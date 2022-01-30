Zafer Algöz: Bana kimse oyun şakası yapamaz

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İbrahim Selim tarafından sorulan “Size yapılan en kötü oyun şakası neydi?” sorusuna Algöz, “Bana kimse oyun şakası yapamaz, pişman ederim. Çünkü bizde oyun şakalarını ben yaparım ve benim yaptığım şakaları geçebilen biri daha olmadı” yanıtını verdi.

“Mahalle kültürü ile mi büyüdün?” sorusunu ise oyuncu, şöyle yanıtladı:

“Hayat sokaktadır esasen. Hayattan ve sokaktan beslenmezsen olmaz. Benim de çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemim hep mahalle kültürü ile geçti. Tabii bizim dönemimizdeki mahalle kültürü ile şimdiki arasında büyük fark var. Bizim mahallede mesela kimin kim olduğunu, ne yaptığını yani her şeyini bilirdin. Şimdi öyle değil, insanlar senelerce aynı binada alt katında, üst katında kimin oturduğunu bilmeden yaşıyor.”