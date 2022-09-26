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Zeki Müren anıldı

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#Zeki Müren#Bodrum Antik Tiyatro#Gazetehaberleri
Zeki Müren anıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 07:37

Türk sanat müziğinin unutulmaz sanatçısı Zeki Müren, vefatının 26’ncı yıldönümünde, Bodrum Antik Tiyatro’da düzenlenen konserle anıldı.

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60 kişilik kadrosuyla C-Majör İş’ten Sesler Korosu sanatçılarının yer aldığı gecede Melihat Gürses ve Çetin Körükçü de sahneye çıktı.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuççuoğlu’nun sunduğu konseri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile Genel Müdürü Banu Taşkın, Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, şehit ve gazi yakınları ile yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.

Zeki Müren anıldı

Gecede gazeteci Nebil Özgentürk’ün Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet de sunuldu.

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Zeki Müren anıldı

Ali Şen de Bodrum’daki konseri izledi.

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Zeki Müren, ölümünün 26’ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı
#ZEKİ MÜREN#ÖLÜM YIL DÖNÜMÜ
Zeki Müren, ölümünün 26’ncı yıl dönümünde kabri başında anıldıHürriyet LogoHürriyet.com.tr
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