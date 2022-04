En iyi 10 VR oyunu

Haberin Devamı

Aytun Çelebi-Teknoloji yazarı

Hakkı Alkan-@shiftdeletenet kurucusu

Mendebur Lemur-Dijital içerik üreticisi

Selim Öztürk-hurriyet.com.tr teknoloji editörü

Timur Sırt-Teknoloji yazarı

Yağmur Yüksel-webtekno editörü



1-Eşsiz bir deneyim

Half life: ALYX

Piyasaya çıkan en kapsamlı VR oyunu olan Half-Life: Alyx, efsaneleşmiş oyun serisini yeni nesile taşıyor. Hakkı Alkan ”Sahip olduğu mekanikler ve sunduğu atmosferle eşsiz bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor” diyor. 92 T



2-Sokaklarda suçla savaşın

Batman: Arkham VR



Arkham şehri sokaklarında Batman gibi dolaşabilir, suçlularla savaşabilirsiniz... Yağmur Yüksel Batman: Arkham VR’ı “Genişletilmiş bir demoyu anımsatsa da, Batman sevenleri kendine hayran bırakmaktan geri kalmıyor” diye anlatıyor. 449TL



3-Sizi Dünya’dan uzaklaştıracak!

No Man’s Sky



Temel amacı evrenin merkezine ulaşmak olan oyunda maceranız boyunca sayısız gezegen gezebilir, bir ana üs inşa edebilir veya uzayda düşman gemileriyle savaşabilirsiniz. Selim Öztürk, bu oyunun sizi Dünya’dan biraz uzaklaştıracağını söylüyor!219TL



4- Sanal gerçeklikte spor

Beat Saber



Dünyanın en popüler VR oyunlarından biri olan Beat Saber, müzikle ışın kılıçlarını bir araya getiriyor. Hakkı Alkan oyunun eğlencenin yanı sıra sanal gerçeklik kullanarak spor yapma imkanı da sunduğunu belirtiyor. 285TL



5- Kostümün hakkını verin

Iron Man VR

Avengers ekibinin sevilen karakteri Tony Stark’ın hayat verdiği Iron Man, bu kez VR özel sürümüyle karşımızda. Selim Öztürk’e göre, düşmanlarınızı alt etmek için enerji patlamalarına neden olarak Iron Man kostümünün hakkını verebilirsiniz. 299 TL



6-Uzayda it dalaşı

Star Wars: Squadrons

Bu çılgın ve çok oyunculu oyunda, uzayda it dalaşlarında ustalaşabilirsiniz. Heyecan dolu tek oyunculu Star Wars senaryosunda da pilot olmanın ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz. Timur Sırt öneriyor. 199TL



7-Robotlara karşı koyun

Falcon Age

Gezegenin bir robot imparatorluğu tarafından ele geçirildiği bu macera oyununda dünyaya karşı siz ve evcil kuşunuz var... Yağmur Yüksel oyunu “Derin bir hikâyesi var” diye tanımlıyor. 338 TL



8-Hoplamalı zıplamalı

Astro Bot Rescue Mission

Bir robotu canlandırdığınız bu bol hoplamalı zıplamalı platform oyununda basit grafiklerle son derece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Aytun Çelebi öneriyor. 285 TL



9-Metropolün çatılarında

Stride

Fütürist bir metropolün çatılarında son sürat ilerlerken canınız için savaşacağınız aksiyon dolu bir macera... Timur Sırt Oculus Quest, PlayStation Store ve Steam gibi platformlarda oynayabileceğimizi söylüyor. 25TL

Haberin Devamı

10-Ejderhalarla savaşın

Skyrim VR

Mendebur Lemur’un önerdiği Skyrim VR, kadim ejderhalarla savaştan yalçın dağların keşfine kadar istediğiniz şekilde deneyimleyebileceğiniz bir dünyayı önünüze seriyor.322 TL