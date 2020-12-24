Yılbaşı çiçeği olarak biliniyor: Kokina suya konur mu, bakımı nasıl olmalı?

Tavşanmemesi (Ruscus aculeatus) yaygın olarak bilinen adıyla kokina, Ruscaceae familyasından 20–50 cm yükseklikte, her dem yeşil, çok yıllık, yaprak biçimindeki dalları sert ve batıcı, çalı görünüşlü bir bitkidir. Kokina yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin iplerle bağlanmasıyla hazırlanıyor.

Kök ve yaprakları Antakya Bölgesi aktarlarında idrar arttırıcı ve taş düşürücü olarak satılmaktadır. Aralık ayı ortalarından itibaren ucuna Silcan (Similax excelsa) meyveleri bağlanmış olan dalları, İstanbul çiçekçilerinde Kokina (Yunanca "kırmızı") adı altında satılır. Güzel bir saksıya koyarak evinizin en güzel köşesinde konumlandırabilirsiniz.

KOKİNA SULANIR MI?

Su ihtiyacı köklerinden giderilmelidir. Haftada 1 kök kısımlarını 1 gün süreyle suda bekletmeyi deneyebilirsiniz. Kokinanın köklerine su vermek ancak bitkinin ömrünü uzatacaktır.

Kokinalar hem çok soğuk havalardan hem de çok sıcak ortamlardan hoşlanmazlar, bu yüzden evinizin en serin yerine konumlandırmalısınız.