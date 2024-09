CazÄ±n festival hali

Haberin Devamı

Sonbahar geldi, şehirde kültür-sanat canlandı. Bu hareketliliğin içinde ajandanıza Akbank Caz Festivali’nin etkinliklerini eklemeyi unutmayın. Festivalin programında ücretsiz konserler, söyleşiler, hatta çocuğunuzu cazla tanıştırmak istiyorsanız onlara yönelik atölyeler var. Ben de Kenan Doğulu, Kurt Elling ve Adi Oasis konserlerini sabırsızlıkla bekliyorum. İşte festivalin gün gün programı:

◊ Festivalin açılış günü yani bu akşam Kenan Doğulu ‘İhtimaller’ konseriyle 20:30’da Müze Gazhane’de. Giriş ücretsiz.

◊ Yarın sabah 11.00’de arp sanatçısı Meriç Dönük, Sakıp Sabancı Müzesi’nde ücretsiz konser verecek. Etkinlik davetiyenizi akbanksanat.com’a girip linke tıklayarak oluşturabiliyorsunuz. Oradan Anadolu Yakası’na geçip müzisyen, yapımcı ve enstrüman tasarımcısı Berke Can Özcan’ın konuk olduğu ‘Caz Dinleme Kulübü’ söyleşisine katılabilirsiniz. Saat 15.00’te Kadıköy’deki Bant Mag. Havuz/Bina’da gerçekleşecek. Bileti 100 lira. Eşzamanlı olarak 19. Nardis Genç Caz Vokal Yarışması’nı kazanan Güneş Cengiz ve Adar Geçimli’yse Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde konser verecek. Katılım ücretsiz. Ayşe Tütüncü’nün performansı da saat 19.00’da. Bileti 500, öğrenci 200 lira.

Haberin Devamı

◊ 1 Ekim Salı 19.00’da Daniel Hersog, Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat’ta olacak. Giriş 400, öğrenci 200 lira. 20.30'da Alan Kadıköy’de Tophane Noise Band featuring Berke Can Özcan&Rana Uludağ izlenebilir. Bileti 500, öğrenci 200 lira.

DEMO KAYITLAR DA DİNLENECEK

◊ Akbank Sanat sahnesinin 2 Ekim Çarşamba 19.00’daki konuğu Vega Trails. Bileti 400, öğrenci 200 lira. Isaiah Collier&The Chosen Few 21.30’da Babylon sahnesinde olacak. Numaralı masa 650 lira, ayakta 500, öğrenci 200 lira.

◊ 3 Ekim Perşembe akşamı caz kolektifi EABS, Frankhan’da. Öncesinde, saat 19.00’da LoftCaz yazarları Eray Düzgünsoy ve Atilla Ayginin'in setini dinleyebilirsiniz. Bileti 500, öğrenci 200 lira. Tomas Fujiwara 7 Poets Trio 19.30’da Akbank Sanat’ta konser verecek. Bileti 300, öğrenci 200 lira. İstanbul West Side Collective ise 21.30’da Beyoğlu, Bova sahnesine çıkacak. Giriş 400 lira. Barış Arslan ve orkestrasının ‘Zenith’ albümden parçaları çalacağı performansıysa 21.30’da Nardis Caz Kulübü’nde. Bileti 650 lira. İpek Göztepe’nin ‘Betty Carter Songbook’ konserini 21.30’da Pera 77’de dinleyebilirsiniz. Bileti 600 lira.

Haberin Devamı

◊ Asena Akan 4 Ekim Cuma 19.00’da Akbank Sanat’ta. Giriş ücreti 400, öğrenci 200 lira. Babylon’daysa saat 22.00’de Dave Okumu&7 Generations izlenebilir. Bilet fiyat 650, öğrenci 250 lira.

◊ 5 Ekim Cumartesi 15.00'te Hope Alkazar'da ‘Müzik Yolculuğunun Peşinde’ söyleşisi var. İlk oturumun konuğu Ayşe Tütüncü. İkinci oturumda dileyen katılımcıların demo kayıtları dinlenecek. Özgür Caz söyleşisi Şevket Akıncı, Hakan Atala ve Atilla Ayginin’in katılımıyla 15.00’te Akbank Sanat’ta yapılacak. Ücretsiz. TÖZ&Hezarfen Ensemble 20.30'da Arter’de. Bileti 500, öğrenci 200 lira. Blue Lab Beats ise 22.00'de Babylon’da olacak. Bileti 650, öğrenci 250 lira.

◊ 6 Ekim Pazar ‘Caz Ağı Paneli: Akademiden Sahneye’ söyleşisi 13.00’te Akbank Sanat’ta, ‘Klasikten Caza’ söyleşisiyse 15.00'te Arter'de. İkisi de ücretsiz. Selût&Tuğçe Şenoğul konserini 16.30'da The Circle’da dinleyebilirsiniz. Bileti 300 lira.

Haberin Devamı

◊ Kurt Elling 7 Ekim Pazartesi 20.30’da Cemal Reşit Rey sahnesinde olacak. Bileti 300 ila 1.000, öğrenci 240 lira.

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYE





◊ Bilge Günaydın Quintet 8 Ekim Salı 19.00'da Akbank Sanat'ta sahneye çıkacak. Bileti 400, öğrenci 200 lira. Tatiana Eva-Marie ise 20.30'da Ses Tiyatrosu’nda. Biletler 750 ila 350, öğrenci 250 lira.

◊ 9 Ekim Çarşamba 19.00’da Aydın Kahya&Rustam Rahmedov Duo tüm zamanların en iyi film müziklerini seslendireceği projesiyle Akbank Sanat sahnesinde. Bileti 400, öğrenci 200 lira. K-Jazz: Sori Quartet 20.30'da Ses Tiyatrosu’nda dinlenebilir. Bileti 400, öğrenci 200 lira.

Haberin Devamı

◊ Kahil El’Zabar’s Ethnic Heritage Ensemble konseri 10 Ekim Perşembe 19.00'da Akbank Sanat’ta gerçekleşecek. Giriş 400, öğrenci 200 lira. Harold López-Nussa’nın ‘Timba a la Americana’ albümünü çalacağı konser 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bileti 350 ila 950, öğrenci 250 lira. Takuya Kuroda 21.30'da Babylon’da. Giriş 650, öğrenci 250 lira.

◊ 11 Ekim Cuma 19.00’da Ayşegül&Nezih Yeşilnil Quintet Akbank Sanat’ta olacak. Bileti 400, öğrenci 200 lira. Rodrigo Amarante ise 22.00'de Babylon’da. Bileti 650, öğrenci 250 lira.

◊ Çocuk atölyesi ‘Fantastik Seslerden Renkli Çizgilere’ 12 Ekim Cumartesi Akbank Sanat'ta. Atölye 11.00 ve 13.00 olarak iki oturumda gerçekleşecek. Ücreti 200 lira. Saksofon ustası İsmet Sıral’la ilgili dinleti, söyleşi ve belgesel etkinliği HuginveMunin Kültür ve Sanat Paylaşım Platformu’nda 15.00'te başlayacak. Bileti 250 lira. Brad Mehldau Trio’nun konseri Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 20.30'da başlayacak. Bileti 350 ile 1.000, öğrenci 250 lira. Adi Oasis’i 22.00'de Babylon’da dinleyebilirsiniz. Bileti 650, öğrenci 250 lira.

Haberin Devamı

◊ Tom Skinner’ın konseri 13 Ekim Pazar 19.00'da Borusan Müzik Evi’nde. Bileti 500, öğrenci 250 lira. Antonio Sánchez Quartet featuring Seamus Blake, Aydın Esen, Orlando le Fleming konseri, 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bileti 350 ila 900, öğrenci 250 lira.



YİNE RENKLİ BİR SEZON





İş Sanat, yeni sezon programını düzenlediği açılış partisiyle açıkladı. Bugün Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nde ‘Tat ve Sanat’ sergisi açılıyor. Haftasonuna enerjik başlamak isteyenler 4 Ekim’de Barabar, 11 Ekim’de Melek Mosso ile İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önünde buluşacak. 19.00’daki konserler öncesi DJ performansı da var. Etkinlikler rezervasyonlu ve ücretsiz. 7 Kasım Perşembe akşamı Güher-Süher Pekinel ile Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrasıkonser verecek. Sezon boyunca yerli ve yabancı birçok müzisyen ve topluluk İş Sanat’ta olacak.

AH GECELER

◊ Özgün bugün 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Cafer Palamut bugün 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Seda Mete bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Simge Eğrilmez yarın gece 00.00’da Korto İstanbul’da. Rez: @kortoistanbul

◊ DJ Serhat Yılmaz 3 Ekim Perşembe 00.00’da Next Door’da çalacak. Rez: @nextdooremirgan



◊ Alya 4 Ekim Cuma 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

7/24 YETMEZ

Gülşen, Serkan Kaya, Özcan Deniz, Sibel Can gibi isimlerin konuk olduğu, şehrin en görkemli sahnesikapılarını bu akşam Yıldız Tilbe’yle açıyor. Her gecesi kapalı gişe olan kulüp tabii ki müdavimleri için yenilikler hazırlamış. Sürprizlere hazır olun! Kulübün her pazartesi düzenlenen özel şov geceleri de sürüyor. Bu sezon ‘The master of extravaganza-The ultimate show’ adıyla gerçekleşecek.

◊ Komedi Kulüp by Brothers dün gece kapılarını kısa bir ‘yaz’ arasından sonra açtı. Stand-up gösterileri, konserler, tiyatrolar, akustik performanslar yeni sezonda da devam edecek. Etkinlik takvimi kulübün Instagram hesabında. 4 Ekim Cuma Bengi Apak ve Sarp Apak’ın stand-up gösterisi, 12 Ekim’de Zuhal Olcay’ın konseri var. @komedikulupnisantasi