Yıldız Tilbe'nin gergin anları: Kamerayı itip hakaret etti

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Tilbe, kendisini görüntüleyen muhabirlere “Çekilin önümden, açım aç. Aç ayı oynamaz” diye bağırdı.

Sanatçı, “Yeni şarkınıza ödül bekliyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“İstemiyorum ödül, ben kendim ödülüm.”

Daha sonra bir kebap restoranına doğru iş insanı Kayhan İskenderoğlu ile yürüyen Tilbe, gazetecilerin “İlişki sorsaydık, ilişki var mı yok mu?” sorusuna sinirlenerek “Ne ilişkisi ya. Bir s.... git, insanın sabrını bozma” diyerek hakaret etti.

Şarkıcı, görüntü almaya çalışan bir kameramanın kamerasını itti. Yıldız Tilbe, restoran çıkışında ise iki ay önce yoğun bakımda kalmasıyla ilgili soru soran muhabirlere karşı yine aynı tutumu sergiledi. Yıldız Tilbe, “Yeter, bıktım sizden” diyerek bağırdı.