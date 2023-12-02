En iyi 10 sinema salonu... Görsel şölenin adresleri

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1- YÜKSEK TEKNOLOJİ
Paribu Cineverse Kanyon, İstanbul
Galalara ve basın gösterimlerine ev sahipliği yapan sinema aynı zamanda 6 jüri üyesinin de favorisi. Modern tasarımı, yüksek teknik kapasitesi ve etkileyici sinema ünitesiyle sinemaseverlere özel bir atmosfer sunuyor. (0850) 220 09 67
2- ÜCRETSİZ FİLM GÖSTERİMİ
İBB Beyoğlu Sineması, İstanbul
Beyoğlu’nun özlenen sinema salonu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından restore edildi ve işletiliyor. Halep Pasajı’nın içerisindeki salonda film arası çay keyfi yapabilirsiniz. Gösterimler ücretsiz. 4 jüri üyesinin tavsiyesi. (0212) 251 32 40
3- İSTANBUL’UN EN BÜYÜĞÜ
1948 Atlas Sineması, İstanbul
Vecdi Sayar, Murat Erşahin ve Esin Küçüktepepınar’ın tavsiyesi. 1.860 kişilik kapasitesiyle İstanbul’un en büyük sinema salonlarından biri. Açılış tarihi 1948. Geçmişle bağını koparmayanlar için ideal bir buluşma noktası. (0212) 252 85 76
4- ANKARA’NIN SEVİLENİ
Büyülü Fener Kızılay, Ankara
AVM sinemaları yerine tercih edilebilecek nadir bir alternatif. Festival dönemleri dışında da tercih edilen sineması, anaakım dışındaki filmleri izlemek isteyen seyirciler tarafından ilgi görüyor. Murat Erşahin, Cumhur Canbazoğlu ve Hasan Nadir Derin öneriyor. (0312) 425 01 00
5- GEÇMİŞİN MİRASI
Karaca Sineması, İzmir
Kapısını sokağa açan salonuyla, geçmişin izlerini günümüze taşıyan bu sinema salonu, sadece bir eğlence mekânı değil, aynı zamanda bir kültür ve tarih abidesi olarak da öne çıkıyor. Müjde Işıl ve Vecdi Sayar tavsiyesi. (0232) 445 87 76
6- ŞEHRİN MERKEZİNDE
Nişantaşı City’s Cinewam, İstanbul
Nişantaşı’nın vazgeçilmez adresi sadece merakla beklenen filmlere değil, tiyatro gösterimleri, ve yönetmen geceleri gibi birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Çağdaş Ertuna ve Melis Yılmaz burayı öneriyor.
(0212) 373 20 20
7- 1967’DEN BU YANA
Kadıköy Sineması, İstanbul
Kapılarını ilk kez 1967 yılında Kadıköylülere açan yer, 2018’in başlarında yenilendi. Pek çok festival ve özel etkinliğe ev sahipliği yapan mekân, sadece Kadıköylülerin değil, sinemaseverlerin de gözdesi. Hakan Gence ve Murat Erşahin öneriyor. (0216) 337 74 00
8- BAHÇESİ, KAFESİ VAR
Sinematek/Sinema Evi, İstanbul
Uğur Vardan “İstanbul’da sinefillerin en öncelikli merkezi. Ferah bir yapı bloku içinde bahçesi, kafesi ve salonlarıyla kült filmlerin, klasiklerin gösterildiği, panellerin düzenlendiği, her yanıyla sinemayla iç içe bir mekân” diyor. (0216) 771 72 98
9- CADDENİN GÖZDESİ
Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul
Büyük salonunda 656, küçük salonunda 126 seyirci ağırlayabiliyor. Melis Yılmaz “Salonlarını çok seviyorum. Bağdat Caddesi’nde bir şeyler atıştırıp arkasından CKM’ye geçmek güzel bir program olabilir” yorumunu yapıyor. (0216) 467 30 55
10- PROFESYONEL YAKLAŞIM
Novada AVM Cinemarine, Balıkesir
Cumhur Canbazoğlu’nun ifadesiyle, salonun profesyonel yaklaşımı, dokuz farklı salonu ve özellikle altyazılı film gösterimlerindeki kararlılığı, bölgedeki sinemaseverler tarafından takdirle karşılanıyor. (0266) 392 13 30