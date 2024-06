Dermatologlar sırlarını paylaştı: ‘Ürün pahalı olsa da iyi gelmeyebilir’

Haberin Devamı

Sağlıklı, ışıltılı bir cilt hepimizin hayali. Bunun için de sayısız ürün ve uygulama öneriliyor. Ama o parıldayan cilde sahip olmanın yolu biraz da yapmamamız gerekenlerden geçiyor. Yani her ürün, her uygulama her zaman iyi sonuç verecek anlamına gelmiyor. Dermatologlara uzak durmamız gerekenleri, yanlış bilinenleri ve onların ‘Asla yapmam, kullanmam’ dediklerini sorduk. Onlar da bilmemiz gerekenleri ve asla yapmadıklarını anlattı.

SABUN CİLDİ KURUTUR

Dr. Merve Mercan, Liv Hospital

◊ Cica (bariyer onarıcı krem) kremler yalnızca kızarıklık, tahriş varsa haftanın belli günlerinde kızarıklığı yatıştırmak amaçlı kullanılabilir, düzenli nemlendirici olarak kullanılmamalı.

◊ Yüzün cilt PH’ına uygun olmayan sabun gibi temizleyicilerle günde iki kezden fazla yıkanması cildi aşırı kurutur.

Haberin Devamı

◊ Suya dayanıklı, yağ bazlı bir makyaj malzemesi ya da ürün kullanılmadığı halde çift aşamalı temizlik yapılmamalı. Bu uzun dönemde cilt bariyerini bozabilir.

‘FIRÇALAR SİVİLCEYE NEDEN OLABİLİR’

Dr. Figen Akın, Acıbadem Ataşehir Hastanesi

◊ Göz çevresine uygulayacağınız ürünler ayrı olmalı çünkü bu bölgenin derisi hassastır.

◊ Doğru seçilmeyen yüz yıkama jelleri cildi kurutur. Günde 2-3 kez, çok sıcak veya soğuk suyla yüzün yıkanması da benzer etki yapar. Retinol, AHA içeren ürünler, uygun olmayan maskeler cildi kurutur.

◊ Kızarmaya eğilimli ciltlerin bakımında kullanılan buharlı aletler kızarma ve hassasiyete, vakum gibi aşırı basınçla işlem yapan cihazlar yüzeysel cilt damarlarında çatlamalara neden olur. İşlemi tecrübesiz kişilerin yapması lekelenmelere yol açar. Cilt temizliğinde kullanılan elektrikli veya manuel fırçalar yağbezlerini tahriş ederek sivilceye neden olabilir.

‘SIK VE SICAK DUŞTAN KAÇINILMALI’

Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, Acıbadem Kayseri Hastanesi

◊ Yaz aylarında laser, dermoroller ve cilt bakım uygulamaları da cilde zarar verebilir.

◊ Çok ve çeşitli ürün kullanmak, her duyulan ürünü denemek yanlış. Çok bakım ürününün iyi cilt sağlayacağı ya da pahalı ürünün iyi ürün olduğu yanılgıdır. Ürün pahalı olabilir fakat cildinize hiç iyi gelmeyebilir.

Haberin Devamı

◊ Sık ve sıcak suyla duştan ve keseden kaçınılmalı.

ASLA YAPMAM!

◊ Güneşlenmiyorum ve solaryuma girmiyorum. Makyajla uyumuyorum. Makyajımı micellar suyla çıkarıp yüzümü kurutmayan bir temizleyici jel ile sabah akşam yıkıyorum.

◊ Yüzüme kese ve tanecikli peeling kullanmıyorum. Yüzüme ağda yaptırmıyorum. (Merve Mercan)

◊ Cilt altına kalıcı özelliği olan hiçbir uygulama yapmıyorum. (Figen Akın)

◊ Rutin bakımım dışında cilt bakımı yaptırmıyorum. Üst üste kremler sürmeyi sevmiyorum ve pek faydası olmadığını hatta ciltte ter ve yağ kistleri oluşumu için kolaylaştırıcı unsur olduğunu düşünüyorum.

◊ Kaplıcada zaman zaman yapılan kesenin çok iyi bir mekanik peeling olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu ayda bir defadan fazla yapmamak gerekli. Rutin bakımım evde yaptığım klasik yüz yıkama, gece kremi, sabahsa nemlendirici ve güneş koruyucu sürmek. (Ayşe Gökçe Tümtürk)

Haberin Devamı

GÜNEŞTEN KORUYUCU KREMLER HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

◊ Boyun, kulaklar ve el üstü ihmal edilmemeli, kıyafetle kapalı olmayan her bölgeye güneş kremi uygulamalıyız. İki parmak kuralıyla uygulanan miktar yüz ve boyun için yeterli.

◊ ‘SPF 50 güneş kremim gün boyu korur’ düşüncesi yanlıştır. Koruyuculuk ancak yeterli miktar ürün kullanıldığında geçerli ve saatler içerisinde etkisi azalır. İki saatte yenilenmeli; özellikle yoğun terleme, havuz ve duş sonrası yeniden uygulanmalı.

◊ Güneş gören ev ve ofislerde güneş koruyucu kullanmalıyız. Özellikle lekeye yatkın cilde sahip kişilerin güneş kremini sabah rutinlerinde uygulamalarını ve gün içerisinde tekrarlamalarını öneriyoruz.

Haberin Devamı

◊ Güneşten koruyucu kremler sivilce yapar düşüncesi yanlış. Nemlendirici ve yıkama ürünleri gibi cilt tipine uygun ürünlerin kullanımı akne tedavisinin olmazsa olmazıdır. (Dermatolog Dr. Merve Mercan)