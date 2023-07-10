Yıllara meydan okuyorlar

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ÇİVİLEME ATLADI

Dolunay Soysert, önceki gün Yalıkavak’taki bir sitenin iskelesinde görüntülendi.

Ailesiyle tatil yapan Soysert, suya çivileme atladı. 50 yaşındaki oyuncu fit hali ile dikkat çekti.

TÜRKBÜKÜ'NDE DENİZ KEYFİ

Hande Ataizi ve sevgilisi Dinç Aydoğdu tatil sezonunu açtı. Çift önceki gün Türkbükü’ndeki bir plajdaydı.

Sevgililer, arkadaşlarıyla beraber deniz keyfi yaptı. 49 yaşındaki Ataizi, genç kızlara taş çıkardı.

INSTAGRAM İÇİN POZ VERDİ

Bodrum tatilcileri arasına Gizem Karaca da katıldı. Sahilde fotoğraf çektiren oyuncu, o kareleri Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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HAFTA SONU KAÇAMAĞI

Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu, hafta sonu tatili için geldikleri Çeşme’de arkadaşlarıyla buluştu.

Ekip önceki gün The Beach of Momo’daydı. Çayoğlu, 2 günlük tatilden sonra yeni bir proje için İstanbul’a döneceklerini söyledi.

DERGİ DAVETİ

Bir derginin daveti için Yalıkavak’a gelen Çağlar Ertuğrul ve sevgilisi Kayla Manukyan, konakladıkları otelin plajında objektife yansıdı.

Ertuğrul denize girerken, Manukyan şezlongunda onu bekledi.

GÜLÜMSE AŞKIM

Birand Tunca, Brezilyalı sevgilisi Karen Moura’yla Bodrum’da tatil yapıyor.

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Çift önceki gün deniz keyfi yaptı. Moura, keyifli anlarını çektiği selfie’lerle fotoğraflara da yansıttı.