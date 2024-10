Çağdaş sanatla randevu

Haberin Devamı

Galerileri ve sanatçıları, koleksiyonerler ve sanat meraklılarıyla buluşturan Contemporary Istanbul,

Tersane İstanbul’da kapılarını açtı. Bu yıl 19’uncu edisyonu düzenlenen uluslararası çağdaş sanat fuarına 14 ülkeden 53 galeri katılıyor. Pilevneli’den Dirimart’a Türkiye’nin önde gelen galerileri de fuarda yerini aldı. Fuar bu yıl Tersane İstanbul Event Hall, Rixos Tersane İstanbul’un balo salonu ve Haliç kıyısındaki terasların açık alanları da dahil olmak üzere üç farklı mekânda gerçekleşiyor. Geçen salı günü Akbank Sanat’ın rehberliğinde fuarı gezme fırsatı bulduk.

HEYKELİ TATMALI MI KOKLAMALI MI?





Akbank Sanat fuar için Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman’ın küratörlüğünde ‘Oyun Oyunu Bozar’ sergisini hazırlamış. Sanat ve oyun arasındaki bağı inceleyen sergide Genco Gülan ve Mehmet Ali Uysal’ın eserleri var. ‘Ayın Karanlık Yüzü’ adlı eseri sanatçısı Genco Gülan’dan dinleme fırsatı buluyoruz. Gülan, Efes Arkeoloji Müzesi’ndeki ‘Güzel Artemis’ heykelini yeniden yorumladığını anlatıyor. Bu eser fuar katılımcılarını kokusuyla kendine çağırıyor. Çünkü dış yüzeyi çikolatayla kaplı. Koklamak serbest ama tatmak serbest mi bilmiyoruz. Gerçi bu gözler tadanları da gördü.

HOLA İSPANYA!





Contemporary Istanbul’un bu yılki konuk ülke programı İspanya, İspanyolca konuşulan ülkeler ve Latin Amerika ülkelerine odaklanıyor. Andrea Rehder Gallery (São Paulo), Berlin Galleria (Sevilla), Jorge Lopez Galeria (Valencia), Galería Jose de la Mano (Madrid) ve W-Galería (Buenos Aires) katılımcılar arasında. Bu kapsamda bir de ‘Born in the Seventies’ (Yetmişli Yıllarda Doğanlar) sergisi hazırlanmış. Küratörü Juan Manuel Bonet seçkiyi hazırlarken İspanyol resminin sürekliliğini göstermeyi amaçlamış. Marta Beltran da sergide eseri olan sanatçılardan. ‘Doble imaginado’ (2018) adlı eserini fuarda görebilirsiniz.

KİM, NEREDE, HANGİ ESERLE?





Pilevneli fuar için hazırladığı seçkide yeni sanatçıları :mentalKLINIK, Banu Anka ve Rasim Aksan’ın eserlerine yer vermiş. Gülden Bostancı Gallery’de Diyarbakırlı sanatçı Pelda Aytaş’ın kasnak üzerine iğneyle işlediği yapıtlarını yakından inceleyin. Dirimart’ın temsil ettiği Anselm Reyle’nin ‘Zodiac Apocalypse’ adlı eseri açık alanda sergileniyor. Villa del Arte Gallery’de sanatı bir meditasyon yöntemi olarak gören Lluis Cera’nın heykelleri var. Galerie Joan Gaspar’da Pablo Picasso ve Joan Miró’nun eserlerine rastlıyoruz. Dirimart’ta da Fahrelnissa Zeid’in yapıtları var. Zilberman Gallery’deki İspanyol sanatçı Carlos Aires toplumsal olayları tarihi kahramanlar üzerinden sanatına yansıtan bir isim. Fuardaki ‘Can’t Take My Eyes Off You’ adlı eserinde ekonomik krizi yorumluyor. Esere ismini veren şarkıyı 1967 yılında Frankie Valli seslendirmişti.

SINIRLAR AŞILMIŞ...





Bu yıl sanat eserleri fuarın yeme-içme ve dinlenme alanlarına da adeta ‘müdahale’ etmiş. Mola verip bir şeyler yiyip içerken size sanat eserleri eşlik ediyor. House of Brothers Lounge’un terasında Esra Gülmen’in ilk kez sergilediği ‘Ne Seninle Ne Sensiz’ adlı eseri vardı. Sanatçı İstanbul’a ithaf ettiği işinde kavuşma ve uzaklaşmaya dair arzuların iç içe olduğuna vurgu yapıyor. Bu duyguları bir süredir Berlin’de yaşayan sanatçı kadar iyi başka kim anlatabilir ki... Sanatçının lounge’daki diğer işiyse tahterevallilerden oluşan yerleştirmesi ‘Controversy Teeter/Totters’. Beymen Collector’s Lounge’taysa markanın çağdaş sanat koleksiyonundan bir seçkiyi görmek mümkün. Lal Batman’ın ‘The Narcissist’, Pablo Davila’nın ‘Phase Painting II’ eserleri gibi...

‘İZLEYİCİ ÇOĞALMIŞ, SANAT AZALMIŞ’

Galerici ve koleksiyoner Yahşi Baraz’ın fuarla ilgili izlenimleri:

“Sözlerime ülkemizde sanat eleştirisinin gün geçtikçe zayıfladığını bunun da sanatçılara doğru yön verme görevi bakımından hatalı sonuçlara yol açtığını söyleyerek başlamak isterim. Bu yıl sergi için hazırlanan salonlar çok güzel olmuş fakat sadece ortamın güzel olması yetmiyor. İspanyolca konuşulan ülkeler ve Latin Amerika ülkelerine ayrılmış bölümdeki eserlerin neredeyse hiçbirini dikkate değer bulmadım. Eserler daha ziyade ‘dekoratif’ olarak niteleyebileceğim türden. Daha açık bir söylemle bu eserlerin dünya müzelerinde yer bulması söz konusu değildir. Sanat eseriyle dekoratif üretimleri birbirinden ayırmak gerekir. Türk sanatçıların eserlerine gelince; genellikle yurtdışında çoktan yapılmış eserleri çağrıştıran çalışmalar yapılmış hatta birçoğu için kötü kopyalar diyebilirim. Bu durum bana yaratıcılığın öldüğünü düşündürüyor; star yaratamıyoruz. Özetle bu yıl da izleyici çoğalmış, sanatsa azalmayı sürdürüyor. Fuarda benim için en dikkat çekici eserlerden biri Dirimart’taki Tony Cragg’in heykeli, diğeri de Sevil Dolmacı Gallery’deki Peter Halley’nin eseri oldu.”

AÇIK HAVAYA ÇIKALIM..





The Yard Açık Hava Sergisi, Cenevre’deki Musee d’Art et d’Histoire’ın (Sanat ve Tarih Müzesi) direktörü ve Contemporary Istanbul’un sanat danışmanı Marc Olivier Wahler’in küratörlüğünde gerçekleşiyor. Anselm Reyle, Erdil Yaşaroğlu, Georg Herold ve Ugo Rondinone gibi sanatçıların eserleri fuar içinde özel olarak belirlenen, Haliç kıyısındaki açık alanlarda ve Rixos Hall A terasında sergileniyor.