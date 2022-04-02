En iyi 10 VR oyunu

Aytun Çelebi-Teknoloji yazarı
Hakkı Alkan-@shiftdeletenet kurucusu
Mendebur Lemur-Dijital içerik üreticisi
Selim Öztürk-hurriyet.com.tr teknoloji editörü
Timur Sırt-Teknoloji yazarı
Yağmur Yüksel-webtekno editörü
1-Eşsiz bir deneyim
Half life: ALYX
Piyasaya çıkan en kapsamlı VR oyunu olan Half-Life: Alyx, efsaneleşmiş oyun serisini yeni nesile taşıyor. Hakkı Alkan ”Sahip olduğu mekanikler ve sunduğu atmosferle eşsiz bir sanal gerçeklik deneyimi sunuyor” diyor. 92 T
2-Sokaklarda suçla savaşın
Batman: Arkham VR
Arkham şehri sokaklarında Batman gibi dolaşabilir, suçlularla savaşabilirsiniz... Yağmur Yüksel Batman: Arkham VR’ı “Genişletilmiş bir demoyu anımsatsa da, Batman sevenleri kendine hayran bırakmaktan geri kalmıyor” diye anlatıyor. 449TL
3-Sizi Dünya’dan uzaklaştıracak!
No Man’s Sky
Temel amacı evrenin merkezine ulaşmak olan oyunda maceranız boyunca sayısız gezegen gezebilir, bir ana üs inşa edebilir veya uzayda düşman gemileriyle savaşabilirsiniz. Selim Öztürk, bu oyunun sizi Dünya’dan biraz uzaklaştıracağını söylüyor!219TL
4- Sanal gerçeklikte spor
Beat Saber
Dünyanın en popüler VR oyunlarından biri olan Beat Saber, müzikle ışın kılıçlarını bir araya getiriyor. Hakkı Alkan oyunun eğlencenin yanı sıra sanal gerçeklik kullanarak spor yapma imkanı da sunduğunu belirtiyor. 285TL
5- Kostümün hakkını verin
Iron Man VR
Avengers ekibinin sevilen karakteri Tony Stark’ın hayat verdiği Iron Man, bu kez VR özel sürümüyle karşımızda. Selim Öztürk’e göre, düşmanlarınızı alt etmek için enerji patlamalarına neden olarak Iron Man kostümünün hakkını verebilirsiniz. 299 TL
6-Uzayda it dalaşı
Star Wars: Squadrons
Bu çılgın ve çok oyunculu oyunda, uzayda it dalaşlarında ustalaşabilirsiniz. Heyecan dolu tek oyunculu Star Wars senaryosunda da pilot olmanın ne demek olduğunu öğrenebilirsiniz. Timur Sırt öneriyor. 199TL
7-Robotlara karşı koyun
Falcon Age
Gezegenin bir robot imparatorluğu tarafından ele geçirildiği bu macera oyununda dünyaya karşı siz ve evcil kuşunuz var... Yağmur Yüksel oyunu “Derin bir hikâyesi var” diye tanımlıyor. 338 TL
8-Hoplamalı zıplamalı
Astro Bot Rescue Mission
Bir robotu canlandırdığınız bu bol hoplamalı zıplamalı platform oyununda basit grafiklerle son derece eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Aytun Çelebi öneriyor. 285 TL
9-Metropolün çatılarında
Stride
Fütürist bir metropolün çatılarında son sürat ilerlerken canınız için savaşacağınız aksiyon dolu bir macera... Timur Sırt Oculus Quest, PlayStation Store ve Steam gibi platformlarda oynayabileceğimizi söylüyor. 25TL
10-Ejderhalarla savaşın
Skyrim VR
Mendebur Lemur’un önerdiği Skyrim VR, kadim ejderhalarla savaştan yalçın dağların keşfine kadar istediğiniz şekilde deneyimleyebileceğiniz bir dünyayı önünüze seriyor.322 TL