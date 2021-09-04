Çocuklar güne enerjik başlasın
Pazartesi günü okullar açılıyor... Sabahları evlerde yine tatlı bir telaş yaşanacak. Anne-babaların aklında ‘Çocuğuma her sabah kahvaltıda ne yedireceğim’ sorusu dönüp dolaşıyor. Ebeveynlerin işi kolaylaşsın, çocuklar farklı lezzetler denesin diye şeflerimizden pratik ve sağlıklı tarifler aldık; kahvaltıda nelere dikkat etmemiz gerektiğini de uzmanına sorduk.
HAFİF BİR SEÇENEK
Sağlıklı pankek (2 kişilik)
Şef İDİL YAZAR’DAN...
NE LAZIM?
- 2 yumurta
- 2 olgun muz
- 1/2 bardak yulaf ezmesi
- 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
- Tuz
- Tereyağı
- Meyve
- Bal
NASIL YAPARIM?
- Muzları kabaca dilimleyin.
- Yumurtalar, yulaf ezmesi, kabartma tozu ve çok azıcık tuzu dilimlediğiniz muzlarla birlikte blender’dan geçirin.
- Tavayı tereyağıyla yağlayın, orta ateşin üzerine alın.
- Bir yemek kaşığıyla hamurdan parçalar alıp mini daireler şeklinde tavaya dökün.
- Önlü arkalı altın rengi alıncaya kadar pişirin.
- Meyve ve balla servis edin.
HEM BESLEYİCİ HEM DOYURUCU
Hindi jambonlu ve avokadolu tost (2 kişilik)
Şef SAHRAP SOYSAL’DAN...
NE LAZIM?
- 4 dilim tost ekmeği (istediğiniz çeşit)
- 4-5 dilim hindi jambon
- 4 kalın dilim mozzarella veya çedar peyniri
- 1 avokado
- 1 domates
- Taze fesleğen yaprakları
- 2-3 yemek kaşığı tereyağı
NASIL YAPARIM?
- Bütün ekmeklerin bir tarafına tereyağı sürün. Geniş bir tavaya ekmeklerin yağlı kısmı alta gelecek şekilde yerleştirin.
- Üzerlerine peynir, hindi jambon, dilimlediğiniz avokado, domates ve fesleğen yapraklarını paylaştırın. Yağlı tarafları üste gelecek şekilde diğer ekmek dilimlerini de sandviçlerin üzerine kapatın.
- Orta ateşte arkalı önlü, yaklaşık 4-5 dakika, peynirler eriyip ekmek kızarana kadar pişirin. Ocaktan alıp tostları ikiye bölerek servis yapın.
GECEDEN HAZIRLAYABİLİRSİNİZ
Yumurtalı rulo (2 kişilik)
Şef REFİKA BİRGÜL’DEN...
NE LAZIM?
- 1 adet lavaş
- 1 adet köy biberi
- 2 dilim salam
- 2 adet yumurta
- 50 gr kaşar
- 4-5 adet zeytin (çekirdekleri çıkarılmış)
- 1-2 adet biber turşusu
- 1 çorba kaşığı zeytinyağı
- 3-4 yaprak maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
NASIL YAPARIM?
- Salamı, biberi, turşuyu ve kaşarı uzun şeritler halinde doğrayın.
- Isınmış orta boy tavaya zeytinyağını dökün ve biberleri kavurun.
- Yumurtayı, tuz, karabiber ve pul biberle çırpın ve tavaya dökün.
- Turşuyu, zeytinleri, maydanozu ve kaşarı da ekleyip 1 adet lavaşı üzerine kapatın ve hafifçe bastırın.
- Yaklaşık 1 dakika sonra bir kapak yardımıyla lavaşı tezgâha alın ve soğumaya bırakın. Ardından lavaşı ortadan ikiye bölün ve rulo yapın.
- Dürümleri yağlı kâğıda sarıp orta boy bir kavanoza koyun. 2 saat sıcaklığını korur. İsterseniz geceden hazırlayıp sabah ısıtabilirsiniz.
KAHVALTI YAPMAYAN ÇOCUKLAR ALGILAMA SORUNU YAŞIYOR
Elif Nida Zafer, beslenme ve diyet uzmanı
- ‘Kahvaltı günün en önemli öğünü’ diyoruz çünkü uzun süren gece açlığından sonra vücudun görevlerini yerine getirebilmesi için enerjiye ihtiyacı vardır.
- Özellikle çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlar. Kahvaltı yapmayan çocukların güne başlama, konsantrasyon ve algılamada problem yaşadıkları gözlemlenmiştir.
- Her kahvaltı çocukların gelişimine destek sağlamaz. İdeal bir kahvaltıda anne sütünden sonra en kaliteli protein kaynağı olan yumurta, çocukların kas-kemik gelişimine destek olan süt, yoğurt, peynir grubu her gün mutlaka olmalı.
- Ceviz, fındık, badem veya şekersiz fıstık ezmesi kaliteli yağ asitleri içerdiğinden bunları kahvaltılarına değiştirerek ekleyebilirsiniz.
- Enerjik olmaları için kahvaltıda taze veya kuru meyveler, tam buğday ekmekleri eksik olmamalı.
- Poğaça, meyve suyu, şekerli gevrekler, şekerli sürülebilir krema gibi işlenmiş ve glisemik indeksi yüksek gıdalar gün içinde enerjilerini düşürür ve çocukluk çağı obezitesine yol açar. Bunlardan uzak durulmalı.
- Pankek, krep gibi çocukların çok sevdiği glisemik indeksi yüksek yiyecekleriyse şeker yerine muz ve hurma; beyaz un yerine tam buğday unu kullanarak daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.
- Kahvaltıyı sevdirmek için renkli ve süslü tabaklar hazırlayabilirsiniz; bu, çocukları teşvik edecektir.