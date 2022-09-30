Yıllar önce Türkiye'den uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

Haberin Devamı

Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor.

Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

Haberin Devamı

Seher Dilovan, bulunduğu bölgeyi "Köyde yaşıyorum ve burada yaşadığınızı, sabah horoz sesi, ineklerin sabah akşam boyunlarındaki çan sesi ve tarlalardan gelen tezek kokususuyla doğa size hatırlatıyor. Kuşların verdiği konserler..." sözleriyle anlatıyor.





YURT DIŞINDA EVİ OLAN ÜNLÜLER

Bazı isimler yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam oluşturmak amacıyla yurt dışında ev sahibi oldular... İşte yurt dışında evi bulunan ünlüler...

BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR...

Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan en son 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası Miami’de ve Londra’da bir evi var.

Haberin Devamı

Okyanusla sınavım

Miami’ye tatile giden Seda Sayan, tatilden fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmıştı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, denize girip güneşin tadını çıkarmıştı. Miami'de deniz ve okyanusu gören bir evi olan Sayan dönem dönem Amerika'ya gidiyor.

KENAN DOĞULU - BEREN SAAT

Kenan Doğulu'da Amerika'da evi bulunan ünlülerden. Doğulu yıllın belli bölümlerini eşi Beren Saat ile orada geçiriyor. Sık sık Amerika'ya giden ünlü çift 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

SİBEL CAN

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcı Sibel Can da Seda Sayan gibi Amerika-Miami'de evi olan ünlü isimlerden. Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

MUSTAFA SANDAL

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitiren Mustafa Sandal,Londra'daWest End'de evi bulunuyor.

HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer de yurt dışında tercihini İngiltere'den yana kullanan isimlerden. Bilginer'in Londra Notting Hill'de evi var.

YILMAZ ERDOĞAN

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da gayrimenkul zengini ünlülerden. Köyceğiz'de çiftlik ve film platosu bulunan Erdoğan'ın Amerika'da da bir evi bulunuyor.

Haberin Devamı

TARKAN

Pınar Dilek ile evlendikten sonra yılın belli bölümünü Türkiye'deki çiftliğinde geçiren Tarkan dönem dönem ailesiyle yurt dışına çıkıyor. Tarkan'ın da Amerika ve Almanya'da evleri var.

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ

Londra'da ev alan ünlüler kervanına Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifte de dahil oldu. Ünlü çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirmeye başladı.

