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Zeynep Yılmaz kızının son durumunu paylaştı!

#Leyla Ilıcalı#Zeynep Yılmaz#Acun Ilıcalı
Zeynep Yılmaz kızının son durumunu paylaştı

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı ve arkadaşı Yasmin'in içinde bulunduğu cip, dün Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıktı. Ormana doğru sürüklenen araçta bulunanlar korku dolu anlar yaşadı. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, sosyal medya hesabından kızının ve arkadaşının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

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Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla’nın içinde olduğu otomobilin kaza yaptığı haberi son dakika olarak gündeme gelmişti. Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kazayla ilgili açıklama yaptı ve kızının son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün Bolu Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz."

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