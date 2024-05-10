Dakikalar içinde koleksiyon hazırlamak mümkün

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Yapay zekâ moda endüstrisinde devrim niteliğinde bir değişim ve yeniden şekillenme sürecine öncülük ediyor. İnsan gücüne bağlılık azalıyor ama sektördeki insanlarla da kol kola çalışılacak ve çalışma sürecini daha verimli kılacak bir süreç başlıyor. Kısaca şöyle anlatalım: Aslında angarya görünen ya da halihazırda tasarımcıların ve markaların çok vaktini alan süreçleri yapay zekâ hallediyor, geriye sadece onu akıllıca yönetmek kalıyor.

Henüz sürecin başında gibi görünsek de şimdiden yapay zekâ ve moda birlikteliği oldukça hız kazandı. Hatta Business of Fashion ve McKinsey gibi global moda ve araştırma şirketlerinin ortak yayımladığı raporda, moda markalarının yüzde 73’ünün 2024 yılı içinde yapay zekâyı öncelikli konu başlıkları arasına aldığı söyleniyor.

Bu entegrasyon oldukça geniş bir başlık. Yani bazı markalar tasarım ve üretimde, kimisi müşteri ilişkilerinde, kimisiyse pazarlama ve e-ticaret süreçlerinde destek alıyor. Bünyesinde Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta gibi lüks devlerini barındıran Kering Group veya global e-ticaret platformu Zalando müşteri ilişkilerinde yapay zekâ araçlarını kullanıyor. Ya da Casablanca gibi dev bir marka, koleksiyon çekimlerini Midjourney’de (yapay zekâ programı) tasarlanan görsellerle sunabiliyor.

Bu tasarım Resleeve tarafından yapay zekâyla yapıldı.

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Türk markaları da sevdi

İşin bir de tasarım boyutu var ki bence modada kuralları asıl baştan yazdıracak noktalardan biri o. Zira sadece metinler ve örnek görseller kullanılarak dakikalar içinde koleksiyonlar oluşturulabiliyor. Collina Strada, Revolve, Desigual gibi markalar yapay zekâ aracılığıyla kapsül koleksiyon oluşturan markalardan sadece birkaçı. Gerçek hayatta ses getiren moda haftaları ve yarışmaların artık yapay zekâ ortamlarına da taşındığının ve ‘AI Fashion Week’ (Yapay Zekâ Moda Haftası) düzenlendiğinin bilgisini de ayrıca verelim. Bu tasarımlara aracı olanlar arasında Clo Virtual Fashion, Resleeve, The New Black gibi global yazılım firmaları var.

Refabric kullanılarak tasarımcı Nil Karabağ tarafından oluşturulan bir elbise.

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Türkiye’deyse bu global devlere sıkı bir rakip çıktı: Refabric. Seda Domaniç, Hakan Baş, Begüm Doğru Öztekin, Alemşah Öztürk, Safiye Dinçtürk Turgut ve Mustafa Alpay gibi moda ve girişim dünyasından önemli isimlerin hayata geçirdiği Refabric ilham, tasarım, 3D modelleme, prototip, ürün geliştirme ve pazarlama süreçlerinin hepsini tek bir çatı altında topluyor. Markaların DNA’sını dakikalar içinde analiz eden yazılım sayesinde, trendlere uygun koleksiyonlar oluşturuluyor. Koleksiyon parçaları görüntülenebiliyor ve bu sayede ön eleme mümkün oluyor. Böylece gereksiz atık oluşmuyor ve sürdürülebilirlik ilkelerine de destek sağlanıyor. Hem global hem de yerli markalar yazılımı kullanmaya başladı bile. Ayrıca firma global lüks devi LVMH grubun hızlandırma programına seçilen 30 girişim arasına katılarak global ölçekte önemli bir oyuncu haline geleceğini şimdiden kanıtladı.

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Boyner’in, E 4.0 Desing Studio ile Fabrika markası için yaptığı 32 parçalık koleksiyondan...

Türk markalarından da yapay zekâyla oluşturulan koleksiyon haberleri gelmeye başladı. Boyner, E 4.0 Design Studio ile Fabrika markası için hazırladığı 32 parçalık bir koleksiyonu çıkardı. Marka sürecin bu sayede üç kat hızlandığını da açıkladı. Trendyol ise Trendyol Milla markasına özel hazırladığı yeni koleksiyonla yapay zekâyı tasarımlarına entegre eden bir diğer yerli şirket oldu.