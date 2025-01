‘Duygusalım, saf ve temizim, oynamayan biriyim’

Haberin Devamı

Finalden bir gün sonra buluşuyoruz. ‘MasterChef’te Kerem Bilginer ile finale çıktı ve kupayı o kazandı. Kendini “Neysem oyum, oynamayan biriyim” diye tanımlıyor... Tam da öyle ekrandaki gibi, çok heyecanlı ve konuşkan. İyi bir şef olmasının yanı sıra ekrana da yakışan bir duruşu ve fiziği var. Mutfakta olmak ve yemek yapmanın dışında bir diğer tutkusu da spor. İleride oyunculuğa da yeşil ışık yakıyor. Başlıyoruz sohbete...

◊ Tebrikler. ‘MasterChef Türkiye’de (TV8) kazanan sen oldun. Ne hissediyorsun?

Teşekkürler. Herkesin bildiği gibi heyecanlı bir karaktere sahibim. Final gününde de kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Yarışmanın öncesinde kurduğum hayaller gerçekleşir gibiydi. Kupayı kaldırınca bütün manifest’lediklerim gerçekleşti, çok mutlu ve gururluyum.

◊ Birinciliği bekliyor muydun?

Başvuru sonrası beni aradılar ve sorular geldi. Meğer o sorular herkese geliyormuş. Ama ben kabul edildim diye Londra’dan Türkiye’ye geldim. O gün de evimin girişine iki kâğıda notlar yazdım.

◊ Neler yazıyordu o notlarda?

“MasterChef Türkiye şampiyonu Onur Üresin, ceketimi aldım, dokunulmazlık aldım, rekorlar kırdım” gibi şeyler yazmışım, bir de kupayı çizmişim. Bütün hayallerim gerçekleşti.

◊ Böyle şeylere inanıyor musun?

Kesinlikle, eğer kalpten inanır, bunu da yazıyla desteklerseniz gerçekleşeceğine inanıyorum.

◊ Londra’da yaşarken yarışmaya katılmaya nasıl karar verdin?

‘MasterChef Türkiye’ çok büyük bir platform. Özellikle bizim mesleğimizde kariyer açısından kendini geliştirmek isteyen bütün şeflerin buraya gelmesi gerekiyor. Bana da ailem vesile oldu. “Bu vesileyle hem Türkiye’ye gel, hem de yetenekli olduğuna inanıyoruz, bunu ‘MasterChef’te göster” dediler. Ablam başvuruyu yaptı ve bugün buradayım.

◊ Londra’da çalışırken her şeyi orada mı bıraktın?

Evet, çalışıyordum, 16 yaşımdan beri aşçılık yapıyorum, evimi kapattım, her şeyi arkada bıraktım.

◊ Nasıl kazandın, sırrın ne?

İstikrar. Hırs, azim, gönülden istemek ve emek çok önemli.

◊ Bu başarıda yemek dışında insan ilişkilerinin etkisi ne?

Tabii, güzel bir enerjinin illa bir faydası vardır ama ‘MasterChef’te yemek yapamayan, kesinlikle bir başarı elde edemez. Yemeğiniz ne kadar iyiyse siz de o kadar iyisiniz.

◊ Süreçte nasıl bir mücadele verdin?

7-8 aylık süreç, şu an hayal gibi geliyor. Çok güzel bir MasterChef ailem oldu. Bir yandan da çok zordu. Büyük bir psikolojik savaş, birbirini seven de sevmeyen de var, bunları kontrol edebilen, stresi kaldırabilen başarıya ulaşıyor. Her gün üniversite gibi ders çalışman, yemek araştırman, tabak çalışman gerekiyor. Hiç azmimden, hedefimden şaşmadım.

◊ En yakın arkadaşın kimdi?

Kerem ve Semih’le sonlara kaldık, daha çok paylaşımımız oldu. İkisini de çok seviyordum.

◊ Ensende rakip olarak kimin nefesini hissediyordun?

Semihcan (Temiz), Kerem (Bilginer), Emre (Ün)... Emre talihsiz olay yaşadı. Bir de Ezgi kesinlikle ceket giyer dedim, maalesef o da talihsiz bir olay yaşadı.

◊ Kalbini kıran oldu mu?

Nevzat’a bir ara kırıldım ama yarışmanın verdiği psikoloji; sıkıntı değil yani.

Onur şefleri anlatıyor

Danilo Zanna: İtalyan mutfağıyla ilgili gerçekten mükemmel bilgiye sahip. Biz Türk mutfağını ne kadar iyi bilebiliriz ki, eksiklerimiz var. Ama Danilo Şef İtalyan mutfağının bütün detaylarına hâkim ve bilgili.

Mehmet Yalçınkaya: Anadolu. Buram buram Anadolu kokuyor.

Somer Sivrioğlu: Kitap gibi bir adam.

‘Kızlar genelde makarnayı çok seviyor’

◊ Mutfak aşkın nasıl başladı?

Annem çok güzel yemek yapar, onun güzel yemek yapmasını sağlayan da babaannemdir. Babaannemin eli çok lezzetli. Ben küçük yaşlarda, sofrayı hazırlamaya çalışırdım. Pasta bıçağının tutma yerini alüminyum folyoyla sarardım. Liseye girince “Aşçı olmak istiyorum” dedim.

◊ Kalbe giden yol mideden geçer derler, katılır mısın?

Kesinlikle, güzel bir yemekle herkesi etkileyebilirsiniz.

◊ Birini tavlamak istiyorsun, akşam yemeğe çağırdın, ne yaparsın?

O kişiyi tanıyorsam et mi, balık mı, tavuk mu, makarna mı seviyor onun üzerine giderim ama kızlar genelde makarnayı çok seviyor. Sıfırdan yaptığım bir hamurla birlikte çözebilirim.

◊ Sosyal medya Beyza’ya karşı bir şeyler hissettiğin haberleriyle yıkıldı.

Beyza çok iyi bir kız, arkadaş olarak çok seviyorum. Onu ikinci turdan beri tanıyor olmam, yurtdışında yaşaması, gurbetçi şivesi falan bana çok yakın geldi, çok temiz kalpli biri.

◊ Yapmayı en sevdiğin yemek ne?

Ege Bölgesi’nin zeytinyağlılarına bayılıyorum.

◊ Asla yemem dediğin bir şey...

Hindistan’ın bazı yemeklerini sevmiyorum.

◊ İyi yemek yapma konusunda bize iki-üç tüyo verecek olsan ne söylersin?

Pişirme teknikleri ve kesim teknikleri çok önemli. Bir de yemek aşkla yapılır, sevmeniz ve bütün duygunuzu katmanız gerekiyor. Duygu katılan yemek çok güzel oluyor.

‘Annem çok mücadele etti’

◊ Finalde yaptığın yemeğin adı ‘Emek’ti. Senin hayatın ne kadar emek dolu?

Gerçekten annem bana çok emek verdi. Çok mücadele içerisinde büyüdüm. Yurtdışına çıkmam bir emekti, mesleğimi geliştirmek için çok mücadele verdim. Yeri geldi, iki işte çalıştım. Biliyorsunuz mutfak sektörü uzun saatler gerektiren bir iş, herkes mutfakta çalışamaz; sıcak, gergin ortam, şefler sert... Üç ay izinsiz çalıştığım zamanlar oldu.

◊ 31 yaşında olduğunu biliyoruz ama hikâyen nerede başlıyor?

İstanbul’da başlıyor. Bir ablam var, benden 21 ay büyük. Annem bir şirketin muhasebe işlerini yapıyordu, baba da alım-satım işleriyle uğraşıyordu.

◊ Anne ve baban ayrıymış sanırım. Sen kaç yaşındayken ayrıldılar?

Çok küçüktüm, kaç yaşımda olduğumu bile hatırlamıyorum. Ben annemle, ablam babamla kaldı.

◊ Hayatını nasıl etkiledi o ayrılık?

Çocuk olduğumuz için bazı şeylerin farkında değildik. Ama annem çok mücadele etti, koşturdu, hem çalışıyor hem sabahları beni okula götürüyordu. Okul erken bittiği için alacak kimse yoktu, bir teyzeyle anlaşmıştı, o bana bakıyordu. Eyüpsultan’da bir bodrum katta kalıyorduk. Annemle hep arkadaş gibiydik; bir gün “Ben yetişemiyorum artık oğlum” dedi. 7-8 yaşındaydım Sakarya’da, iki sene bana anneannem baktı. Ama annem çok özledi dayanamadı ve geri geldim.

◊ Londra’ya nasıl gittin?

Kumburgaz Turizm Otelcilik Anadolu Meslek Lisesi’ne başlamıştım. Annem yaptığı birikimle hem dil hem mesleki konuda gelişmem için yurtdışına gönderdi. 6 ay orada staj yapıyor sonra 6 ay burada okula gidiyordum.

◊ Üniversite ne oldu?

Marmara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nü kazandım. Ama aşçılığı seviyordum. Okulu bitiremedim. Türk Hava Yolları’nda uçan şef olarak işe başladım.

1,5 yıl sonra Londra’da yaşamaya karar verdim. Orada meslek üzerine çalıştım.

‘Oyunculukla ilgili teklifler gelirse değerlendiririm’

◊ Yarışmadan çıkardığın ders ne oldu?

Orada sadece yemek değil, hayatı da samimiyeti de öğrendim.

◊ Seni hiç tanımayan birine kendini nasıl anlatırsın?

Duygusalım. Saf ve temizim. Neysem oyum, oynamayan biriyim. İstikrarlıyım ve mesleğimi gerçekten çok seviyorum.

◊ Bundan sonrası için hayallerin neler?

Londra’da ve Türkiye’de yapmak istediğimiz projeler var. Açık mutfak, modern Türk mutfağı bir restoran açmak istiyorum. Kesinlikle yıldız da almak istiyorum.

◊ Oyunculuk düşünür müsün?

Televizyonda olmak istiyorum. Televizyon hayatını ve kamera önünü seviyorum. Oyunculukla ilgili teklifler gelirse değerlendiririm.

Şefler Onur’u anlatıyor

‘Şeffaf ve iyi biri’

Danilo Zanna: Bütün yeteneklerini sergiledi. Sezon boyunca “Kimdir Onur” dedim, “İyi bir şef olmak için tabakların ve yemeklerin içine kendinden bir parça da eklemelisin.” Onur, ‘MasterChef’ yolculuğunda kim olmak istediğini buldu. Buna şahit olduk. Çok şeffaf ve iyi biri.

‘Başarı tesadüf değil’

Mehmet Yalçınkaya: Kariyer yapmak için İngiltere’de zorlu şartlarda çalışmış. Başarılı olup iyi restoranlarda yer almış. ‘MasterChef’te tüm etaplarda ciddiyetini elden bırakmayan, tamamen şampiyonluk idealiyle gelmiş bir yarışmacıydı. Hayatta hiçbir başarı tesadüf değil. ‘MasterChef’te de tesadüfen bir şey yapamazsınız. Çalışmanız ve motive olmanız gerekir.

‘Çok kabiliyetli’

Somer Sivrioğlu: 16 yaşında yurtdışına gidip mesleğe başlamak, yabancı bir ülkede tek başına yaşamak, üstüne güzel restoranlarda çalışıp kabiliyetini ilerletmek kolay değil. Çok kabiliyetli. Zaten sezona damga vuran isimlerdendi. En az potaya giden, en çok dokunulmazlık alan yarışmacılardandı. Kerem’le bize harika bir final izlettiler. Mutluyuz.