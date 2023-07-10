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Yıllara meydan okuyorlar

Güncelleme Tarihi:

#Dolunay Soysert#Hande Ataizi#Özge Gürel
Yıllara meydan okuyorlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2023 12:13

Yazın en sıcak günlerini Bodrum ve Çeşme’de geçiren ünlü isimlerin plaj keyfi objektiflere böyle yansıdı...

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ÇİVİLEME ATLADI

Dolunay Soysert, önceki gün Yalıkavak’taki bir sitenin iskelesinde görüntülendi.

Yıllara meydan okuyorlar

Ailesiyle tatil yapan Soysert, suya çivileme atladı. 50 yaşındaki oyuncu fit hali ile dikkat çekti.

TÜRKBÜKÜ'NDE DENİZ KEYFİ

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu tatil sezonunu açtı. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı.

Yıllara meydan okuyorlar

Sevgililer, arkadaşlarıyla beraber deniz keyfi yaptı. 49 yaşındaki Ataizi, genç kızlara taş çıkardı. 

INSTAGRAM İÇİN POZ VERDİ

Bodrum tatilcileri arasına Gizem Karaca da katıldı. Sahilde fotoğraf çektiren oyuncu, o kareleri Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Yıllara meydan okuyorlar

HAFTA SONU KAÇAMAĞI

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, hafta sonu tatili için geldikleri Çeşme’de arkadaşlarıyla buluştu.

Yıllara meydan okuyorlar

Ekip önceki gün The Beach of Momo’daydı. Çayoğlu, 2 günlük tatilden sonra yeni bir proje için İstanbul’a döneceklerini söyledi.

DERGİ DAVETİ

Bir derginin daveti için Yalıkavak’a gelen Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan, konakladıkları otelin plajında objektife yansıdı.

Yıllara meydan okuyorlar

Ertuğrul denize girerken, Manukyan şezlongunda onu bekledi.

Yıllara meydan okuyorlar

GÜLÜMSE AŞKIM

Birand Tunca, Brezilyalı sevgilisi Karen Moura’yla Bodrum’da tatil yapıyor.

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Yıllara meydan okuyorlar

Çift önceki gün deniz keyfi yaptı. Moura, keyifli anlarını çektiği selfie’lerle fotoğraflara da yansıttı.

 

 

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#Dolunay Soysert#Hande Ataizi#Özge Gürel

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