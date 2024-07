2020 ve sonrası çıkan en iyi 10 video oyunu: Göz alıcı grafikler, heyecan dolu anlar

Haberin Devamı

1- ‘UNUTULMAZLAR ARASINDA’



Elden Ring

Ersin Kılıç “Oyun dünyasına damga vuran yapım. Keşfedecek detaylarla dolu. Oyuncuyu özgür bırakan, tekrar tekrar oynanacak bir yapıya sahip. Oyun dünyasının en unutulmaz oyunları arasında” diyor. Cantuğ Özsoy, Ecem İşcan, Atakan Diren ve Burçin Aygün de öneriyor.

2- ‘EFSANEVİ YARATIKLARLA DOLU’



God of War Ragnarök

Ecem İşcan “Serinin son oyunu olan ‘Ragnarök’, İskandinav mitolojisinin sonunu getiren bir macerayla karşımızda. Etkileyici dövüş mekanikleri, derin duygusal anlar ve göz alıcı grafikleriyle cezbediyor. Efsanevi yaratıklarla dolu bir dünya” diyor.

3- ‘TÜYLER ÜRPERTİCİ GERÇEKLİK’



The Last of Us 2

Atakan Diren “Anlatı odaklı tek kişilik oyunlarla ilgili birinin sevmemesi imkânsız. Joel ve Elly’nin keder dolu postapokaliptik dünyası tüyler ürpertici bir gerçekçiliğe sahip” derken, Burçin Aygün ise: “The Last of Us Part 2’nun bu listede olmasının bir sebebi var: Cesareti” diyor.

4- ‘NİŞ BİR OYUN’



Baldur’s Gate 3

Ersin Kılıç “Niş bir oyunun çok geniş kitlelere ulaşmasının en başarılı örneklerinden. Hikâyesi ve dinamikleriyle ustalaşma çabasına değecek bir başyapıt” diyor. Oyun Cantuğ Özsoy, Cem Karakoç, Ecem İşcan ve Burçin Aygün’ün de listesinde.

5- GEÇMİŞ VE GELECEK BİR ARADA



Cyberpunk 2077

“Sibernetik vücutlar, yapay organlar ve dahası... Muhteşem bir hikâyeyi oldukça detaylı bir fütüristik dünyada oynamak aşırı eğlenceli” diyen Özgür Yıldız şöyle devam ediyor: “Tabii bir de Keanu Reeves’i unutmamak lazım.”

6- BİR SAMURAYIN HİKÂYESİ

Ghost of Tsushima

Burçin Aygün “Tarihin dönüm noktalarından birinde gelenekleri takip etmekle hayatta kalmak için gerekeni yapmak arasında kalan bir samurayın hikâyesi. Dövüş mekanikleri detaylı, atmosfer olarak ağzı açık bırakan karelere sahip. Akira Kurosawa görebilseydi, severdi!”

7- ‘PEK ÇOK ÖDÜLÜ VAR’



The Legend of Zelda

Ecem İşcan“Nintendo Switch sistemi için özel geliştirilen keşfe dayalı macera oyunu, pek çok ödülün sahibi oldu.” Ersin Kılıç ise “Gökyüzünde süzülen adacıklar, devasa yeraltı bölümleri ve eşya birleştirme sistemiyle oyuncuların hayal gücünü konuşturan bir yapım” diyor.

8- GERİLİM SEVENLERE



Alan Wake 2





Hayatta kalma, gerilim ve korku temaları sevenlere göre bir oyun. Özgür Yıldız oyunu“Max Payne’i yapanlardan muhteşem bir dedektiflik hikâyesi. Görsellik, sanat tasarımı, müzikler ve oyunculuk... Uzunca bir film izler gibi muhteşem bir oyun oynayacaksınız” diye anlatıyor.

9- ‘HİKÂYE ANLATIMIYLA ÖNE ÇIKIYOR’



Hades 2

Ecem İşcan önerisi hakkında şöyle diyor: “Önceki oyunun formülü korunarak ve yeni hikâyeler eklenerek oyunculara sunulmuş” diyor. Ersin Kılıç ise “Hikâye anlatımıyla da öne çıkan oyun bu türde kaçırmamanız gereken yapımlardan biri.”

10- OTOMOBİLLERE İLGİNİZ VARSA...

Forza Horizon 5

Necati Akçay “Özellikle arkadaşlarınızla açık dünya kısmında çok keyifli vakit geçirebileceğiniz bir oyun . Arabaseverleri fazlasıyla tatmin edecek nadir serilerden biri” diye tarif ediyor önerisini. Oyun Atakan Diren’in de favorilerinden.