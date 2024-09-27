CazÄ±n festival hali

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Sonbahar geldi, ÅŸehirde kÃ¼ltÃ¼r-sanat canlandÄ±. Bu hareketliliÄŸin iÃ§inde ajandanÄ±za Akbank Caz Festivaliâ€™nin etkinliklerini eklemeyi unutmayÄ±n. Festivalin programÄ±nda Ã¼cretsiz konserler, sÃ¶yleÅŸiler, hatta Ã§ocuÄŸunuzu cazla tanÄ±ÅŸtÄ±rmak istiyorsanÄ±z onlara yÃ¶nelik atÃ¶lyeler var. Ben de Kenan DoÄŸulu, Kurt Elling ve Adi Oasis konserlerini sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyorum. Ä°ÅŸte festivalin gÃ¼n gÃ¼n programÄ±:

â—Š Festivalin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ gÃ¼nÃ¼ yani bu akÅŸam Kenan DoÄŸulu â€˜Ä°htimallerâ€™ konseriyle 20:30â€™da MÃ¼ze Gazhaneâ€™de. GiriÅŸ Ã¼cretsiz.

â—Š YarÄ±n sabah 11.00â€™de arp sanatÃ§Ä±sÄ± MeriÃ§ DÃ¶nÃ¼k, SakÄ±p SabancÄ± MÃ¼zesiâ€™nde Ã¼cretsiz konser verecek. Etkinlik davetiyenizi akbanksanat.comâ€™a girip linke tÄ±klayarak oluÅŸturabiliyorsunuz. Oradan Anadolu YakasÄ±â€™na geÃ§ip mÃ¼zisyen, yapÄ±mcÄ± ve enstrÃ¼man tasarÄ±mcÄ±sÄ± Berke Can Ã–zcanâ€™Ä±n konuk olduÄŸu â€˜Caz Dinleme KulÃ¼bÃ¼â€™ sÃ¶yleÅŸisine katÄ±labilirsiniz. Saat 15.00â€™te KadÄ±kÃ¶yâ€™deki Bant Mag. Havuz/Binaâ€™da gerÃ§ekleÅŸecek. Bileti 100 lira. EÅŸzamanlÄ± olarak 19. Nardis GenÃ§ Caz Vokal YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ± kazanan GÃ¼neÅŸ Cengiz ve Adar GeÃ§imliâ€™yse YeldeÄŸirmeni Sanat Merkeziâ€™nde konser verecek. KatÄ±lÄ±m Ã¼cretsiz. AyÅŸe TÃ¼tÃ¼ncÃ¼â€™nÃ¼n performansÄ± da saat 19.00â€™da. Bileti 500, Ã¶ÄŸrenci 200 lira.

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â—Š 1 Ekim SalÄ± 19.00â€™da Daniel Hersog, BeyoÄŸluâ€™ndaki Akbank Sanatâ€™ta olacak. GiriÅŸ 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. 20.30'da Alan KadÄ±kÃ¶yâ€™de Tophane Noise Band featuring Berke Can Ã–zcan&Rana UludaÄŸ izlenebilir. Bileti 500, Ã¶ÄŸrenci 200 lira.

DEMO KAYITLAR DA DÄ°NLENECEK

â—Š Akbank Sanat sahnesinin 2 Ekim Ã‡arÅŸamba 19.00â€™daki konuÄŸu Vega Trails. Bileti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Isaiah Collier&The Chosen Few 21.30â€™da Babylon sahnesinde olacak. NumaralÄ± masa 650 lira, ayakta 500, Ã¶ÄŸrenci 200 lira.

â—Š 3 Ekim PerÅŸembe akÅŸamÄ± caz kolektifi EABS, Frankhanâ€™da. Ã–ncesinde, saat 19.00â€™da LoftCaz yazarlarÄ± Eray DÃ¼zgÃ¼nsoy ve Atilla Ayginin'in setini dinleyebilirsiniz. Bileti 500, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Tomas Fujiwara 7 Poets Trio 19.30â€™da Akbank Sanatâ€™ta konser verecek. Bileti 300, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Ä°stanbul West Side Collective ise 21.30â€™da BeyoÄŸlu, Bova sahnesine Ã§Ä±kacak. GiriÅŸ 400 lira. BarÄ±ÅŸ Arslan ve orkestrasÄ±nÄ±n â€˜Zenithâ€™ albÃ¼mden parÃ§alarÄ± Ã§alacaÄŸÄ± performansÄ±ysa 21.30â€™da Nardis Caz KulÃ¼bÃ¼â€™nde. Bileti 650 lira. Ä°pek GÃ¶ztepeâ€™nin â€˜Betty Carter Songbookâ€™ konserini 21.30â€™da Pera 77â€™de dinleyebilirsiniz. Bileti 600 lira.

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â—Š Asena Akan 4 Ekim Cuma 19.00â€™da Akbank Sanatâ€™ta. GiriÅŸ Ã¼creti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Babylonâ€™daysa saat 22.00â€™de Dave Okumu&7 Generations izlenebilir. Bilet fiyat 650, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

â—Š 5 Ekim Cumartesi 15.00'te Hope Alkazar'da â€˜MÃ¼zik YolculuÄŸunun PeÅŸindeâ€™ sÃ¶yleÅŸisi var. Ä°lk oturumun konuÄŸu AyÅŸe TÃ¼tÃ¼ncÃ¼. Ä°kinci oturumda dileyen katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n demo kayÄ±tlarÄ± dinlenecek. Ã–zgÃ¼r Caz sÃ¶yleÅŸisi Åževket AkÄ±ncÄ±, Hakan Atala ve Atilla Aygininâ€™in katÄ±lÄ±mÄ±yla 15.00â€™te Akbank Sanatâ€™ta yapÄ±lacak. Ãœcretsiz. TÃ–Z&Hezarfen Ensemble 20.30'da Arterâ€™de. Bileti 500, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Blue Lab Beats ise 22.00'de Babylonâ€™da olacak. Bileti 650, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

â—Š 6 Ekim Pazar â€˜Caz AÄŸÄ± Paneli: Akademiden Sahneyeâ€™ sÃ¶yleÅŸisi 13.00â€™te Akbank Sanatâ€™ta, â€˜Klasikten Cazaâ€™ sÃ¶yleÅŸisiyse 15.00'te Arter'de. Ä°kisi de Ã¼cretsiz. SelÃ»t&TuÄŸÃ§e ÅženoÄŸul konserini 16.30'da The Circleâ€™da dinleyebilirsiniz. Bileti 300 lira.

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â—Š Kurt Elling 7 Ekim Pazartesi 20.30â€™da Cemal ReÅŸit Rey sahnesinde olacak. Bileti 300 ila 1.000, Ã¶ÄŸrenci 240 lira.

Ã‡OCUKLAR Ä°Ã‡Ä°N ATÃ–LYE





â—Š Bilge GÃ¼naydÄ±n Quintet 8 Ekim SalÄ± 19.00'da Akbank Sanat'ta sahneye Ã§Ä±kacak. Bileti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Tatiana Eva-Marie ise 20.30'da Ses Tiyatrosuâ€™nda. Biletler 750 ila 350, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

â—Š 9 Ekim Ã‡arÅŸamba 19.00â€™da AydÄ±n Kahya&Rustam Rahmedov Duo tÃ¼m zamanlarÄ±n en iyi film mÃ¼ziklerini seslendireceÄŸi projesiyle Akbank Sanat sahnesinde. Bileti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. K-Jazz: Sori Quartet 20.30'da Ses Tiyatrosuâ€™nda dinlenebilir. Bileti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira.

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â—Š Kahil Elâ€™Zabarâ€™s Ethnic Heritage Ensemble konseri 10 Ekim PerÅŸembe 19.00'da Akbank Sanatâ€™ta gerÃ§ekleÅŸecek. GiriÅŸ 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Harold LÃ³pez-Nussaâ€™nÄ±n â€˜Timba a la Americanaâ€™ albÃ¼mÃ¼nÃ¼ Ã§alacaÄŸÄ± konser 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde. Bileti 350 ila 950, Ã¶ÄŸrenci 250 lira. Takuya Kuroda 21.30'da Babylonâ€™da. GiriÅŸ 650, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

â—Š 11 Ekim Cuma 19.00â€™da AyÅŸegÃ¼l&Nezih YeÅŸilnil Quintet Akbank Sanatâ€™ta olacak. Bileti 400, Ã¶ÄŸrenci 200 lira. Rodrigo Amarante ise 22.00'de Babylonâ€™da. Bileti 650, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

â—Š Ã‡ocuk atÃ¶lyesi â€˜Fantastik Seslerden Renkli Ã‡izgilereâ€™ 12 Ekim Cumartesi Akbank Sanat'ta. AtÃ¶lye 11.00 ve 13.00 olarak iki oturumda gerÃ§ekleÅŸecek. Ãœcreti 200 lira. Saksofon ustasÄ± Ä°smet SÄ±ralâ€™la ilgili dinleti, sÃ¶yleÅŸi ve belgesel etkinliÄŸi HuginveMunin KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat PaylaÅŸÄ±m Platformuâ€™nda 15.00'te baÅŸlayacak. Bileti 250 lira. Brad Mehldau Trioâ€™nun konseri Cemal ReÅŸit Rey Konser Salonuâ€™nda 20.30'da baÅŸlayacak. Bileti 350 ile 1.000, Ã¶ÄŸrenci 250 lira. Adi Oasisâ€™i 22.00'de Babylonâ€™da dinleyebilirsiniz. Bileti 650, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.

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â—Š Tom Skinnerâ€™Ä±n konseri 13 Ekim Pazar 19.00'da Borusan MÃ¼zik Eviâ€™nde. Bileti 500, Ã¶ÄŸrenci 250 lira. Antonio SÃ¡nchez Quartet featuring Seamus Blake, AydÄ±n Esen, Orlando le Fleming konseri, 20.30'da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesiâ€™nde. Bileti 350 ila 900, Ã¶ÄŸrenci 250 lira.



YÄ°NE RENKLÄ° BÄ°R SEZON





Ä°ÅŸ Sanat, yeni sezon programÄ±nÄ± dÃ¼zenlediÄŸi aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ partisiyle aÃ§Ä±kladÄ±. BugÃ¼n TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ± Resim Heykel MÃ¼zesiâ€™nde â€˜Tat ve Sanatâ€™ sergisi aÃ§Ä±lÄ±yor. Haftasonuna enerjik baÅŸlamak isteyenler 4 Ekimâ€™de Barabar, 11 Ekimâ€™de Melek Mosso ile Ä°ÅŸ Kuleleri Kibele Ã‡eÅŸmesi Heykeli Ã¶nÃ¼nde buluÅŸacak. 19.00â€™daki konserler Ã¶ncesi DJ performansÄ± da var. Etkinlikler rezervasyonlu ve Ã¼cretsiz. 7 KasÄ±m PerÅŸembe akÅŸamÄ± GÃ¼her-SÃ¼her Pekinel ile Borusan Ä°stanbul Filarmoni OrkestrasÄ±Âkonser verecek. Sezon boyunca yerli ve yabancÄ± birÃ§ok mÃ¼zisyen ve topluluk Ä°ÅŸ Sanatâ€™ta olacak.

AH GECELER

â—Š Ã–zgÃ¼n bugÃ¼n 23.00â€™te KuruÃ§eÅŸme Boaz Liveâ€™da. (0532) 154 25 87

â—Š Cafer Palamut bugÃ¼n 23.45â€™te Folks Kitchen&Cocktailâ€™de setin baÅŸÄ±nda olacak. (0530) 251 92 50

â—Š Seda Mete bu gece 00.00â€™da Lineup Suadiyeâ€™de. (0531) 498 80 93

â—Š Simge EÄŸrilmez yarÄ±n gece 00.00â€™da Korto Ä°stanbulâ€™da. Rez: @kortoistanbul

â—Š DJ Serhat YÄ±lmaz 3 Ekim PerÅŸembe 00.00â€™da Next Doorâ€™da Ã§alacak. Rez:Â @nextdooremirgan



â—Š Alya 4 Ekim Cuma 23.00â€™te Â 888 Private Ä°stanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

7/24 YETMEZ

GÃ¼lÅŸen, Serkan Kaya, Ã–zcan Deniz, Sibel Can gibi isimlerin konuk olduÄŸu, ÅŸehrin en gÃ¶rkemli sahnesikapÄ±larÄ±nÄ± bu akÅŸam YÄ±ldÄ±z Tilbeâ€™yle aÃ§Ä±yor. Her gecesi kapalÄ± giÅŸe olan kulÃ¼p tabii ki mÃ¼davimleri iÃ§in yenilikler hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. SÃ¼rprizlere hazÄ±r olun! KulÃ¼bÃ¼n her pazartesi dÃ¼zenlenen Ã¶zel ÅŸov geceleri de sÃ¼rÃ¼yor. Bu sezon â€˜The master of extravaganza-The ultimate showâ€™ adÄ±yla gerÃ§ekleÅŸecek.

â—Š Komedi KulÃ¼p by Brothers dÃ¼n gece kapÄ±larÄ±nÄ± kÄ±sa bir â€˜yazâ€™ arasÄ±ndan sonra aÃ§tÄ±. Stand-up gÃ¶sterileri, konserler, tiyatrolar, akustik performanslar yeni sezonda da devam edecek. Etkinlik takvimi kulÃ¼bÃ¼n Instagram hesabÄ±nda. 4 Ekim Cuma Bengi Apak ve Sarp Apakâ€™Ä±n stand-up gÃ¶sterisi, 12 Ekimâ€™de Zuhal Olcayâ€™Ä±n konseri var. @komedikulupnisantasi