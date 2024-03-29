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Dramdan korkuya geniş bir seçki

Güncelleme Tarihi:

#Uygar TAYLAN#Kültür Sanat#Film
Dramdan korkuya geniş bir seçki
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 07:00

43. İstanbul Film Festivali 17-28 Nisan’da izleyiciyle buluşacak. İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği etkinliğin biletleri 5 Nisan’da satışa çıkacak. Dünyanın dört bir yanından filmlerin gösterileceği festivalin en iyilerini jürimiz anlatıyor.

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Kayıp bir aktörün peşinde
Kapa Gözlerini (Close Your Eyes, 2023), 169 dk

İspanyol sinemasının büyük ustası Victor Erice’nin 30 yıl aradan sonra çektiği ilk uzun metraj, kurmaca filmi ‘Kapa Gözlerini’ kayıp bir aktörün peşine düşen yönetmenin hikâyesini anlatıyor. Uğur Vardan “Hem sinema tutkusu hem de yaşlılığın kaçınılmazlığı üzerine zarif bir yapıta imza atıyor” diyor. 4 jürimiz bu filmi öneriyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

İnsanı odağına alıyor
Hit Man (2023), 115 dk

‘Gün Doğmadan’ (Before Sunrise) üçlemesiyle tanınan Richard Linklater’dan gizemli bir kiralık katil hikâyesi. Olkan Özyurt “Sinemanın emekçi yönetmenlerinden biri olan Linklater yine insanı odağına alıyor. ‘Hit Man’ iddiasız gibi görünse de festivalin öne çıkanlarından” diyor. Burak Göral ve Uğur Vardan da bu filmi seçenler arasında.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Filistin’deki zulmü anlatıyor
Gidecek Yer Yok (No Other Land, 2024), 95 dk

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Filistinli aktivist Basel Adra atalarının Batı Şeria’da yaşadığı Masafer Yatta’nın İsrail tarafından yok edilişini 5 yıl boyunca filme almış. Basel Adra, Yuval Abraham, Hamdan Ballal ve Rachel Szor’un yönettiği yapım için Emrah Kolukısa “Filistin’de devam eden zulmü daha iyi anlamak için önemli bir fırsat” diyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Sömürgecilerin günahları perdede
Dahomey (2024), 67 dk

Yağmalanmış 26 sanat eserinin 2021’de Fransa’dan Benin’e iade edilişini anlatan, Mati Diop imzalı belgesel bu yıl Berlin’de Altın Ayı ödülünü aldı. Esin Küçüktepepınar filmle ilgili “Fransa’nın Afrika’da talan ettiği hazinelerin izinde, sömürgecilerin günahlarını hatırlatıyor” diyor. Elçin Yahşi ve Uğur Vardan da tavsiye ediyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Gerçek karakterler ve olaylar
Faruk (2024), 97 dk

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Uzun süredir oturduğu apartmanı kentsel dönüşüm sebebiyle yıkıma girmesin diye uğraşan 90’lı yaşlardaki bir babanın hikâyesine odaklanan film gerçek karakterlere ve olaylara dayanıyor. Aslı Özge’nin yönettiği yapım için Olkan Özyurt şunu söylüyor: “Keşke İstanbul’da yaşayan herkes bu filmi izlese.”

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Doğu’nun Bowie’si
Ryuichi Sakamoto|Opus (2023), 103 dk

Geçen yıl kanserden ölen, Oscar ödüllü besteci Ryuichi Sakamoto’nun müziğine odaklanan belgeseli oğlu Neo Sora çekmiş. Sevin Okyay “İstanbul’da unutulmaz bir konser vermişti. Klasik müziği ve piyanoyu sevenler izlemeli. ‘David Bowie Batı rock’ında neyse, Sakamoto da Doğu rock’ında odur’ derler” yorumunu yapıyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Kendini yeniden yaratma çabası
Hipnoz (The Hypnosis, 2023), 98 dk

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Girişimci bir çift geliştirdikleri kadın sağlığı uygulamasını bir yarışmada sunar. Karakterlerden Vera sigarayı bırakmak için hipnoterapiyi dener ve işe yarar fakat Andre panikler. Ernst De Geer’in yönettiği film günümüzün kendini yeniden yaratma çabasına eleştiri getiriyor. Kerem Ayan ve Esin Küçüktepepınar’ın önerileri arasında.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Yönetmeni İstanbul’a geliyor
Mükemmel Günler (Perfect Days, 2023), 124 dk

Tokyo’daki umumi tuvaletleri temizlemekle görevli Hirayama’nın hikâyesini anlatan film için Uğur Vardan “Sıradanlığın ve rutinin güzelliği üzerine derin gözlemler içeren, insana huzur veren bir çalışma” diyor. Sevin Okyay’ın da önerileri arasındaki filmin yönetmeni Win Wenders festivalin konuğu olarak İstanbul’a geliyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Stüdyoda işler karışıyor
Şeytanla Bir Gece (Late Night With The Devil, 2023), 93 dk

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1970’li yıllarda bir TV stüdyosunda şeytani bir varlığın belirmesiyle işler korkunç bir hal almaya başlar. Cameron Cairnes ve Colin Cairnes’in yönettiği film için Emrah Kolukısa “Sert bir medya eleştirisi” diyor, Burak Göral ise “Kesinlikle çok merak uyandırıcı bir film” yorumunu yapıyor.

Dramdan korkuya geniş bir seçki

Aileler ve seçilmiş aileler
Geçiş (Crossing, 2024), 105 dk

‘Ve Sonra Dans Ettik’ filmiyle tanıdığımız İstanbul âşığı Gürcü yönetmen Levan Akin’in yeni filmi aileler ve seçilmiş ailelerle ilgili bir dram. Film emekli bir öğretmen olan Lia’nın hikâyesine odaklanıyor. Elçin Yahşi ve Emrah Kolukısa öneriyor. Ayrıca Akin de festivalin konuğu olarak İstanbul’a gelecek yönetmenler arasında.

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#Uygar TAYLAN#Kültür Sanat#Film

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