Çocuklar güne enerjik başlasın

HAFİF BİR SEÇENEK

Sağlıklı pankek (2 kişilik)





Şef İDİL YAZAR’DAN...



NE LAZIM?

- 2 yumurta

- 2 olgun muz

- 1/2 bardak yulaf ezmesi

- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

- Tuz

- Tereyağı

- Meyve

- Bal

NASIL YAPARIM?

- Muzları kabaca dilimleyin.

- Yumurtalar, yulaf ezmesi, kabartma tozu ve çok azıcık tuzu dilimlediğiniz muzlarla birlikte blender’dan geçirin.

- Tavayı tereyağıyla yağlayın, orta ateşin üzerine alın.

- Bir yemek kaşığıyla hamurdan parçalar alıp mini daireler şeklinde tavaya dökün.

- Önlü arkalı altın rengi alıncaya kadar pişirin.

- Meyve ve balla servis edin.

HEM BESLEYİCİ HEM DOYURUCU

Hindi jambonlu ve avokadolu tost (2 kişilik)



Şef SAHRAP SOYSAL’DAN...



NE LAZIM?

- 4 dilim tost ekmeği (istediğiniz çeşit)

- 4-5 dilim hindi jambon

- 4 kalın dilim mozzarella veya çedar peyniri

- 1 avokado

- 1 domates

- Taze fesleğen yaprakları

- 2-3 yemek kaşığı tereyağı

NASIL YAPARIM?

- Bütün ekmeklerin bir tarafına tereyağı sürün. Geniş bir tavaya ekmeklerin yağlı kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.

- Üzerlerine peynir, hindi jambon, dilimlediğiniz avokado, domates ve fesleğen yapraklarını paylaştırın. Yağlı tarafları üste gelecek şekilde diğer ekmek dilimlerini de sandviçlerin üzerine kapatın.

- Orta ateşte arkalı önlü, yaklaşık 4-5 dakika, peynirler eriyip ekmek kızarana kadar pişirin. Ocaktan alıp tostları ikiye bölerek servis yapın.

GECEDEN HAZIRLAYABİLİRSİNİZ

Yumurtalı rulo (2 kişilik)



Şef REFİKA BİRGÜL’DEN...



NE LAZIM?

- 1 adet lavaş

- 1 adet köy biberi

- 2 dilim salam

- 2 adet yumurta

- 50 gr kaşar

- 4-5 adet zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)

- 1-2 adet biber turşusu

- 1 çorba kaşığı zeytinyağı

- 3-4 yaprak maydanoz

- Tuz

- Karabiber

- Pul biber

NASIL YAPARIM?

- Salamı, biberi, turşuyu ve kaşarı uzun şeritler halinde doğrayın.

- Isınmış orta boy tavaya zeytinyağını dökün ve biberleri kavurun.

- Yumurtayı, tuz, karabiber ve pul biberle çırpın ve tavaya dökün.

- Turşuyu, zeytinleri, maydanozu ve kaşarı da ekleyip 1 adet lavaşı üzerine kapatın ve hafifçe bastırın.

- Yaklaşık 1 dakika sonra bir kapak yardımıyla lavaşı tezgâha alın ve soğumaya bırakın. Ardından lavaşı ortadan ikiye bölün ve rulo yapın.

- Dürümleri yağlı kâğıda sarıp orta boy bir kavanoza koyun. 2 saat sıcaklığını korur. İsterseniz geceden hazırlayıp sabah ısıtabilirsiniz.

KAHVALTI YAPMAYAN ÇOCUKLAR ALGILAMA SORUNU YAŞIYOR

Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı

- ‘Kahvaltı günün en önemli öğünü’ diyoruz çünkü uzun süren gece açlığından sonra vücudun görevlerini yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır.

- Özellikle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Kahvaltı yapmayan çocukların güne başlama, konsantrasyon ve algılamada problem yaşadıkları gözlemlenmiştir.

- Her kahvaltı çocukların gelişimine destek sağlamaz. İdeal bir kahvaltıda anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, çocukların kas-kemik gelişimine destek olan süt, yoğurt, peynir grubu her gün mutlaka olmalı.

- Ceviz, fındık, badem veya şekersiz fıstık ezmesi kaliteli yağ asitleri içerdiğinden bunları kahvaltılarına değiştirerek ekleyebilirsiniz.

- Enerjik olmaları için kahvaltıda taze veya kuru meyveler, tam buğday ekmekleri eksik olmamalı.

- Poğaça, meyve suyu, şekerli gevrekler, şekerli sürülebilir krema gibi işlenmiş ve glisemik indeksi yüksek gıdalar gün içinde enerjilerini düşürür ve çocukluk çağı obezitesine yol açar. Bunlardan uzak durulmalı.

- Pankek, krep gibi çocukların çok sevdiği glisemik indeksi yüksek yiyecekleriyse şeker yerine muz ve hurma; beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.

- Kahvaltıyı sevdirmek için renkli ve süslü tabaklar hazırlayabilirsiniz; bu, çocukları teşvik edecektir.

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