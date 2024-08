Erkekler de çanta sever

Haberin Devamı

Icardi’nin çantasını özgüvenle taşıması çok hoşuma gitti, kendine özgü stiline de oldukça yakıştırmış. Erkeklerin çanta takmaya nedense bir önyargıları var. Elbette çanta kullandıkları oluyor ama bu genel olarak sırt çantası, spor çantası ya da en iyi ihtimalle postacı çantasının ötesine geçmiyor. Özellikle Türk erkekleri ceplerini eşyayla doldurmayı seviyor. Oysa erkekleri şık bir çantayla görmeyi tercih ederiz.

Aslında çantaların yalnızca kadınlara ait olduğu önyargısı son yıllarda lüks markaların erkeklere özel çıkardığı koleksiyonlarla değişmeye başladı. Hollywood dünyasında Jacob Elordi, Harry Styles ya da A$AP Rocky gibi ünlü isimlerin gündelik hayattaki tercihleriyle el çantaları erkeklerin dünyasında kabul gördü. Özellikle Bottega Veneta’dan Louis Vuitton’a ve Valentino’ya kadar geniş bir çanta koleksiyonuna sahip olan Elordi, stilinde bu yönüyle öne çıkıyor. Ve bizce birçok erkeğe de ilham oluyor. Jean ve beyaz tişört gibi basit bir görünümü deri bir çantayla nasıl daha stil sahibi kılabileceğimizi gösteriyor...

Deri ya da süet

Gelelim erkekler için en gözde el çantası modellerine... İlki tote bag ya da alışveriş çantası olarak adlandırabileceğimiz, kol altında kalan, dik ya da yatay olarak tasarlanan dikdörtgen modeller. Kadınların da çokça tercih ettiği bu çanta modelini özellikle iş stillerine uyarlayabilirsiniz. Laptop ya da tablet taşımak için de çok ideal. Özellikle küçük ve demode tarz postacı çantalarını kullanmaktan vazgeçmek istemeyenlere tavsiyemiz tote bag’leri tercih etmeleri yönünde. Zira resmi ve şık stillerle çok daha uyum sağlıyor. Yaz aylarında bir diğer popüler olan modelse, plajlarda kullanmak için uygun olan örgü çartalar. Özellikle kol altında kalan ya da çapraz askılı olarak tasarlanan örgü modeller, şort ve salaş bir gömlekten oluşan gündelik yaz stiline de eşlik edebilir.

Geldik kadın modasında ‘it bag’ diye adlandırdığımız, podyumları kasıp kavuran ve hit olan o modellere… Erkekler için de artık ‘it bag’ olarak adlandırabileceğimiz bazı modeller var. Çoğu deri ya da süet olarak tasarlanan bu popüler çantalar genellikle kol altında ya da postacı tarzında ve ağırlıklı kahve ve siyah tonlarında karşımıza çıkıyor. Lüks markaların bu ‘it’ çantaları yerine, benzer tarzda uygun fiyatlı seçeneklerini de bulmak mümkün. Ayrıca clutch modelleri de tercih ediliyor, özellikle dikdörtgen formda olanları görüyoruz.

1994-2004 yılları arasında yayımlanan ‘Friends’ dizisinde de erkek çantalarıyla ilgili bir bölüm vardı. Rachel, Joey’ye katılacağı bir ‘audition’ (oyunculuk giriş seçmesi) için erkek çantası öneriyor, Joey çantanın çok kullanışlı olduğunu keşfedince ona çok bağlanıyorArkadaşları Ross ve Chandler ise Joey’nin çantasıyla dalga geçiyor ve makyaj malzemeleri almaya başlayacağına dair imada bulunuyor. Geçen 25 yılın sonunda artık çanta taşımak bir feminenlik göstergesi değil. Joey’nin çantasına ‘purse’ (kadın el çantası) diyen yönetmene tepkisiyse hâlâ aklımızda: “It is not a purse, it is a man bag” (O kadın çantası değil, erkek çantası). Haklısın Joey, yıl 2024 ve erkek çanta koleksiyonları neredeyse kadın koleksiyonlarıyla yarışır durumda.

Türk-İngiliz tasarımcı Dilara Fındıkoğlu, Heaven by Marc Jacobs işbirliğiyle bir kapsül koleksiyon hazırladı. Pop-punk nostaljisinin derinliklerine dalan tasarımcı, koleksiyonu yaratırken Avril Lavigne, Bikini Kill ve Girlschool gibi müzisyenlerden ilham aldığını ve kendi gençlik yıllarına döndüğünü anlatıyor: “O yıllarda kimliğimi bulmaya çalışıyordum ve metalik mavi Marc Jacobs platform ayakkabılarımı, gotik lolita elbiselerim ve grup tişörtlerimle tamamlıyordum. Okul yıllarımda giydiğim çok kısa bir Topshop marka eteğim vardı, onu yeniden yapmak istedim. Hatta öğretmenim çok kısa olduğu için annemi arayıp eteği atmasını istemiş, annem de atmıştı. Bu kapsül koleksiyon gerçekten gençlik hayalimdeki gardırop ve şimdi tüm genç kızların hayal ettiği parçalar olsun istiyorum.” Öne çıkan parçalar arasında, korsajlı mini elbise, yırtık tişörtler ve bolca deri var. Koleksiyonun kampanya çekimlerindeyse ünlü model Gigi Hadid poz verdi.

HER TARZA UYGUN

Tote çantalar çok popüler.

Mango, 2.699 lira

Çapraz ve elde ...

NetWork,

2.499 lira

Vakkorama’da...

Sprayground, 7.995 lira

Gündelik bir çanta.

Tommy Hilfiger, 1.469 lira

Plaj için uygun.

Zara, 1.290 lira