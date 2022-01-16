Zeynep Yılmaz kızının son durumunu paylaştı!

Haberin Devamı

Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla’nın içinde olduğu otomobilin kaza yaptığı haberi son dakika olarak gündeme gelmişti. Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz kazayla ilgili açıklama yaptı ve kızının son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yılmaz paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kızım Leyla ve çok sevdiğimiz arkadaşı Yasmin'in içinde olduğu araç dün Bolu Kartalkaya dönüşü kayarak yoldan çıktı ve ağaca vurdu. Kızlarımız ve sürücü arkadaşımız kazayı şükürler olsun yara almadan atlattı. Arayan, soran ve mesaj atan herkese çok teşekkür ederiz."