav mitolojisinin sonunu getiren bir macerayla karşımızda. Etkileyici dövüş mekanikleri, derin duygusal anlar ve göz alıcı grafikleriyle cezbediyor. Efsanevi yaratıklarla dolu bir dünya” diyor. 

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3- ‘TÜYLER ÜRPERTİCİ GERÇEKLİK’

The Last of Us 2

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar



Atakan Diren “Anlatı odaklı tek kişilik oyunlarla ilgili birinin sevmemesi imkânsız. Joel ve Elly’nin keder dolu postapokaliptik dünyası tüyler ürpertici bir gerçekçiliğe sahip” derken, Burçin Aygün ise: “The Last of Us Part 2’nun bu listede olmasının bir sebebi var: Cesareti” diyor. 

4- ‘NİŞ BİR OYUN’

Baldur’s Gate 3

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Ersin Kılıç “Niş bir oyunun çok geniş kitlelere ulaşmasının en başarılı örneklerinden. Hikâyesi ve dinamikleriyle ustalaşma çabasına değecek bir başyapıt” diyor. Oyun Cantuğ Özsoy, Cem Karakoç, Ecem İşcan ve Burçin Aygün’ün de listesinde.

5- GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA

Cyberpunk 2077

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


“Sibernetik vücutlar, yapay organlar ve dahası... Muhteşem bir hikâyeyi oldukça detaylı bir fütüristik dünyada oynamak aşırı eğlenceli” diyen Özgür Yıldız şöyle devam ediyor: “Tabii bir de Keanu Reeves’i unutmamak lazım.”

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6- BİR SAMURAYIN HİKÂYESİ

Ghost of Tsushima

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Burçin Aygün “Tarihin dönüm noktalarından birinde gelenekleri takip etmekle hayatta kalmak için gerekeni yapmak arasında kalan bir samurayın hikâyesi. Dövüş mekanikleri detaylı, atmosfer olarak ağzı açık bırakan karelere sahip. Akira Kurosawa görebilseydi, severdi!” 

7- ‘PEK ÇOK ÖDÜLÜ VAR’

The Legend of Zelda

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Ecem İşcan“Nintendo Switch sistemi için özel geliştirilen keşfe dayalı macera oyunu, pek çok ödülün sahibi oldu.” Ersin Kılıç ise “Gökyüzünde süzülen adacıklar, devasa yeraltı bölümleri ve eşya birleştirme sistemiyle oyuncuların hayal gücünü konuşturan bir yapım” diyor.  

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8- GERİLİM SEVENLERE

Alan Wake 2

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Hayatta kalma, gerilim ve korku temaları sevenlere göre bir oyun. Özgür Yıldız oyunu“Max Payne’i yapanlardan muhteşem bir dedektiflik hikâyesi. Görsellik, sanat tasarımı, müzikler ve oyunculuk... Uzunca bir film izler gibi muhteşem bir oyun oynayacaksınız” diye anlatıyor.

9- ‘HİKÂYE ANLATIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR’

Hades 2

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Ecem İşcan önerisi hakkında şöyle diyor: “Önceki oyunun formülü korunarak ve yeni hikâyeler eklenerek oyunculara sunulmuş” diyor. Ersin Kılıç ise “Hikâye anlatımıyla da öne çıkan oyun bu türde kaçırmamanız gereken yapımlardan biri.”

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10- OTOMOBİLLERE İLGİNİZ VARSA...

Forza Horizon 5

2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar


Necati Akçay “Özellikle arkadaşlarınızla açık dünya kısmında çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Arabaseverleri fazlasıyla tatmin edecek nadir serilerden biri” diye tarif ediyor önerisini. Oyun Atakan Diren’in de favorilerinden. 

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#Dijital Oyun#Dünya Video Oyunları Günü#Oyun

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