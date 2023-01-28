Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Yıl: 1973.. Tarık'ın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Güncelleme Tarihi:

#Yeşilçam#Emel Sayın#Tarık Akan
Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2023 15:51

Usta sanatçı yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Haberin Devamı

Sanatçı Emel Sayın, başrolünü Tarık Akan ile paylaştığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' filminin setinden bir kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. 

Sayın, fotoğrafın altına "Yalancı Yarim filminin setindeyiz.Yönetmenimiz Ertem Eğilmez beni yönlendiriyor.Tarık'ın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor ama seti terk etmiyor." notunu düştü. 

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

BİZ SİZİ HİÇ UNUTMADIK

 Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası hem geçmişin unutulmaz filmlerini ve oyuncularını yad ediyor hem de takipçilerini Yeşilçam tarihinde tadına doyulmaz bir gezintiye çıkarıyor. İşte Arzu Film hesabından birbirinden ilginç notlarla paylaşılan o fotoğraflar..

 

Haberin Devamı

HEY GİDİ GÜNLER

 Arzu Film'in Instagram sayfasında yer alan bu fotoğraf "Eksildikçe artan bir bir çığlık, eskidikçe artan bir sevda... Bizim Aile..Hepimizin Ailesi..Minnet ve özlemle.." notuyla paylaşıldı.

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Bu kare kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

AMME HİZMETİ SAYILIR

1978 yılında çekilen "Neşeli Günler' filmine ait bir kare "Net çıksaymış iyiymiş. Yine de kalmasın kuytu kenarda. 40 yıldır duruyor tozlu raflarda. Gün ışığı görsün artık. Vardır meraklısı seveni, onlara gelsin. Amme hizmeti sayılır belki? 'Neşeli Günler' 1978/Taksim Meydanı..." notuyla paylaşıldı.

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı filmin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

45 YIL ÖNCE

Birbirinden usta isimleri kadrosunda buluşturan Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce" notuyla paylaşıldı.

Haberin Devamı

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor...

HER ŞEY 20 GÜNDE OLDU

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Tarık Akan, gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'in rol aldığı filmden kare "Ah Nerede. 1975 yapımı..15 kişilik bir ekiple 20 günde tüm çekimleri ve stüdyo işlemleri bitirilerek vizyona sokulmuş, 40.yılını dolduran bir başka çalışmamız..Yapımında emeği geçen tüm sanatçılarına ve emekçilerine şükranlarımızla..." notu ile paylaşıldı.

BİR AİLE GİBİ...

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Haberin Devamı

 Şaban Oğlu Şaban filminden Itır Esen'in set ziyaretinde, Sevda Aktolga'yı çalıştırırken çekilmiş bir kare bu. Filmde olsun olmasın asla birbirlerini bırakmadıklarının, bir aile gibi hissettiklerinin en güzel örneği...

O DA BİZİM ANNEMİZ

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Adile Naşit ile birlikte her daim firmamızın annesi olarak kabul ettiğimiz sevgili büyüğümüz Mürüvvet Sim...Bu arada hani filmlerde hep tatlı kadınları oynardı ya genelde, işte kendisi onlardan da tatlı biriydi..Bildiğimizi söylemeden geçemedik vallahi!...

KENDİNİ ROLÜNE KAPTIRIRDI...

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Sevgili Perran Kutman rolüne kendini kaptıran iyi bir oyuncu, rahmetli Feridun gerçekten tırsmışa benziyor.. Hırçın ama Badi Ekrem'e duyduğu sevgi ile aşk kadınına dönüşen kız-oğlan kız Hürrem hoca tiplemesi.

Haberin Devamı

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Baba- Unutmadık, unutmayacağız. Yeşilçam'ın en tonton babası Hulusi Kentmen... 

HABABAM SINIFI EFSANELERİ

"Hababam güm güm güm! Sanırsın Harry Potter çekilmiş...Şehir efsaneleri bitmek bilmiyor..."

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

"Ferit ismi Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismiymiş!...Kemal Sunal çok tokat yediği için yüzü kanamış!..Tahtaya yazılan isimler altında gizli sırlar varmış!..Bitmek bilmeyen derin arayışlarla dolu bir çok yazı paylaşılıyor basınımızda maşallah!...Sonu nereye varacak bizler de bekliyoruz açıkçası..Aslan basın güm güm güm!..."

Haberin Devamı

'SENİ HİÇ SEVMEDİM SÜT OĞLAN'

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Kumandanım Hüsamettin...Filmin kadrosuna ne demeli peki?

EMİNE DEĞİL, MİNE!

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, göynüm hep seni arıyor neredesin sen?..Neşet Ertaş'ın ölümsüz dizeleri ve ölümsüz kadrosuyla "Tatlı Dillim"

'ŞABAN OĞLU ŞABAN' SETİ

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

...Ertem Eğilmez...❤ Şanslıymışız ki üşenmemiş...Şaban Oğlu Şaban film seti..Yönetmen yardımcısı Kartal Tibet ile birlikte...

YIL 1977

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Gerçeklikleri ve sıcaklıkları güzelliklerini misliyle arttırıyor.. Çok sevip beğendiğimiz güzel bir kare bu.."Gülen Gözler" (1977)

FİNAL SAHNESİ

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Dünya sinemasında var mı daha gerçek bir çift?..Bilmediğimiz bir yerlerde olabilir mi acaba? Aile Şerefi final sahnesinden...

ÖĞRETMENİM: BADİ EKREM

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Herkesin böyle bir öğretmeni olması dileğiyle...Badi Ekrem...

İZLEMEKTEN SIKILMIYORUZ

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Tadına doyulmayan.Seyrine doyulmayan,Sıkılmadan her daim seyredilen Mavi Boncuk...

AFİŞ İÇİN ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF

Çöpçüler Kralı...Verilen mizansene bakılırsa Afiş veya Lobi için çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor...

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Filmde Murat'ı canlandıran Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Canım Kardeşim...

SADECE BİR KİŞİ HAYATTA

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Filmde Murat'ı canlandıran Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Canım Kardeşim...

SEN ORADA OLMAMALISIN

Bu kare ilginç bir not eşliğinde paylaşıldı: "Salako" Ama kim tam salak belli değil..O ağaçta görünmediğini sanan mı? Onu görmeyen mi?..Aşağıdan geçen yolcu mu?..O'nu görmeyen mi?... Hani hep merak edilen çekim hatalarına da iyi bir örnektir, güzel bir karedir bu..

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor


Bu arada ağacın hemen altından geçen ve aslında senaryoda olmayan ve o anda orada olmaması gereken kişiye dikkat!

EN ÇOK AĞLANAN FİLM

Yıl: 1973.. Tarıkın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Canım Kardeşim, Yeşilcam'ın her seyredeni en çok ağlatan filmlerinden biri olarak tarihe geçti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeşilçam#Emel Sayın#Tarık Akan

BAKMADAN GEÇME!

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli

Beslenmenin olmazsa olmazı YAĞLAR | Hangisi, nasıl tüketilmeli?

#Sağlık
Gizemli hastalık Şeyin sırrı neden hâlâ çözülemedi Her şey 2013te başladı 6 ay içinde bir zombiye dönüştüm

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı neden hâlâ çözülemedi? Her şey 2013'te başladı! '6 ay içinde bir zombiye dönüştüm'

#Havana Sendromu
BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız

BİR SORUDAN FAZLASI | Çocuğum neden bana karşı bu kadar saygısız?

#Çocuk Gelişimi