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Yeşim Salkım'a 'hakaret' suçundan 5 bin lira para cezası

#Yeşim Salkım#Müge Dağıstanlı#Gülşen Yüksel
Yeşim Salkıma hakaret suçundan 5 bin lira para cezası

MAGAZİN programı sunucuları Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan sanatçı Yeşim Salkım'a 5 bin 450 TL adli para cezası verildi.

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Magazin yorumcuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in, programlarıyla ilgili hakaret içeren ifadeler kullandığı iddiasıyla, sanatçı Yeşim Salkım hakkında şikayetçi olması nedeniyle açılan davada bugün karar açıklandı. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yeşim Salkım katıldı. Duruşmada Dağıstanlı ve Yüksel'i avukatları Emek Emre temsil etti.

 "GENELLEME YAPMIŞTIM ASLINDA"

Duruşmada savunma yapan Yeşim Salkım, "Ben genelleme yapmıştım aslında. Söz konusu videodaki paylaşımı bütün magazin muhabirleri ve bunların başındaki müdürleri için söylemiştim. Yalnızca müştekilere yönelik yaptığım bir paylaşım değildi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca söylediğim kelime, Latin kökenlidir. Bütün magazincilerin öyle olduğunu düşündüğüm için o kelimeyi kullandım" diye konuştu.

Yeşim Salkıma hakaret suçundan 5 bin lira para cezası

Şikayetçiler Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in avukatı Emek Emre, Salkım'ın ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu söyleyerek "Bilirkişi raporunda, videonun başında 'İki tane müdüre hanım kılıklılar' diyerek müvekkillerimizden bahsettiği belirtiliyor. Bu durum herkes tarafından algılanabilir. Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

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 SAVCI 4 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEDİ

Davanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan savcı, sanık Yeşim Salkım'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'i kastederek hakaret içerikli sözleri nedeniyle 'Zincirleme şekilde hakaret' suçundan 3 ay 22 günden 4 yıl 4 aya kadar cezalandırılmasını talep etti.

 SALKIM'A 5 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme Yeşim Salkım'a 'Hakaret' suçundan 109 gün hapis cezası karşılığında, 5 bin 450 lira adli para cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi.

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#Yeşim Salkım#Müge Dağıstanlı#Gülşen Yüksel

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