Erkeklerden ödünç aldık

Sanıyorum ki ileride 2020’li yılların stillerine bakıp ‘Birçok farklı tarzı aynı anda görmüşüz’ diyeceğiz. Zira bir yanda tüller, babetler, fiyonklar gibi dişil yanımızı öne çıkaran trendler, bir tarafta da erkek modasından ödünç alınmış gibi duran stiller...

Moda dünyası için cinsiyetsizlik ya da cinsiyetler arası akışkanlık kavramları yeni değil elbette. Böyle olması çok da güzel, yalnızca belli etiketlere bağlı kalmaktansa herkesin kendini en iyi yansıtan parçalar bulabilmesi en iyisi. Ancak genellikle gözümüzün alıştığı bir tarz var ve özellikle keskin geçişleri stilimize adapte ederken (adapte etmek zorunda değiliz elbette) zorlanıyoruz. Bu sezon sanırım birçok markada gördüğümüz kravatlı kadın stilleri bunun en güzel örneği Thom Browne, Ralph Lauren, Schiaparelli, Moschino ve Dilara Fındıkoğlu kravatları kadın koleksiyonlarına ekleyen markalardan sadece bazıları. Üstelik her biri, yine oldukça farklı maskülen parçalarla eşleşmiş halde karşımıza çıkıyor.

Özellikle Schiaparelli’nin erkek takım elbiselerini adeta bire bir kadın koleksiyonuna uyarlaması

çok dikkat çekti. Dilara Fındıkoğlu ise belden kemerle fitleştirdiği takım elbiselere kravatla başka bir hava kattı. Thom Browne ve Moschino’daysa daha eğlenceli ve farklı bakış açıları görüyoruz.

KRAVATA ALIŞIN

Kravat tek başına bu modayı anlatmaya yetmez ama sezonda o kadar baskın bir aksesuar ki

üstünde durmak gerek. Son yılların moda anlarıyla en çok konuşulan dizilerinden ‘Emily In Paris’in son sezonunda da Emily’yi bolca kravat takarken görüyoruz. Emily elbette, kendi karmaşık, eğlenceli ve renkli stiline uygun renkte kravatlar seçiyor. Çiçekli, siyah kravatını kırmızı deri ceketi ve kırmızı rujuyla tamamlaması iyi bir kombin fikri örneğin.

Maskülen görünümlerden bahsederken takım elbiselere ve kaba loafer’lara da değinmeden geçmeyelim. Takım elbiselerin kadın modasında tam anlamıyla kabulü 1980’li yıllara kadar dayansa da iş hayatından gündelik hayata, ya da gece stillerine geçişi pek eski sayılmaz. Ama son yıllarda öyle bir demirbaş haline geldi ki, sanıyorum birçok kadının dolabında artık oversize (geniş kesim) bir takım elbise vardır. Bu takımlar da bu sezon kaba loafer ya da Oxford ayakkabılarla bir araya getiriliyor. Sezonda da Tommy Hilfiger, Victoria Beckham ve Stella McCartney gibi markaların koleksiyonlarında takım elbiseler var.

İçerisine yelek eklenmiş takımlar ve fitilli kadife kumaştan tasarlananlarsa büyükbaba tarzıyla birleşerek bu görünüme bir de yaşsızlık ekliyor.

SMOKİN ELBİSELER

Maskülen havalı bir başka trendse smokinler. Ama sezonun kadın smokinleri öyle pek erkek gardıroplarında görmeye alışık olduklarımıza benzemiyor.

Dolce&Gabbana smokinlere en baskın şekilde yer veren marka olabilir; hem elbise formunda olanlara hem de ceket-pantolon şeklinde papyonlu versiyonlara rastlıyoruz. Versace’de etekli takım şeklinde karşımıza çıkan smokin, Nina Ricci’deyse oversize boyutta tasarlanmış; bir papyon ve çizgili kumaşla yorumlanarak, kadın modasının smokine neredeyse boyut atlattığını kanıtlıyor.

Loewe’nin çiçekli pantolonlarla bir araya gelmiş smokin ceketleriyse, bu stili gündeliğe uyarlamak için ipucu veriyor gibi.

HER TARZA UYGUN





Takım elbiselerin altına loafer giyin. Divarese, 6.999 lira





Kadınlar için smokin ceketler var.H&M, 1.599 lira





Fitilli kadife ceketler büyükbaba stillerine gönderme yapıyor.Koton 1.999,99 lira





Takımların içine yelek de giyebilirsiniz.Mango, 1.599,99 lira





Kravatlar kadın gardıroplarına da geçti. Network, 299 lira

KISA KISA

Tersyüz et, tarzı değişsin





Louis Vuitton ikonik Neverfull çantasını çift taraflı kullanılabilen yeni Neverfull Inside Out versiyonuyla yeniden tanıttı. Bu ilham verici tasarım, çantanın iç kısmını dışa çevirerek farklı bir estetik deneyim sunuyor. Anlık dönüşüm, çantaya farklı bir boyut kazandırıyor; çanta, her an ve her tarz için yeniden şekilleniyor. Dış kısmında klasik monogram deseni, iç kısmındaysa sofistike siyah ve kahverengi deri detaylarıyla stilin iki yüzünü bir araya getiriyor. Bu ikonik çantanın kampanya çekiminde ünlü oyuncu Sophie Turner var.