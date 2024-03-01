×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYAT ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Cumartesi Haberleri

Bodrum’a yeni sanat merkezi

Güncelleme Tarihi:

#Gizem COŞKUNARDA#Bodrum#Sanat Merkezi
Bodrum’a yeni sanat merkezi
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 07:00

Özellikle son yıllarda peş peşe açılan sanat galerileri ve düzenlenen etkinliklerle bir kültür-sanat rotası haline gelen Bodrum şimdi de yeni bir merkeze kavuştu. İtalyan sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer’ adlı sergiyle hizmete giren Inspera Bodrum sanatın farklı alanlarında faaliyet gösterecek.

Haberin Devamı

Bodrum’un en büyük sanat merkezi Inspera Bodrum geçen ay Ortakent’te açıldı. Festivallere, tiyatro ve sinema gibi disiplinlerde sanatsal etkinliklere, müzik, resim ve dans gibi pek çok dalda çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapmaya hazırlanan merkez her yaştan sanatseveri bir araya getirmeyi hedefliyor.

Inspera Bodrum açılışını İtalyan sanatçıların ‘Bir Zamanlar Denizin Olduğu Yer’ (Dove una volta c’era il mare) sergisiyle yaptı. Sergi Dolomitler bölgesinin çağdaş sanatına odaklanıyor.

Bodrum’a yeni sanat merkezi

Çalışma imkânı da sunuyor

Özellikle çocukların ve gençlerin sergi, tiyatro, konser, söyleşi ve atölyeler gibi etkinliklere ulaşmasını sağlayarak kültür-sanatın geliştirici ve iyileştirici etkisini yaymak amacıyla kurulan Inspera’nın içerisinde 3 tane de sahne var. Biri Inspera Ana Sahne, 400’ün üzerinde kişiyi ağırlayabiliyor. Müzik ve dans performanslarıyla stand-up ve kabare gösterilerinin sergileneceği 70 kişi kapasiteli Mini Sahne ve müzik festivallerinden sinema gösterimlerine her yaş için kültür-sanat etkinliklerinin yapılacağı 250 kişilik
Açık Sahne de diğerleri.

Haberin Devamı

Inspera Bodrum’u dolaştıktan sonra merkezin benim açımdan en ilgi çekici olan noktası 10 bin kitaplık geniş koleksiyonuyla Inspera Design Book Store oldu. Sanattan siyasete, felsefeden kişisel gelişime birçok türde kitabın olduğu raflarda kargaşa yerine iyi bir seçki var; yazarlar ‘nokta atışı’ belirlenmiş. Ayrıca 0-3 yaş arası çocuklar için geniş bir bölüm de ayrılmış. Yabancı yazarların eserlerinin Türkçe çevirilerinin yanı sıra orijinal dilde de resimli hikâye kitaplarına ulaşabiliyorsunuz.

Kitapçının hemen alt katındaki restoransa günün her saatine uygun lezzetler sunuyor. Voyn Bistro ve Gastro Blau’da yukarıdan seçtiğiniz bir kitabı bir şeyler içerken okumanız ya da dizüstü bilgisayarınızla gidip burada çalışma ortamınızı yaratmanız mümkün. Ancak yine de daha sakin bir çalışma ortamı arayanlar için interneti ve prizli masaları olan, ses izolasyonlu ofisler, toplantı odaları ve serbest oturma köşeleriyle Co-Working Space oluşturulmuş.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gizem COŞKUNARDA#Bodrum#Sanat Merkezi

BAKMADAN GEÇME!