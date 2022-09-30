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Yıllar önce Türkiye'den uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

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#Yurtdışında Evi Olan Ünlüler#Seher Dilovan#İsviçre
Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 12:49

Ünlü türkücü yıllar önce yerleştiği İsviçre'deki hayatını anlattı.

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Türkücü Seher Dilovan yıllar önce İsviçre'ye yerleşmiş, restoran açarak işletmeciliğe başlamıştı.

Dilovan, Türkiye'den kilometrelerce uzaktaki hayatını sık sık sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşıyor.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

Gözlerden uzak mütevazi bir yaşam süren Seher Dilovan, ev işleriyle de kendisi ilgileniyor.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

Ailesiyle birlikte Cenevre'de bahçe içinde yer alan bir villada yaşayan Dilovan, zaman zaman paylaşımlarında evinden görüntülere de yer veriyor.

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Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

Seher Dilovan, bulunduğu bölgeyi "Köyde yaşıyorum ve burada yaşadığınızı, sabah horoz sesi, ineklerin sabah akşam boyunlarındaki çan sesi ve tarlalardan gelen tezek kokususuyla doğa size hatırlatıyor. Kuşların verdiği konserler..." sözleriyle anlatıyor.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

YURT DIŞINDA EVİ OLAN ÜNLÜLER

Bazı isimler yatırım amacıyla bazı isimlerin ise kendilerine alternatif bir yaşam oluşturmak amacıyla yurt dışında ev sahibi oldular... İşte yurt dışında evi bulunan ünlüler...

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

BİR TARAFI OKYANUS BİR TARAFI NEHİR...

Türkiye’nin emlak zenginlerinden olan Seda Sayan en son 4 milyon dolara Büyükdere’den Boğaz’a nazır bir villa almıştı. İddialara göre ünlü sanatçının İstanbul’da 30 dairesi, Bodrum’da 3 villası Miami’de ve Londra’da bir evi var.  

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

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Okyanusla sınavım

Miami’ye tatile giden Seda Sayan, tatilden fotoğraf ve videolarını takipçileriyle paylaşmıştı. Yakın arkadaşı Safiye Soyman'ı Miami'deki evine davet eden Sayan, denize girip güneşin tadını çıkarmıştı. Miami'de deniz ve okyanusu gören bir evi olan Sayan dönem dönem Amerika'ya gidiyor.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

KENAN DOĞULU - BEREN SAAT

Kenan Doğulu'da Amerika'da evi bulunan ünlülerden. Doğulu yıllın belli bölümlerini eşi Beren Saat ile orada geçiriyor. Sık sık Amerika'ya giden ünlü çift 2014 yılında Los Angeles'ta dünyaevine girmişti.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

SİBEL CAN

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Ünlü şarkıcı Sibel Can da Seda Sayan gibi Amerika-Miami'de evi olan ünlü isimlerden. Sibel Can, koronavirüs salgını nedeniyle Miami’deki evini satma kararı aldığı haberlerine, "Öyle bir şey yok, evimi satmıyorum” sözleriyle açıklık getirmişti.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

MUSTAFA SANDAL

Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini bitiren Mustafa Sandal,Londra'daWest End'de evi bulunuyor.

HALUK BİLGİNER

Usta oyuncu Haluk Bilginer de yurt dışında tercihini İngiltere'den yana kullanan isimlerden. Bilginer'in Londra Notting Hill'de evi var.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

YILMAZ ERDOĞAN

Oyuncu, yazar ve yönetmen Yılmaz Erdoğan da gayrimenkul zengini ünlülerden. Köyceğiz'de çiftlik ve film platosu bulunan Erdoğan'ın Amerika'da da bir evi bulunuyor.

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Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

TARKAN

Pınar Dilek ile evlendikten sonra yılın belli bölümünü Türkiye'deki çiftliğinde geçiren Tarkan dönem dönem ailesiyle yurt dışına çıkıyor. Tarkan'ın da Amerika ve Almanya'da evleri var.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...

BERGÜZAR KOREL-HALİT ERGENÇ
Londra'da ev alan ünlüler kervanına Bergüzar Korel-Halit Ergenç çifte de dahil oldu. Ünlü çift, yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirmeye başladı.

Yıllar önce Türkiyeden uzak bir hayat kurmuştu: Köyde yaşıyorum... Sabah horoz, akşam ineklerin boyunlarındaki çan sesi...


Haberle ilgili daha fazlası:
#Yurtdışında Evi Olan Ünlüler#Seher Dilovan#İsviçre

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