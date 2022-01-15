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Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi

#Acun Ilıcalı#Yasemin Ilıcalı#Leyla Ilıcalı
Acun Ilıcalının kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi

BOLU'da, Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cip, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda kontrolden çıkıp, orman içine doğru sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken cip, çekiciyle kaldırıldı. Ilıcalı kardeşlerin tatilden döndükleri öğrenildi.

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Kaza, öğle saatlerinde, Kartalkaya Kayak Merkezi yolunda meydana geldi. Acun Ilıcalı'nın özel şoförünün kullandığı 34 Z 1717 plakalı cip, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Acun Ilıcalının kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi

Yol kenarına savrulan cip, ormanın içine doğru sürüklendi. Acun Ilıcalı'nın kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın içinde bulunduğu cipte yaralanan olmadı.

Cip, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Sürücü ve Ilıcalı'nın kızları da başka araçla gidecekleri yere götürüldü. Yasemin ve Leyla Ilıcalı'nın, Kartalkaya tatilinden döndükleri öğrenildi.

Acun Ilıcalının kızları Yasemin ve Leyla Ilıcalı Kartalkaya tatili dönüşü kaza geçirdi

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#Acun Ilıcalı#Yasemin Ilıcalı#Leyla Ilıcalı

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