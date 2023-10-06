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Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#İnstagram
Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan romantik paylaşım
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2023 10:39

Geçtiğimiz haziran ayından gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Boşanma haberleriyle gündeme gelen çift, zor günleri geride bıraktı.

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Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamış, 2016 yılında da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuşlardı.

Geçtiğimiz haziran ayında Kadir Doğulu, gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan romantik paylaşım

Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanacakları iddia edilen ikili, zor günleri geride bıraktı.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu dün arkadaş grubu ile akşam yemeğine çıktı.

Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan romantik paylaşım

Atagül, geceden fotoğrafları Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

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Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile romantik pozlarına kalp emojisi koydu.

Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan romantik paylaşım

NE OLMUŞTU?

Kadir Doğulu, geçtiğimiz haziran ayında gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti.

İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İynemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Zor günler geride kaldı... Neslihan Atagül ile Kadir Doğuludan romantik paylaşım

Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum. O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" derken Neslihan Atagül ise "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" ifadelerini kullanmıştı.

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#Neslihan Atagül#Kadir Doğulu#İnstagram

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