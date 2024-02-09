Aşkın ve tutkunun rengi yine başrolde

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Geçen yılın son ayları kırmızının etkisi altında geçmişti. Özellikle kırmızı külotlu çorapların ne kadar popüler olduğunu siz de fark etmişsinizdir. Ancak sosyal medyanın etkisiyle trendler o kadar hızlı değişiyor ki bundan iki ay önceki yükselişinin geride kaldığını söyleyebiliriz. Kırmızı kıyafetler ve aksesuarlarsa popülerliğini koruyor. Kylie Jenner’ın geçen haftaki Jacquemus defilesine kırmızılar içinde gitmesi bunun kanıtı gibi. 2024 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının sergilendiği moda haftaları sürerken sokak stillerinde de kırmızıyı tercih edenler vardı. Bu tutkulu rengi sadece aksesuarlarda kullananlara ya da gri, bej, devetüyü gibi tonlarla eşleştirenlere bolca rastladık.

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Kırmızının seksi hali bordo da çok popüler.

2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarıysa kırmızıyı önümüzdeki sezon hangi parçalarla nasıl kullanacağımıza dair tüyolar veriyor. Örneğin Cèline ve Chanel gibi markalarda ekoselerle birleşen kırmızılar kolejli stillerine gönderme yapıyor. Acne Studios’tan Richard Quinn’e kadar birçok markaysa kırmızıyı gece stillerine taşıyor. Deri ceketler, kazaklar ve etekler kırmızıya rastladığımız diğer parçalar arasında. Balmain koleksiyonunda üçboyutlu güllerle birleşen kırmızılarsa dramatik stilleri sevenlere göz kırpıyor.

Moda markalarının 2024 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarında bordo tonlarında da ciddi bir baskınlık var. Bu etkide en büyük paya sahip olansa şüphesiz Gucci’nin yeni kreatif direktörü Sabato De Sarno’nun ilk koleksiyonu. Markada senelerdir eklektik ve viral bir dünya yaratan Alessandro Michele’nin tartışmalı gidişinden sonra gelen Sarno’nun bu koleksiyonu merakla bekleniyordu. Bekleneni verdi mi orası tartışılır ancak koleksiyonda ilk göze çarpan, parlak kumaştan tasarlanan bordo parçalardı. Kırmızının en seksi hali olan bordoyu koleksiyonuna ekleyen diğer markalar da Bottega Veneta, Hermès, Prada ve Saint Laurent oldu.

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Bordo, deri ceketlere de yakışıyor.

Peki, bordoyu hangi renklerle ve nasıl kullanmalı? Podyumlara ve stil ikonlarının tercihlerine bakılırsa baştan aşağı bordo tonuyla iddialı bir görünüm yaratabilirsiniz. Gri, siyah, lacivert, krem ve acı kahveyle eşleştirebilirsiniz. Elbise, deri ceket, pardösü, çanta ve ayakkabılarda da tercih edebilirsiniz.

HER TARZA UYGUN





Üçboyutlu çiçekli kırmızılar popüler olacak. Zara, 2.390 lira





Gri tonlarıyla eşleştirin. W Collection, 1.490 lira





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Kırmızı elbiseler davet stillerini ele geçirecek. The Latest Thing, 1.495 lira





Bordo tonlarına aksesuarlarda yer verebilirsiniz. Maven, 8.250 lira





Bu ceketi denimlerle buluşturun. Mango, 2.599,99 lira





Mağazalarda bolca kırmızı kazaklara rastlayabilirsiniz. Network, 2.579 lira

KISA KISA

Victoria Beckham’dan saat tasarımları





2008’de kendi adını taşıyan markasını kurduktan sonra modanın en önemli isimleri arasına giren Victoria Beckham şıklığı feminen ve maskülen silüetlerle birleştirdiği koleksiyonlarıyla kendine özgü bir stil yarattı. Şimdi de Breitling ile birlikte tasarladıkları yalnızca 1.500 adet üretilen saat koleksiyonuyla ses getiriyor. Markanın Chronomat saat modelleri Beckham’ın dokunuşlarıyla yeniden tasarlanıyor ve Victoria Beckham’ın başharflerini taşıyor. Beckham’ın koleksiyonu için yeniden kullanılan sarı altın kasa seçenekleriyse hemen göze çarpıyor.