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Bahar Öztan'ın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

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#Bahar Öztan#Yeşilçam#Gamzeli Güzel
Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 10:28

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli, oyuncu Bahar Öztan (61), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu Yiğit'in duyurduğu acı haber sanat dünyasını yasa boğdu...

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Ünlü isimler art arda başsağlığı mesajları yayınlarken, bir paylaşım da 'Doktor Civanım' filminde Bahar Öztan ile rol alan ve 2000 yılında hayatını kaybeden Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal'dan geldi.

GÜL SUNAL: Ahhhh güzel Bahar Öztan oldu mu bu şimdi.. Doktor Civanım ve Orta Direk Şaban filmlerinde Kemalle oynamıştı.. Sonra arada telefonlaştık hep.. Gülüşünü, sıcacık bakışını hiç unutamam sevgili Bahar.. Çok üzgünüm çok..

Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

METİN AROLAT: Sizi tanımış olmak bir onur idi. Güzelliğinizden,zerafetinizden gözlerim kamaşmıştı. Hoşçakalın Bahar hanım. Dualarımı yolluyorum arkanızdan. Yattığınız yer incitmesin sizi.

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Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

IŞIL YÜCESOY: Sizinle hiç tanışmadık . Ama tanışmak önemli mi? Çekilen çileyi,taşınan umudu geçilen o çetrefilli yolları hep yüreğimizde hissettik. Yeşilçam’a verdiğiniz emeği hiç unutmadık. Unutmayacağız. Güle güle BAHAR ÖZTAN. Ruhunuz şad yıldızlar yoldaşınız olsun

FİLİZ AKIN: Rahatsızlığımdan dolayı bir süre telefonuma bakmamıştım Bu sabah açtığımda ilk Bahar’ı,
o gamzeli güzelimizi kaybettiğimiz haberi çıktı karşıma ve üzülerek öğrendim ki, kolon kanseri ameliyatı için sevgi yüklü dualar yolladığımız Baharımız yok artık...

Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

Gözden KaçmasınBahar Öztan hayatını kaybetti... Canım annem bu gece huzura kavuştuBahar Öztan hayatını kaybetti... "Canım annem bu gece huzura kavuştu"Haberi görüntüle

ÇİĞDEM TUNÇ: Halbuki cemre havaya düşüyor,nevruz deniyor,çiçekler dala tutunuyordu..
Sen geliyordun bahar.. Nereye gittin devrem? Gelmen lazımdı,gitmen değil..

Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

YALÇIN DÜMER: Canım Bahar'ım ışıklar içinde...Son filmini beraber oynamıştık...Yılmaz ve Murat Abimle...

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Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

HAKAN PEKER: Değerli sinema sanatçısı Bahar Özcan o kaybettik çok üzgünüm. Tüm Sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun Allah rahmet eylesin.

Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

Gözden KaçmasınBahar Öztan: Bir şampuan reklamında uçuşan saçları hayatını değiştirdi... Bir değil birkaç nesil için Yeşilçamın gamzeli güzeliBahar Öztan: Bir şampuan reklamında uçuşan saçları hayatını değiştirdi... Bir değil birkaç nesil için Yeşilçam'ın 'gamzeli güzeli'Haberi görüntüle

SERPİL ÇAKMAKLI: Sinemanın gamzeli güzeli canım Bahar'ım hiç pes etmedin, azminle, dik duruşunla, pozitif enerjinle ,hayata sıkı sıkı sarıldın. Hastalığının her evresinde mücadeleni sürdürdün ama bu sonuncu denemende yaşama tutulamadın. Sinemanın emektarlarından o kadar büyük kayıplar verdik ki; ne yazılır artık inanın kelimelere dökmekle zorlanıyorum. Başımız sağolsun acılı ailesine sevenlerine ilk öncede biricik oğluna sabırlar versin. Mekanın cennet ruhun şad olsun. Seni tanımak çok güzeldi. çok güzel anılar biriktirdik bu fotoğraflarda onlardan biri...

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Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

MELEK BAYKAL: Güzel gamzeli kadın... Nurlar içinde uyu

Bahar Öztanın vefat haberi sanat dünyasını yasa boğdu: Senin gelmen lazımdı Bahar, gitmen değil...

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#Bahar Öztan#Yeşilçam#Gamzeli Güzel

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