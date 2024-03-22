'Ölüm ona hiç yakışmadı' Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'a veda...

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8 yıldır kanser hastalığıyla mücadele eden Bahar Öztan, 21 Mart Perşembe akşamı hayatını kaybetti.

Kısa bir süre önce yoğun bakıma kaldırılan ve entübe edilen usta oyuncunun vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Yeşilçam'ın efsane ismi bugün dostlarının da katıldığı bir törenle son yolculuğuna uğurladı.

Perihan Savaş, Safiye Soyman, Nuri Alço, Gökhan Güney ve Serdar Gökhan gibi çok sayıda ünlü isim Öztan'a veda için Üsküdar Şakirin Camisi'nde hazır bulundu.

Duygusal anların yaşandığı törende Öztan'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

ACIMIZ TARİFSİZ

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Öztan’ın oğlu Yiğit Çolak “Üzgünüm, ne diyebilirim ki? Acımız tarifsiz, annemi sonsuzluğa uğurluyoruz. Sevenlerimiz yalnız bırakmadı, katılan herkese teşekkür ederim” diyerek acısını dile getirdi.

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DÜNYA İYİSİ BİR İNSANDI

Arkadaşını ebediyet uğurlayan Perihan Savaş “Çok çekti, uzun zamandır hastanede olduğu için görüşmemiştik. Üzgünüm, konuşamıyorum, dünya iyisi bir insandı” dedi.

ONU ANLATMAYA KELİMELER YETMEZ

Safiye Soyman ise “Sözün bittiği yerdeyiz çok üzgünüm. Benim çok iyi arkadaşımdı, Bodrum’da çok vakit geçirirdik. Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Hiç kimseyi kırmayan güzel bir insandı, mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız. Aslında çok da savaştı bu hastalıkla, o kadar morali yüksekti ki hiç ölmeyecek gibi. Hepimizi çok üzdü, hiç ona yakışmadı ölüm." ifadelerini kullandı.

KALBİ, RUHU ÇOK GÜZEL BİR İNSANDI

Nuri Alço “Kalbi, ruhu çok güzel bir insandı. Yani bu kadar yıllar uğraştı çabaladı ama olmadı maalesef. Bu hastalık bir bulaştı mı insanın yakasını bırakmıyor. Tam yaşayacağı zamanları yaşayamadı. Oğlu Yiğit hep yanındaydı bir saniye bile ayrılmadı, Allah herkese böyle bir evlat nasip etsin. Tam da hayırlı bir günde ramazanın Cuma gününde aramızdan ayrıldı. Allah yolculuğunu iyi kılsın, başımız sağ olsun”

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Sanatçının naaşı cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

DUALARINIZA İHTİYACIM VAR

Bahar Öztan, geçtiğimiz ekim ayında sağlık durumunu sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaşmıştı:

"Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var."