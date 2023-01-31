Yusuf Güney uzaya dayandı adaya dayanamadı

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Berdan Mardini ve Seçkin Piriler’in ardından Yusuf Güney de ada şartlarına dayanamayarak Survivor’da havlu attı.

Yahu arkadaş kendinizi mi tanımıyorsunuz, katılacağınız yarışmayı mı hiç izlemediniz?

Ayrıca Yusuf Güney astral seyahatlere çıktığını, Ay’ın karanlık tarafını gördüğünü, orada bir askeri üs olduğunu falan iddia etmiyor muydu?

Sen yerçekimsiz, atmosfersiz/oksijensiz ortama dayan, sonra ada şartları ağır gelsin...

Uydurmanın da ne kadar cahilcesi değil mi: Sanki Ay da Dünya gibi kendi etrafında dönmüyor. Sanki sürekli karalıkta kalan bir tarafı var...

Keşke biraz daha dayansaydı, hemen dönmeseydi.

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Aile şarkıcısı böyle laf eder mi?

Demet Akalın sahne kıyafetini feraceye benzeten bir takipçisine ağza alınmayacak şekilde cevap verdi:

“Benim sahneme aileler eşleriyle geliyor. (...) izlemeye değil!”

Neresinden tutsanız dökülüyor.

Madem aile şarkıcısı...

Kullandığı o tabir “aile şarkıcısı”na yakışıyor mu? Sonra Demet Akalın’a gidenler aile de... Öbürlerine gidenler kelaynak sürüsü mü?

Ne demek istiyor?

Meslektaşlarının sahne kostümleri üzerinden yapıyor bu saldırıyı Akalın.

Geçmişte kendi giydikleri ne olacak? Onları nasıl tarif edeceğiz peki?

İlber Hoca’nın para hesabı

Dilek Sabancı’nın “Rahat yaşamak için 50 milyon dolar yeter” çıkışının ardından İlber Ortaylı’nın “Ayda 100 bin liranın aşağısında sıkıntılar başlar” açıklaması tartışılıyor.

Kafa TV’de rahat yaşamanın ölçütü sorulan İlber Hoca, 100 bin liranın altında kazananın orta sınıfa girdiğini söyledi.

“Aman Hocam sen de mi!” diye tepki gösterdim önce.

Fakat sözlerinin devamını dinlediğinizde aslında Batılı anlamda bir sınıf tarifi yaptığı anlaşılıyor Hoca’nın.

Diyor ki; işleri iyi olan bir avukat, işini iyi yapan bir plastik cerrah, küçük değil de biraz daha büyük esnaf bu parayı kazanabilir.

Bunları da “rahat yaşayabilen üst orta sınıf” olarak tanımlıyor.

Haklı da. Bugün bir plastik cerrah ayda 100 binin de üzerinde kazanabiliyor.

Diyor ki; bu “üst orta sınıf” çocuğunu özel okula gönderiyor.

E bu da doğru. Özel okul fiyatlarına bakıldığında ayda buna yakın bir para kazanacaksınız ki senelik 100 bin liradan başlayıp 500-600 binlere çıkan okul taksitlerini ödeyebilesiniz. O da tek çocuğunuz varsa...

Evet, bunların hepsi doğru da...

Böyle çat diye yüzümüze vurulunca ağır geldi be

hocam.

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Kerem Bürsin’in Danla Bilic cevabı

Kadın hakları konusundaki hassasiyeti ve genel olarak zarafetiyle bilinen Kerem Bürsin’e fenomen Danla Bilic ile ilişkisi olduğu iddiası soruldu.

“Yaa öyle bir şey olab...” diye başladı söze önce. Ben size tamamlayayım cümleyi: “Yaa öyle bir şey olabilir mi?”

Türkçesi: İkimiz yan yana mümkün mü? O benim ayarım mı, dengim mi?

İnceden inceye biraz aşağılamış Danla Bilic’i.

Alt başlıklar da var tabii bu yarım bıraktığı cümlede. Mesela: Siz beni Kubilay Aka mı sandınız...

Sonra yarım kestiği cümleden itibaren hemen toparladı sözlerini:

“Tabii ki öyle bir şey yok. Kendisini tanımıyorum ama eminim iyi bir insandır...”

Aynı soru sorulduğunda Danla Bilic ise “Dünyanın en komik olayı olabilir” diyerek kahkahayla cevap vermişti.

Bakalım şimdi ne yapacak?

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Mahir Günşıray’ın yersiz tepkisi

Dijital platform kanalı “Şahmaran” dizisini başrollerdeki Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir üzerinden tanıtması, kadrodaki Mahir Günşıray’ın tepkisine neden oldu. Tanıtımda “Şahsu, Maran ve Cihan...

Sabaha kadar dinleyeceklerim tam liste” ifadesini kullanılan paylaşıma dizide Ural karakterini canlandıran Günşıray “Bravo! 3 kişilik dizi yapmışsınız!

Tebrik ediyorum!” diye yanıt verdi. Ahali ikiye bölünmüş durumda. Bazıları Günşıray’ı haklı bulup tanıtımda saygısızlık yapıldığını düşünüyor. Bazıları da bu tepki abartılı buluyor.

Ben ikincilerden yanayım. Günşıray elbette çok değerli bir oyuncu ama tanıtım dediğiniz şey, filmin sonunda akan “cast” değil ki. En fazla üç, maksimum dört figürü ön plana çıkarabilirsiniz.