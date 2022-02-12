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Aşk dolu paketler

#Sevgililer Günü#Hediye#Sürpriz
Aşk dolu paketler

Sevgililer Günü’nde hayatınızdaki o özel kişiyi şımartmak için ne yapacağınıza, ona nasıl bir sürpriz hazırlayacağınıza karar verdiniz mi? Dilerseniz birlikte pasta yapabileceğiniz bir atölye, dilerseniz en sevdiğiniz fotoğraflarınızdan oluşan bir çerçeve veya kullandıkça sizi hatırlatacağı bir kolye... Jürimizle en romantik hediyeleri sıraladık.

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1) ELLERİNİZLE YAPIN
Pasta Atölyesi

Aşk dolu paketler

Pandispanyanın kremayla aşkının en yalın ve tatlı sonucu ‘naked cake’leri (kaplamasız pasta) sevenler parmak kaldırsın! MSA’nın Sevgililer Günü’ne özel hazırladığı çeşitli atölyelerden biri olan Naked Cake’te iki pasta hazırlayacak ve özel kutularında götürebileceksiniz. Savaş Özbey “O gün yaptıklarınız hediyeniz olsun ve afiyetle yensin” diyor. 850 lira.

2) TATLI TUTKUNLARI İÇİN...
El yapımı çikolata

Aşk dolu paketler

Ebru Erke’ye göre sevgiliye en güzel hediye el yapımı çikolata… Harem Çikolata’da sevgilinizin damak tadına uygun bir lezzeti bulabilirsiniz. Vegan seçenekleri de var. 250 gramlık (18 adet) fıstıklı roş 200 lira.

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3) EL ELE OLMADIĞINIZDA
Mini ısıtıcı

Aşk dolu paketler

Sevgilinizin elini tutamadığınız her yerde onun ellerini ısıtmaya yardımcı... Her renk ve desende bulmak mümkün; kalp şeklinde tasarlanmış versiyonları da var. Rachel Araz öneriyor. 2’li paket 93 lira.

4) POFUDUK VE SICACIK
Atkı

Aşk dolu paketler

Yumuşacık ve pofuduk Flufié atkıların içi kaz tüyüne en yakın malzeme olan mikrojelle dolu. Neslişah Şatıroğlu “Soğuk kış günlerinde sıcacık hissetmek için harika bir hediye” diyor. 249 lira.

5) BOYNUNDAN ÇIKARMASIN
Zincir kolye

Aşk dolu paketler

Orhun Faruk Saraç yalın ama iddialı tasarımlarıyla dikkat çeken Academia’nın takılarını öneriyor. Erkekler için tasarladıkları kolyeler oldukça popüler. Saraç “Erkek arkadaşınız taktıkça sizi hatırlasın” diyor. Kolyenin fiyatı 300 lira.

6) RUHUNA GİDEN YOL
Sanat eseri

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Aşk dolu paketler

“Ona, bir sanat eseri hediye etmek baktıkça sizi hatırlamasını sağlayacaktır” diyor Çağdaş Ertuna... Anna Laudel Gallery’den Ardan Özmenoğlu’nun 14 cm x 14 cm ebadındaki ‘Blue Tales’ isimli çalışması 665 lira.

7) ONA ÖZEL MESAJLAR
Termos

Aşk dolu paketler

Yalıtımlı camdan yapılan bu termosların üstüne isimlerinizi veya Mors alfabesiyle ona özel mesajınızı yazın. Ebru Erke öneriyor. Hediyesepeti.com adresinde Mors alfabesi tasarımlı kişiye özel cam termos 350 lira.

8) YETENEKLERİNE YETENEK KATSIN
Udemy çevrimiçi eğitim

Herkesin öğrenmek istediği yeni bir şeyler vardır. Umut Eroğlu “Sevgilinize Udemy çevrimiçi eğitim platformundan nitelikli ve kaliteli bir hediye sunabilirsiniz” diyor. 46-300 lira.

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9) ANILARINIZI ÖLÜMSÜZLEŞTİRİN
Işıklı fotoğraf askısı

Anılarınızı ölümsüzleştiren bir fotoğraf askısıyla ona romantik bir jest yapabilirsiniz. Rachel Araz öneriyor. Webotto’nun doğal ahşap LED ışıklı, jüt ipli mandallı fotoğraf askısı 55 lira.

10) RENKLİ, ŞIK VE PRATİK
Cep telefonu çantası

Neslişah Şatıroğlu “İçine telefon ve kart koyabildiğimiz telefon çantaları çok pratik oluyor. Kırmızı rengiyse aşkı çağrıştırıyor” diyor. İLVİ’nin Emilie cep çantası 377 lira.

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#Sevgililer Günü#Hediye#Sürpriz

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