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Yıldız Tilbe: Kendimle evliliğim güzel gidiyor

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#Yıldız Tilbe#Şarkıcı#Etiler
Yıldız Tilbe: Kendimle evliliğim güzel gidiyor
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 13:24

Kendisine aldığı yüzüğün fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Yıldız Tilbe evlilik açıklamasıyla güldürdü.

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ŞARKI YAPMAYA ZAMAN YOK

Yıldız Tilbe önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Mağazaları dolaşan sanatçı, muhabirlerin soruları üzerine “Her şey yolunda. Konserler çok güzel geçiyor ama yeni bir şey yok maalesef. Yaz dolayısıyla ve konserler yoğun olduğu için şarkı yapmaya zaman yok, kışa inşallah” dedi.

BAZEN ANLAŞAMIYORUZ

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe bir süre önce yüzüğünün fotoğrafını “Kendime evlenme teklif ettim kabul etti, yüzük aldım taktık mutluyuz” notuyla paylaşmıştı. Sanatçı o paylaşımı hatırlatılınca espri yaptı: “Kendi kendimle evliliğim çok güzel gidiyor, bazen anlaşamıyoruz ama bırakamıyoruz da birbirimizi.” 

Yıldız Tilbe: Kendimle evliliğim güzel gidiyor

Yıldız Tilbe önceki gün Taksim’de gördüğü sokak müzisyenlerinin yanına gitti. Ünlü sanatçı, müzisyenlerle birlikte “Aşk Laftan Anlamaz ki” şarkısını söyledi.

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Maskesi saçında

Yıldız Tilbe alışveriş turunda maskesini saç bandı olarak kullandı: “Maskeyi ters çevirip saçıma bant yaptım, lazım olduğunda da hemen maske oluyor.
Biri yaklaşınca yüzüme indiriyorum, araba sürünce başıma geçiriyorum rüzgârda saçım dağılmasın diye.”

Yıldız Tilbe: Kendimle evliliğim güzel gidiyor

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#Yıldız Tilbe#Şarkıcı#Etiler

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