Babetler ve kurdeleler... Erkek modasının kodları çok değişti! Beyler artık gardıropları paylaşacak

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Milano ve Paris’te gerçekleşen ve 2024-2025 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergilendiği erkek moda haftalarında öyle parçalar vardı ki internet çalkalandı desek yeridir. Dior’un Paris’te sergilediği erkek couture defilesinde karşımıza çıkan babetler çok konuşuldu. Haliyle ilhamını balerinlerden alan, kadın stilleriyle özdeşleşen babetler erkek modasına girince fazlasıyla dikkat çekti. Dior’un artistik direktörü Kim Jones oldukça akıllıca ve stratejik bir hamleyle ‘balletcore’ akımını bu defa erkek dünyasına uyarlayarak kalıpların dışına nasıl çıkılır dersi verdi adeta.

“Bu ayakkabılar nasıl giyilir” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Stil ilhamınızı Dior’un son koleksiyonundan ve bir süredir stiline babetleri ekleyen Marc Jacobs’tan alabilirsiniz. Dior koleksiyonunda bol paçalı kumaş pantolonlar ya da kısa şortlarla ve neredeyse diz altına kadar uzanan çoraplarla eşleşen babetler, stilinde deneysel tarzlara yer vermeyi seven erkeklere hitap ediyor. Ünlü tasarımcı Marc Jacobs ise babetlerini kısa paçalı pantolonlarla eşleştirmeyi tercih ediyor. Benim kişisel fikrimse bol paçalı kumaş pantolonlarla çok daha iyi durduğu yönünde.

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‘COOL ERKEĞİN FAVORİSİ!’

Bir de parantez açmadan geçmeyelim, Balenciaga da geçen sezon koleksiyonuna kurdeleli bir erkek babeti ekleyerek bu ayakkabıların erkek gardıroplarına gireceğine dair ipucunu önden vermişti. Geçen ay GQ Amerika babetlerin ‘cool’ erkeklerin yeni favorisi olduğunu yazmış ve sebebini de en temelde rahatlığa ve giyip çıkarma kolaylığına bağlamıştı.

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Görünen o ki babetler erkek stillerindeki yerini giderek sağlamlaştıracak. Kadın modasından ilham alan başka parçalardan da bahsetmeden geçmeyelim. Örneğin bir süredir kadın trendlerini ele geçiren kırmızı çoraplar Prada’nın erkek koleksiyonunda süper skinny kırmızı pantolonlar halinde karşımıza çıktı. JW Anderson ise tasarladığı erkek külotlu çoraplarıyla cinsiyetsizlik akımına selam gönderdi. Külotlu çorapların erkekler için konforlu olduğunu düşünmediğim için yaygın bir trend haline geleceğine pek inanmıyorum. Dikkatimi çeken bir başka ‘feminen’ trendse kurdeleler oldu. Örneğin Dolce&Gabbana ve Louis Vuitton gömleklerde bu detaya oldukça yer verdi. Farklı markalardaki yapay kürk ve el çantası kullanımı da dikkatimi çekenlerden.

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2024 erkek modası bana bir nevi Rönesans stili havası hissettirdi, moda devlerinin bu hamlelerini geçmişten daha çok bugünden ilham alarak yaptıklarını düşünüyorum. Ne de olsa moda zamanın ruhunu yakalayıp toplumsal, çevresel ve sosyolojik olaylarla şekilleniyor. Kalıplaşmış cinsiyet normları ve rollerinden ayrışmayı konuşan Z Kuşağı’nı yakalamak için tıpkı moda devlerinin kıyafetler aracılığıyla yaptığı gibi akışkan bir cinsiyet tutumuna geçmek akıllıca oluyor.

Tabii tüm bunların yanında oldukça giyilebilir, birbirinden sofistike parçalar da vardı moda haftalarında. Özellikle Dior, Gucci, Prada, Valentino, Hermès ve Pharrell Williams’lı Louis Vuitton koleksiyonlarını ilham almak için mutlaka incelemenizi öneririm.

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HER TARZA UYGUN





Babetler erkek gardıroplarına girmeye başlıyor. Camper, 3.439 lira





Kırmızı pantolonlar erkek stillerinde fark yaratacak. Bershka, 450 lira





Babetlerle eşleştirmek için ideal. Les Benjamins, 5.499 lira





Kol çantaları erkek stillerine eşlik edecek. Zara, 990 lira