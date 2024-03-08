Zara'dan 'dekolte' açıklaması: Ne giyeceğimi ben bilirim

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Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Kıbrıs konserinde giydiği, sosyal medyada gündem olan derin dekolteli elbisesi hakkında konuştu:

“Bundan sonra sahneye bornozla çıkacağım korkudan! Styling diye bir şey var. Düğünde, belediye konserinde, Kıbrıs konserinde giyeceğin kıyafetler farklıdır. Kafana göre giyinemiyorsun, arkada bunlara karar veren koskoca bir ekip var. Tüm bunlar bir matematik ürünü. Ben sahnede zarif ve şık görünmek zorundayım. Bu konuda ehil insanlarla çalışıyorum.”