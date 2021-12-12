Hollywood’da ayrımcılığa uğradım

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İspanyol aktör Javier Badem ile başrolü paylaştığı ‘Being the Ricardos’ isimli filmde Amerikalı ünlü komedyen Lucille Ball’ın hayatını canlandıran Kidman, İngiliz Daily Mail gazetesine açıklamalarda bulundu. Düzgün fiziğini korumasıyla sık sık gündeme gelen 54 yaşındaki Kidman, “Lucille Ball eleştirildi, yeterince iyi olmadığı ve çok yaşlı olduğu söylendi. Lucille Ball ile empati yapabilirim. Bana da ‘Artık senden geçti, sen bittin’ denildi” diyerek sektörde yaşanan cinsiyet ayrımcılığına dikkat çekti.