Elektronik, pop, caz, alaturkaâ€¦

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*KONSER

-Semicenk 27 Nisan Cumartesi 21.00â€™de Volkswagen Arenaâ€™da konser verecek. Bilet fiyatÄ± 1.100-1.320 lira.

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-YaÅŸlÄ± Amca 27 Nisan 22.00â€™de Dorock XL Venue-FitaÅŸ Sahnesi Taksimâ€™de sahnede olacak. Bilet 300 lira.-Nazan Ã–ncel 28 Nisan Pazar 20.00â€™de BostancÄ± GÃ¶steri Merkeziâ€™nde sevilen ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. Biletler 741-1.995 lira.-DanimarkalÄ± metal grubu Saturnus 28 Nisan 20.00â€™de IF Performance Hall BeÅŸiktaÅŸ â€™ta. Biletler 660-880 lira.-Ä°ÅŸ Sanat genÃ§ mÃ¼zisyenlere destek olmak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ â€˜Parlayan YÄ±ldÄ±zlarâ€™ serisine Tuna Ã‡alÄ±ÅŸkan (trombon) ve Seyyah TatlÄ±dede (piyano) konseriyle devam ediyor. Konser 29 Nisan Pazartesi Ä°ÅŸ Sanat Ä°ÅŸ Kuleleri Salonuâ€™nda 20.30â€™da Ã¼cretsiz izlenebilir.-Selen Beytekin UluslararasÄ± DÃ¼nya Caz GÃ¼nÃ¼ iÃ§in 30 Nisan SalÄ± 20.00â€™de Galataport Ä°stanbul DoÄŸuÅŸ MeydanÄ±â€™nda sahneye Ã§Ä±kacak. Konser Ã¼cretsiz.-Gitarist Mert Pekduraner 30 Nisan SalÄ± 21.30â€™da Babylonâ€™da UluslararasÄ± DÃ¼nya Caz GÃ¼nÃ¼â€™ne Ã¶zel bir konser verecek. Biletler 200-350 lira.-Ä°ngiliz elektrocaz grubu Portico Quartet 30 Nisan 22.45â€™te Blind Ä°stanbulâ€™da UluslararasÄ± DÃ¼nya Caz GÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda sahnede olacak. Bilet 590 lira.-Ã‡aÄŸan ÅžengÃ¼l 2 MayÄ±s PerÅŸembe 21.30â€™da Dorock XL KadÄ±kÃ¶yâ€™de sahneye Ã§Ä±kacak. Bilet 300 lira.-Erol Evgin 3 MayÄ±s Cuma 21.00â€™de TÃ¼rker Ä°nanoÄŸlu Maslak Show Centerâ€™daâ€¦ Biletler 1.710-1.995 lira.-AyÅŸegÃ¼l AldinÃ§ 3 MayÄ±s 22.00â€™de Mask Beachâ€™te. Bilet fiyatÄ± 400-2.600 lira (4 kiÅŸilik bistro).-Son Feci Bisiklet 3 MayÄ±s 21.30â€™da Dorock XL Venue-FitaÅŸ Sahnesi Taksimâ€™de. Bilet 390 lira.-Ä°stanbul Devlet Senfoni OrkestrasÄ± 3 MayÄ±s 20.00â€™de Rengim GÃ¶kmen ÅŸefliÄŸinde ve Ã§ellist Poyraz BaltacÄ±gil solistliÄŸinde AKM-TÃ¼rk Telekom Opera Salonuâ€™nda konser verecek. Bilet fiyatÄ± 100-250 lira.-NilÃ¼fer 3 MayÄ±s 21.00â€™de Ankara Ata Sahne-TED Ankara Koleji Sahne SanatlarÄ± ve GÃ¶steri Merkeziâ€™nde sahneye Ã§Ä±kacak. Biletler 1.995-2.280 lira.Â

*SERGÄ°

-Tophane, BoÄŸazkesen Caddesiâ€™ndeki BÃ¼yÃ¼kdere35, Ece Haskanâ€™Ä±n â€˜SaklambaÃ§â€™ isimli ilk kiÅŸisel sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Oyunlar ve hikÃ¢yelere odaklanan sergi gÃ¶rÃ¼nenin Ã¶tesinde, saklÄ± kalanlarÄ± izleyicinin bulmasÄ±na ve tamamlamasÄ±na dair bir saklambaÃ§ oyununu konu ediniyor. Sergi Ece Haskanâ€™Ä±n son dÃ¶nem Ã¼retimleri ve heykellerinden oluÅŸuyor. 25 MayÄ±sâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.

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-Zilberman Gallery, Zeynep Kayanâ€™Ä±n â€˜Sandalye ile Ä°kinci Kezâ€™ isimli sergisini sanatseverlerle buluÅŸturuyor. SanatÃ§Ä±nÄ±n yakÄ±n dÃ¶nem eserlerini bir araya getiren sergi bir otoportre niteliÄŸi taÅŸÄ±yor. Ä°stiklal Caddesi, MÄ±sÄ±r ApartmanÄ±â€™ndaki Zilberman Galleryâ€™de 11 MayÄ±sâ€™a kadar gÃ¶rÃ¼lebilir.-Erimtan Arkeoloji ve Sanat MÃ¼zesi, Kale TasarÄ±m ve Sanat Merkezi iÅŸbirliÄŸinde â€˜Bir Denizkestanesinin AnÄ±larÄ±-Melike AbasÄ±yanÄ±k KurtiÃ§â€™ sergisine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Sergi tohum seramikleri, denizkestaneleri, yosun perdeleri, pirinÃ§ kÃ¢ÄŸÄ±tlarÄ± ve gelgit fotoÄŸraflarÄ±nÄ± izleyiciyle buluÅŸturuyor. 2 EylÃ¼lâ€™e kadar aÃ§Ä±k.Â

*DJ

-Ä°ngiliz elektronik ikilisi â€˜I Monsterâ€™ 27 Nisan Cumartesi 21.30â€™da IF Performance Hall BeÅŸiktaÅŸâ€™ta DJ kabininin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. Biletler 490-750 lira.

-Deborah De Luca 3 MayÄ±s Cuma 21.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Sahnesiâ€™nde olacak. Biletler 550-1.650 lira.

*TÄ°YATROÂ

-Aile hikÃ¢yesi

Nermin YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n â€˜Bavula SÄ±ÄŸmayanâ€™ adlÄ± Ã¶ykÃ¼ kitabÄ±ndan uyarladÄ±ÄŸÄ±, Hakan Emre Ãœnalâ€™Ä±n rejisini Ã¼stlendiÄŸi â€˜Aile YalanlarÄ±â€™nda baÅŸrolleri Melisa SÃ¶zen, ÃœlkÃ¼ Duru, MÃ¼fit Kayacan paylaÅŸÄ±yor. ÃœÃ§ kahramanÄ±n gÃ¶zÃ¼nden kÃ¼Ã§Ã¼k bir ailenin trajedisini anlatan oyun, aynÄ± olayÄ± farklÄ± ÅŸekilde algÄ±layÄ±p yaÅŸayan aile bireylerinin hikÃ¢yelerinden oluÅŸuyor. 3 MayÄ±s Cuma 21.00â€™de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde izlenebilir. Biletler 495-745 lira.

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Murat MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸluâ€™nun yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜IstÄ±rap Korosuâ€™ Ä°stanbul Maltepeâ€™de kalabalÄ±k bir apartmanda geÃ§iyor. Seda TÃ¼rkmen ve Deniz KaraoÄŸluâ€™nun baÅŸrollerini baÅŸarÄ±yla Ã¼stlendiÄŸi oyun, bir apartman dolusu insanÄ±n hikayesini izleyiciye taÅŸÄ±yor. 27 Nisan Cumartesi 16.00 ve 20.30â€™da KadÄ±kÃ¶y Boa Sahneâ€™de izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 320-380 lira.

Åžahika Tekandâ€™Ä±n yazÄ±p yÃ¶nettiÄŸi â€˜On AdÄ±mda Unutmak-Anti Prometheusâ€™ Ã§evresindeki sorunlara duyarsÄ±zlaÅŸmÄ±ÅŸ, maruz bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgi bombardÄ±manÄ± iÃ§inde bilgisizleÅŸmiÅŸ gÃ¼nÃ¼mÃ¼z insanÄ±nÄ±n trajikomik hikÃ¢yesini aktarÄ±yor. Oyunda Cem Bender, Nedim Zakuto, Ã–zgÃ¼r Ã–zkurt, Enes DemirkapÄ±, Altay Ä°cimsoy ve Bahattin GenÃ§ sahneyi paylaÅŸÄ±yor. 30 Nisan SalÄ± 20.30â€™da Mall of Ä°stanbul Moi Sahneâ€™de izlenebilir. Bilet fiyatÄ± 400-600 lira.

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*ATÃ–LYE

-Finanskent Mahallesiâ€™ndeki Cooking Class Academy, 28 Nisan Pazar 11.00â€™de â€˜Meksika MutfaÄŸÄ± Quesadillaâ€™ atÃ¶lyesi dÃ¼zenliyor. AtÃ¶lye katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±na tavuklu quesadilla ve guacamole, sour dream, pico de gallo eÅŸlikÃ§i soslarÄ± yapÄ±mÄ± uygulamalÄ± olarak anlatÄ±lacak. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.870 lira.

-KozyataÄŸÄ±â€™ndaki Kozzy Kahve DÃ¼nyasÄ±, 27 Nisan Cumartesi 13.00â€™te yetiÅŸkinler iÃ§in Ã§ikolata atÃ¶lyesi yapÄ±lacak. KatÄ±lÄ±m Ã¼creti 1.105 lira.Â

*FESTÄ°VAL

MÃ¼zik ve teknolojiyi bir araya getiren Barselona merkezli festival SÃ³nar, 27-28 Nisan tarihlerinde elektronik mÃ¼zikseverleri Zorlu PSMâ€™ye davet ediyor. Bu yÄ±l 8â€™inci kez gerÃ§ekleÅŸecek SÃ³nar Istanbulâ€™da sahneye Ã§Ä±kacak isimler arasÄ±nda Adam Beyer, Ryoji Ikeda, Sevdaliza, Marcel Dettmann, William Basinski, DJ Mell G, Olof Dreijer, Eliza Rose, Hyenah, Schwarz, Jan Blomqvist, Joy Orbison, Overmono, THC var. AyrÄ±ca Tiga 2manydjs ikilisiyle kabine girecek (b2b). Bilet fiyatÄ± kombine 2.750-gÃ¼nlÃ¼k 1.350 lira.Â

Ah geceler

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*Ece YÄ±lmaz 27 Nisan Cumartesi 23.00â€™te Upstairs Emirganâ€™da setin baÅŸÄ±nda olacak. (Rezervasyon iÃ§in: @upstairsemirgan)

*Ebru YaÅŸar 27 Nisan 22.30â€™da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69*Simge EÄŸrilmez 27 Nisan 00.30â€™da The Room Live sahnesinde olacak. (0535) 018 60 93*AnÄ±l DurmuÅŸ 27 Nisan 00.30â€™da Suadiye Ara Katâ€™ta sahneye Ã§Ä±kacak. (0533) 604 71 74

*YaÄŸÄ±z Ortatepe 28 Nisan Pazar 23.00â€™te Boop KuruÃ§eÅŸmeâ€™de setin baÅŸÄ±na geÃ§ecek. (Rezervasyon iÃ§in: @boopkurucesme)

*Fettah Can 28 Nisan 23.00â€™de KuruÃ§eÅŸme Boaz Live sahnesinde ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶yleyecek. (0532) 154 25 87*BegÃ¼m Obiz 28 Nisan 00.00â€™da Fi Live NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda. (0546) 808 49 49*Derya UluÄŸ 1 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba 23.00â€™te Cahide Palazzoâ€™da sahnede olacak. (0212) 706 78 90*Emre AltuÄŸ 2 MayÄ±s PerÅŸembe 00.00â€™da Lineup Suadiye sahnesinde sevenleriyle buluÅŸacak. (0531) 498 80 93*Alya 3 MayÄ±s Cuma 00.30â€™da Korto Ä°stanbul sahnesinde. (Rezervasyon iÃ§in: @kortoistanbul)