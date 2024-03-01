Bodrum’a yeni sanat merkezi

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Bodrum’un en büyük sanat merkezi Inspera Bodrum geçen ay Ortakent’te açıldı. Festivallere, tiyatro ve sinema gibi disiplinlerde sanatsal etkinliklere, müzik, resim ve dans gibi pek çok dalda çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan merkez her yaştan sanatseveri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Inspera Bodrum açılışını İtalyan sanatçıların ‘Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer’ (Dove una volta c’era il mare) sergisiyle yaptı. Sergi Dolomitler bölgesinin çağdaş sanatına odaklanıyor.

Özellikle çocukların ve gençlerin sergi, tiyatro, konser, söyleşi ve atölyeler gibi etkinliklere ulaşmasını sağlayarak kültür-sanatın geliştirici ve iyileştirici etkisini yaymak amacıyla kurulan Inspera’nın içerisinde 3 tane de sahne var. Biri Inspera Ana Sahne, 400’ün üzerinde kişiyi ağırlayabiliyor. Müzik ve dans performanslarıyla stand-up ve kabare gösterilerinin sergileneceği 70 kişi kapasiteli Mini Sahne ve müzik festivallerinden sinema gösterimlerine her yaş için kültür-sanat etkinliklerinin yapılacağı 250 kişilik

Açık Sahne de diğerleri.

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Inspera Bodrum’u dolaştıktan sonra merkezin benim açımdan en ilgi çekici olan noktası 10 bin kitaplık geniş koleksiyonuyla Inspera Design Book Store oldu. Sanattan siyasete, felsefeden kişisel gelişime birçok türde kitabın olduğu raflarda kargaşa yerine iyi bir seçki var; yazarlar ‘nokta atışı’ belirlenmiş. Ayrıca 0-3 yaş arası çocuklar için geniş bir bölüm de ayrılmış. Yabancı yazarların eserlerinin Türkçe çevirilerinin yanı sıra orijinal dilde de resimli hikâye kitaplarına ulaşabiliyorsunuz.

Kitapçının hemen alt katındaki restoransa günün her saatine uygun lezzetler sunuyor. Voyn Bistro ve Gastro Blau’da yukarıdan seçtiğiniz bir kitabı bir şeyler içerken okumanız ya da dizüstü bilgisayarınızla gidip burada çalışma ortamınızı yaratmanız mümkün. Ancak yine de daha sakin bir çalışma ortamı arayanlar için interneti ve prizli masaları olan, ses izolasyonlu ofisler, toplantı odaları ve serbest oturma köşeleriyle Co-Working Space oluşturulmuş.