Düşük omuzlu, crop ya da çizgili... Kazak mevsimi geldi

Haberin Devamı



Anteprima, Bode, Francesca Liberatore ve Etro markalarının 2023 kış koleksiyonlarından (soldan sağa)...

Balıkçı yakalı ve balıksırtı desenli kazaklar gardıroplarınızda hep bir klasik olarak kalmaya devam edecek. İlk tavsiyemiz, ne giyeceğinize karar veremediğiniz günlerde ya da şık ama sade görünmek istediğinizde kurtarıcınız olacak bu modelleri dolabınızda tutmanız. Sezonun trendlerine gelince... 2023-24 kışının tüm kazak ve hırka trendlerini şöyle özetleyebiliriz: Klasiğin yeniden yorumlanmış hali.

m ‘Sevimli’ trikolar: Taşlı düğmeli hırkalar, kısa ve karpuz kollu olan modeller derken sezonun kazak trendleri arasında sevimli görünmek öne çıkıyor. Kurdele detayı eklenmiş ve pastel tonlarda tasarlanmış olanlara da rastlıyoruz. Bu kazakları ister sevimli halini besleyecek mini etek gibi bir parçayla eşleştirin, ister maskülen bir siyah kumaş pantolon ve postallarla bir araya getirerek ters köşe bir etki yaratın.

m Erkek gardıroplarından ödünç alınmış gibi: Babamızın ya da erkek arkadaşımızın dolabından ödünç almış gibi görüneceğimiz, bisiklet yakalı, dümdüz ve oversize (büyük beden) kesimli kazak modelleri de çok popüler. Bu kazak modelinde renkler de oldukça klasik. Bej, kahve, siyah ve gri gibi tonlar hâkim. Bu kazakları yaydığı enerjiye ters olacak şekilde, topuklu ayakkabı ve mini etek ikilisiyle eşleştirmek iyi fikir.

Haberin Devamı

İyi bir parça bulmak için mağazaların erkek reyonlarına bakmayı unutmayın.

Crop modeller: Klasik balıksırtı modellerin, balıkçı, V ya da bisiklet yakaların bu sezon crop (kısa) olarak tasarlanmış halleri çok moda. İster teninizi açık bırakacak şekilde, ister içine bir gömlek giyerek kullanabilirsiniz. Özellikle yüksek belli pantolon ve eteklerle tamamlayın.

m Düşük omuzlar: Biraz üşüme garantili, ancak omuzları açıkta bırakan ya da tek bir taraftan kesik detaylı kazak modellerinin de moda olduğunu söylemeden geçmeyelim. Özellikle şık görünmek istediğiniz özel günler ve etkinlikler için tercih edebilirsiniz. Jean ve blazer ceketle tamamlayarak stilinizi güçlendirebilirsiniz.

Haberin Devamı

m Renk manifestosu: Çarpıcı renk, desenler ve alışılanın dışında renk kombinasyonları klasikten uzak stilleri sevenler için öne çıkıyor. Kendinden tüylü olanlar, kalpli desenler, yeşil, pembe, turuncu gibi canlı renk birliktelikleri kışa enerji katmak isteyenleri cezbedecek.

m Klasik çizgili: Çizgili kazaklar her kış sezonunda olduğu gibi yine başrolde. Farklı renklerde karşımıza çıkmaya devam ediyor. Denim pantolon, bot, uzun bir palto ve kalın tabanlı botlarla birçok kadının hafta sonu görünümüne stil sahibi hava katan bu kazaklar, blazer ceket ve kumaş pantolonla işyerlerine de uyum sağlıyor.

HER TARZA UYGUN

Crop’ları yüksek belli pantolonlarla tamamlayın.Benetton, 1.699,99 liraDüşük omuzlu kazaklar kış stilinize şıklık katacak.Mango, 699,99 liraTaşlarla bezenmiş trikolaröne çıkıyor.Zara, 1.390 liraGömlek yakalı kazaklar takım elbise içinde kullanılabilir.Lufian, 1.499,99 liraÇizgili modeller klasikler arasında…Join Us, 1.799 lira