Aşk dolu paketler

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1) ELLERİNİZLE YAPIN

Pasta Atölyesi







Pandispanyanın kremayla aşkının en yalın ve tatlı sonucu ‘naked cake’leri (kaplamasız pasta) sevenler parmak kaldırsın! MSA’nın Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı çeşitli atölyelerden biri olan Naked Cake’te iki pasta hazırlayacak ve özel kutularında götürebileceksiniz. Savaş Özbey “O gün yaptıklarınız hediyeniz olsun ve afiyetle yensin” diyor. 850 lira.

2) TATLI TUTKUNLARI İÇİN...

El yapımı çikolata







Ebru Erke’ye göre sevgiliye en güzel hediye el yapımı çikolata… Harem Çikolata’da sevgilinizin damak tadına uygun bir lezzeti bulabilirsiniz. Vegan seçenekleri de var. 250 gramlık (18 adet) fıstıklı roş 200 lira.

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3) EL ELE OLMADIĞINIZDA

Mini ısıtıcı







Sevgilinizin elini tutamadığınız her yerde onun ellerini ısıtmaya yardımcı... Her renk ve desende bulmak mümkün; kalp şeklinde tasarlanmış versiyonları da var. Rachel Araz öneriyor. 2’li paket 93 lira.

4) POFUDUK VE SICACIK

Atkı







Yumuşacık ve pofuduk Flufié atkıların içi kaz tüyüne en yakın malzeme olan mikrojelle dolu. Neslişah Şatıroğlu “Soğuk kış günlerinde sıcacık hissetmek için harika bir hediye” diyor. 249 lira.

5) BOYNUNDAN ÇIKARMASIN

Zincir kolye







Orhun Faruk Saraç yalın ama iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken Academia’nın takılarını öneriyor. Erkekler için tasarladıkları kolyeler oldukça popüler. Saraç “Erkek arkadaşınız taktıkça sizi hatırlasın” diyor. Kolyenin fiyatı 300 lira.

6) RUHUNA GİDEN YOL

Sanat eseri



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“Ona, bir sanat eseri hediye etmek baktıkça sizi hatırlamasını sağlayacaktır” diyor Çağdaş Ertuna... Anna Laudel Gallery’den Ardan Özmenoğlu’nun 14 cm x 14 cm ebadındaki ‘Blue Tales’ isimli çalışması 665 lira.

7) ONA ÖZEL MESAJLAR

Termos



Yalıtımlı camdan yapılan bu termosların üstüne isimlerinizi veya Mors alfabesiyle ona özel mesajınızı yazın. Ebru Erke öneriyor. Hediyesepeti.com adresinde Mors alfabesi tasarımlı kişiye özel cam termos 350 lira.

8) YETENEKLERİNE YETENEK KATSIN

Udemy çevrimiçi eğitim



Herkesin öğrenmek istediği yeni bir şeyler vardır. Umut Eroğlu “Sevgilinize Udemy çevrimiçi eğitim platformundan nitelikli ve kaliteli bir hediye sunabilirsiniz” diyor. 46-300 lira.

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9) ANILARINIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN

Işıklı fotoğraf askısı



Anılarınızı ölümsüzleştiren bir fotoğraf askısıyla ona romantik bir jest yapabilirsiniz. Rachel Araz öneriyor. Webotto’nun doğal ahşap LED ışıklı, jüt ipli mandallı fotoğraf askısı 55 lira.

10) RENKLİ, ŞIK VE PRATİK

Cep telefonu çantası



Neslişah Şatıroğlu “İçine telefon ve kart koyabildiğimiz telefon çantaları çok pratik oluyor. Kırmızı rengiyse aşkı çağrıştırıyor” diyor. İLVİ’nin Emilie cep çantası 377 lira.