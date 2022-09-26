Zeki Müren anıldı

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60 kişilik kadrosuyla C-Majör İş’ten Sesler Korosu sanatçılarının yer aldığı gecede Melihat Gürses ve Çetin Körükçü de sahneye çıktı.

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu Tarık Pabuççuoğlu’nun sunduğu konseri Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tuğgeneral Engin Durak, Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ile Genel Müdürü Banu Taşkın, Fenerbahçe eski başkanlarından Ali Şen, şehit ve gazi yakınları ile yaklaşık 3 bin 500 kişi izledi.

Gecede gazeteci Nebil Özgentürk’ün Zeki Müren için hazırladığı belgeselden bir özet de sunuldu.

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Ali Şen de Bodrum’daki konseri izledi.