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Zara'dan 'dekolte' açıklaması: Ne giyeceğimi ben bilirim

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#Zara#Kıbrıs#Konser
Zaradan dekolte açıklaması: Ne giyeceğimi ben bilirim
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 10:40

ZARA önceki akşam Luvia Yeşilköy’de dinleyicileriyle buluştu.

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Sahne öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, Kıbrıs konserinde giydiği, sosyal medyada gündem olan derin dekolteli elbisesi hakkında konuştu:

“Bundan sonra sahneye bornozla çıkacağım korkudan! Styling diye bir şey var. Düğünde, belediye konserinde, Kıbrıs konserinde giyeceğin kıyafetler farklıdır. Kafana göre giyinemiyorsun, arkada bunlara karar veren koskoca bir ekip var. Tüm bunlar bir matematik ürünü. Ben sahnede zarif ve şık görünmek zorundayım. Bu konuda ehil insanlarla çalışıyorum.”

Zaradan dekolte açıklaması: Ne giyeceğimi ben bilirim

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#Zara#Kıbrıs#Konser

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