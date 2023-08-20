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Karantina nedeniyle Civan Canova ile 3 ay aynı evde mahsur kalan oyuncu Metin Belgin, o günlerde çekilmiş fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak altına bu notu düştü:



O KADAR ÇOĞALDINIZ Kİ ORADA...

Canım kardeşim hatırla! Korona karantinasında senin evinde 3 ay mahsur kaldık Gümüşlük'te... 45 yıllık 'kanka' muhabbetimize daldık yine... Hayattan damıttığın renkleri fırça dokunuşlarıyla tuvaline nakşederken de yanındaydım, uzun zamanlar hayatı paylaştığımız gibi...

Mahir Hoca'yı sık sık andık, yandaki eve ambulans gelince korkudan her yeri dezenfekte ettik, Elton John'un filmini izledik, market poşetlerini saatlerce kapının önünde beklettik, İş Sanat'a seslendirdiğim şiirleri kameraya çektik, 5 tane maske almak için eczanede kuyruğa girdik, tanıdıklarımızın dedikodusunu yaptık, çay demledik, kaşarlı tost yedik, televizyonda durmadan haber izledik, kolonya dökmekten ellerimizin derisi soyuldu, deniz kıyısına inelim dedik, jandarma tarafından kovalandık, üstüne üstlük depreme yakalandık, yakınlarımızla telefonda görüntülü konuştuk, bazen güldük, bazen somurtup oturduk, zaman zaman gerilsek de birbirimize belli etmedik...

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Geçen yıl (bugün) ansızın çekip gittin aramızdan, yokluğuna alışamadım, rüyalarımın olur olmaz yerlerinde yine hınzırlık yapıyorsun; şikayetim var, o kadar çoğaldınız ki orada, ıssızlığın tam ortasındayım bilader...



Civan Canova’nın ölüm yıldönümünde vasiyeti gerçekleşiyor

Geçen yıl hayatını kaybeden Civan Canova’nın vasiyetinin üzerine resim sergisi ailesi tarafından Ortaköy Tarihi Hamamı’nda açılıyor.



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Canova’nın ön duyurusunu yaptığı ancak tamamlayamadığı sergisi, ölüm yıldönümü olan 21 Ağustos’ta başlayacak ve 1 Eylül’e kadar gezilebilecek.

Sanatçının ailesi, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin Civan Canova’nın çocuk sevgisi ve sanat aşkını birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceğini söyledi.

Sanatçının “Damlalar” adındaki sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan 50’den fazla yağlı boya tablosu sergilenecek.