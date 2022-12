Bu yıl pembe giydik, Bella’yı takip ettik, en çok metaverse kıyafetlerinden etkilendik

Haberin Devamı

Global moda arama motoru The Lyst her sene aralıkta, yılın en çok konuşulan ve gündem olan moda anlarını derleyerek harika bir rapor hazırlıyor. Bu yıl listenin bir kısmı beni şaşırtsa da çoğu sürpriz değildi diyebilirim.

Örneğin neredeyse tüm dergi kapaklarına taşınan, ünlü stil ikonlarının giydiği, sosyal medyayı ele geçiren ultra mini etek tasarımıyla Miu Miu yılın moda markası oldu. Gerçekten bu yıl Miu Miu denince zihninde bu mini etek ve crop kazak ikilisi canlanan yalnızca ben değilimdir eminim... Verilere göre, markanın internet aramaları bir yılda yarı yarıya artarken, TikTok’ta da 23 milyonun üzerinde izlenme kazanmış.

Fütüristik moda markası Coperni’nin Bella Hadid’e püskürterek giydirdiği elbise sosyal medyada en çok konuşulan olaylardandı...

Gelelim yılın en göze çarpan trendine… ‘Barbiecore’, yani baştan aşağı Barbie pembesi giymek. Hem Barbie filminin kamera arkasından gelen sahnelerinin hem de Y2K trendinin yükselişiyle atağa geçen canlı pembe tonunun popülerliği, Valentino’nun Sonbahar/Kış 2023 koleksiyonunda sunduğu pembelerle zirve noktasına ulaştı. Hatta hayatımıza ‘Valentino pembesi’ diye bir kalıp girdi. Anne Hathaway, Zendaya, Vanessa Hudgens ve Dua Lipa gibi dünya yıldızları da bu akıma katkı sağladı. Ama bu trendi 2022’de tükettiğimizi, gelecek yıl sokaklarda pembe patlamalarıyla karşılaşmayacağımızı düşünüyorum.

Yılın işbirliği benim kişisel olarak bayıldığım ama global olarak bu kadar dikkat çektiğini fark etmediğim, Jacquemus ve Nike çalışması oldu. Elbette işbirliğinin dedikodularının ta Şubat 2021’de duyurulması merakı tırmandırdı. Marka haziran sonunda koleksiyonu çıkardığında bu ikilinin internet aramaları yüzde 2.575 oranında arttı. Gerçekten etkileyici… Bu işbirliğinin etkileri yeni yılda da devam edecektir.

Kim Kardashian’ın Met Gala’da Marilyn Monroe’nun ikonik ‘Happy Birthday, Mr. President’ elbisesini giymesi yılın en çok konuşulan görüntülerindendi. Kardashian, yalnızca gecenin başında bu elbiseyi giyip ardından replikasıyla değiştirdi. Ama antika değerindeki bu elbisenin o kısa sürede aldığı geri dönülemez hasar günlerce eleştirildi.

Kısa platform UGG bot, kargo pantolon ve Y2K parçaların alışveriş listelerimize girmesinde Bella Hadid’in çok büyük bir etkisi var. Dünyaca ünlü model bu sene ne giyse satış rekorları kırdı. Böylece yılın ikonu unvanını kucakladı. Bella’nın etkisi 2023’te de sürer ama aynı seviyede kalır mı, göreceğiz.

Bella Hadid demişken, fütüristik moda markası Coperni’yle yaptıkları unutulmaz sahne şovunu da hatırlayalım. Zira, yılın sosyal medyada en çok viral olan moda sahnesiydi. Özel bir teknolojiyle, Hadid’e yalnızca sprey

kullanarak sıfırdan bir elbise yapan marka, geleceğin tekstil teknolojisine dair mini bir fragman sundu diyebiliriz.

Pek ‘garip’ bir trend

Video paylaşım platformu TikTok’ta yılın popüler moda trendi pek bir ‘garip’ti. Tabiri caizse, rüküş ve maksimalist olmayı savunan bu ‘weird girl’ (garip kız) akımı, bildiğimiz tüm kalıpları yıkmak üzerine kurulmuş gibiydi. Karışık desenler, çorapla giyilen topuklu ayakkabılar, birbirleriyle bir araya getirilmesi düşünülemeyecek renkler bu akımda buluştu.

Yayımlandığı günden bu yana modaseverleri etkisi altına alan ‘Sex and The City’ dizisinin yeni versiyonu ‘And Just Like That’in 2’nci sezon galasında Sarah Jessica Parker JW Anderson’ın güvercin şeklindeki çantasıyla görüntülendi. Ve aradan geçen yıllara rağmen pek de bir şeyin değişmediğini kanıtladı. 890 dolarlık çanta anında tükendi ve aramalarda en çok bakılan ürün oldu.

İngiltere Kraliyet Ailesi’ni anlatan ‘The Crown’ dizisiyle Prenses Diana’nın ‘siyah intikam elbisesi’ tekrar gündeme geldi. Ve bu düşük omuzlu siyah elbisenin aramaları yüzde 100 arttı.

Kim Kardashian Marilyn Monroe’nun elbisesiyle...

Yılın en fark yaratan markası Amerikalı outdoor spor kıyafetleri satan Patagonia oldu. Zira marka hisselerinin tamamını dünya için bağışlayacağını duyurarak görülmemiş bir işe imza attı.

Şüphesiz bu yılın en çok telaffuz edilen kelimelerinden biri metaverse’tü. Moda markaları da bu yeni dünyaya adım atmak için birbiriyle yarıştı. The Lyst’e göre en çok dikkat çeken metaverse giyim koleksiyonu, Lacoste’un Minecraft için yaptığı parçalar oldu. Gerçi bu trendin de daha ilk safhalarını yaşıyoruz.

Miu Miu’nun ultra mini etek takımını Hailey Baldwin de giydi.

2022’nin en dikkat çeken çiftiyse Kourtney Kardashian ve Travis Barker’dı. Ancak onların çok konuşulmalarının sebebi stillerinden çok Dolce & Gabbana ev sahipliğinde düzenlenen şaşaalı düğünleriydi.

KISA KISA

Nefis kokular eşliğinde...

Parfüm ve kozmetik dünyası yepyeni kokuların tanıtıldığı özel davetlerle oldukça hareketli günler geçiriyor. İtalyan niş parfüm markası Xerjoff, Black Sabbath grubunun gitaristi Tony Iommi’den aldığı ilhamla yarattığı yeni parfümünü sundu. Kokunun üst notalarında bergamot, rom, Bulgar sardunya çiçeği, çarkıfelek meyvesi öne çıkıyor.

Fransız Parfums De Marly’nin Türk gülünün baskın olduğu kokusu canlı, tatlı ve cüretkâr. Niş parfüm markası Initio’nun Hedonist serisinin yeni parfümü Paragon, şamanlardan ilham alıyor ve içeriğindeki palo santo ağacının odunsu enerjisiyle ruhumuzu yatıştırıyor.

Atelier Rebul ve Tiziana Terenzi Paket Postanesi’nde açılan mağazalarıyla ilkleri yaşatıyor. Mağaza-müze-eczane konseptindeki Rebul mağazasında kişiselleştirilmiş koku deneyimi yaşanıyor. Terenzi ise kendi ülkesi dışında dünyadaki ilk mağazasını burada açtı.

Begüm Kıroğlu ev sahipliğinde bir davet veren Guerlain’ın gül ve mandalina kokularının eksenindeki Aqua Allegoria Forte serisine ait iki yeni parfümü baş döndürücü olarak tanımlayabiliriz.

Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nın birincisi belli oldu



30 yıldır moda sektörüne genç yetenekler kazandıran Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması ödülleri, finalistlerin koleksiyonlarını sergilediği özel gala gecesinde sahiplerini buldu. ‘Obscura’ isimli koleksiyonuyla birinci olan 24 yaşındaki Maide Özer, 100 bin liralık ödül ve yurtdışında eğitim fırsatı kazandı.