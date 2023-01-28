Yıl: 1973.. Tarık'ın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor

Haberin Devamı

Sanatçı Emel Sayın, başrolünü Tarık Akan ile paylaştığı 1973 yapımı 'Yalancı Yarim' filminin setinden bir kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Sayın, fotoğrafın altına "Yalancı Yarim filminin setindeyiz.Yönetmenimiz Ertem Eğilmez beni yönlendiriyor.Tarık'ın 40 derece ateşi var, ayakta zor duruyor ama seti terk etmiyor." notunu düştü.





BİZ SİZİ HİÇ UNUTMADIK

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden bir çoğuna imzasını atan yapımcı şirket Arzu Film'in sosyal medyadaki sayfası hem geçmişin unutulmaz filmlerini ve oyuncularını yad ediyor hem de takipçilerini Yeşilçam tarihinde tadına doyulmaz bir gezintiye çıkarıyor. İşte Arzu Film hesabından birbirinden ilginç notlarla paylaşılan o fotoğraflar..

Haberin Devamı

HEY GİDİ GÜNLER

Arzu Film'in Instagram sayfasında yer alan bu fotoğraf "Eksildikçe artan bir bir çığlık, eskidikçe artan bir sevda... Bizim Aile..Hepimizin Ailesi..Minnet ve özlemle.." notuyla paylaşıldı.

Bu kare kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

AMME HİZMETİ SAYILIR

1978 yılında çekilen "Neşeli Günler' filmine ait bir kare "Net çıksaymış iyiymiş. Yine de kalmasın kuytu kenarda. 40 yıldır duruyor tozlu raflarda. Gün ışığı görsün artık. Vardır meraklısı seveni, onlara gelsin. Amme hizmeti sayılır belki? 'Neşeli Günler' 1978/Taksim Meydanı..." notuyla paylaşıldı.

Başrollerinde Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta isimlerin yer aldığı filmin fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü.

45 YIL ÖNCE

Birbirinden usta isimleri kadrosunda buluşturan Aile Şerefi'nin setine ait bir kare "45 yıl önce" notuyla paylaşıldı.

Haberin Devamı

1976 yılında çekilen film, zengin çocuğu Oktay'ın fakir bir ailenin oğluna çarpmasıyla değişen hayatları konu alıyor...

HER ŞEY 20 GÜNDE OLDU





Tarık Akan, gülşen Bubikoğlu ve Adile Naşit'in rol aldığı filmden kare "Ah Nerede. 1975 yapımı..15 kişilik bir ekiple 20 günde tüm çekimleri ve stüdyo işlemleri bitirilerek vizyona sokulmuş, 40.yılını dolduran bir başka çalışmamız..Yapımında emeği geçen tüm sanatçılarına ve emekçilerine şükranlarımızla..." notu ile paylaşıldı.

BİR AİLE GİBİ...

Haberin Devamı

Şaban Oğlu Şaban filminden Itır Esen'in set ziyaretinde, Sevda Aktolga'yı çalıştırırken çekilmiş bir kare bu. Filmde olsun olmasın asla birbirlerini bırakmadıklarının, bir aile gibi hissettiklerinin en güzel örneği...

O DA BİZİM ANNEMİZ

Adile Naşit ile birlikte her daim firmamızın annesi olarak kabul ettiğimiz sevgili büyüğümüz Mürüvvet Sim...Bu arada hani filmlerde hep tatlı kadınları oynardı ya genelde, işte kendisi onlardan da tatlı biriydi..Bildiğimizi söylemeden geçemedik vallahi!...

KENDİNİ ROLÜNE KAPTIRIRDI...

Sevgili Perran Kutman rolüne kendini kaptıran iyi bir oyuncu, rahmetli Feridun gerçekten tırsmışa benziyor.. Hırçın ama Badi Ekrem'e duyduğu sevgi ile aşk kadınına dönüşen kız-oğlan kız Hürrem hoca tiplemesi.

Haberin Devamı

SENİ UNUTMAYACAĞIZ

Baba- Unutmadık, unutmayacağız. Yeşilçam'ın en tonton babası Hulusi Kentmen...

HABABAM SINIFI EFSANELERİ

"Hababam güm güm güm! Sanırsın Harry Potter çekilmiş...Şehir efsaneleri bitmek bilmiyor..."

"Ferit ismi Ertem Eğilmez'in kaybettiği oğlunun ismiymiş!...Kemal Sunal çok tokat yediği için yüzü kanamış!..Tahtaya yazılan isimler altında gizli sırlar varmış!..Bitmek bilmeyen derin arayışlarla dolu bir çok yazı paylaşılıyor basınımızda maşallah!...Sonu nereye varacak bizler de bekliyoruz açıkçası..Aslan basın güm güm güm!..."

Haberin Devamı

'SENİ HİÇ SEVMEDİM SÜT OĞLAN'

Kumandanım Hüsamettin...Filmin kadrosuna ne demeli peki?

EMİNE DEĞİL, MİNE!





Tatlı dillim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm, göynüm hep seni arıyor neredesin sen?..Neşet Ertaş'ın ölümsüz dizeleri ve ölümsüz kadrosuyla "Tatlı Dillim"

'ŞABAN OĞLU ŞABAN' SETİ

...Ertem Eğilmez...❤ Şanslıymışız ki üşenmemiş...Şaban Oğlu Şaban film seti..Yönetmen yardımcısı Kartal Tibet ile birlikte...

YIL 1977





Gerçeklikleri ve sıcaklıkları güzelliklerini misliyle arttırıyor.. Çok sevip beğendiğimiz güzel bir kare bu.."Gülen Gözler" (1977)

FİNAL SAHNESİ





Dünya sinemasında var mı daha gerçek bir çift?..Bilmediğimiz bir yerlerde olabilir mi acaba? Aile Şerefi final sahnesinden...

ÖĞRETMENİM: BADİ EKREM





Herkesin böyle bir öğretmeni olması dileğiyle...Badi Ekrem...

İZLEMEKTEN SIKILMIYORUZ





Tadına doyulmayan.Seyrine doyulmayan,Sıkılmadan her daim seyredilen Mavi Boncuk...

AFİŞ İÇİN ÇEKİLMİŞ BİR FOTOĞRAF

Çöpçüler Kralı...Verilen mizansene bakılırsa Afiş veya Lobi için çekilmiş bir fotoğraf gibi duruyor...

YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU





Filmde Murat'ı canlandıran Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Canım Kardeşim...

SADECE BİR KİŞİ HAYATTA

Filmde Murat'ı canlandıran Tarık Akan, 1970 yılında Ses dergisinin yarışmasında birinci olarak kariyerine başladı. Canım Kardeşim...

SEN ORADA OLMAMALISIN

Bu kare ilginç bir not eşliğinde paylaşıldı: "Salako" Ama kim tam salak belli değil..O ağaçta görünmediğini sanan mı? Onu görmeyen mi?..Aşağıdan geçen yolcu mu?..O'nu görmeyen mi?... Hani hep merak edilen çekim hatalarına da iyi bir örnektir, güzel bir karedir bu..

Bu arada ağacın hemen altından geçen ve aslında senaryoda olmayan ve o anda orada olmaması gereken kişiye dikkat!

EN ÇOK AĞLANAN FİLM





Canım Kardeşim, Yeşilcam'ın her seyredeni en çok ağlatan filmlerinden biri olarak tarihe geçti.