Yeni rolü çöp kamyonu şoförlüğü

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Yönetmenliğini Orçun Benli’nin üstlendiği filmde Erdoğan, pesimist bir babaya hayat verecek. Erdoğan, rolü hakkında şunları söyledi:



“Filmde Kemal karakterini canlandırıyorum. Sıkıntılı bir yaşamı var. Ancak ailesiyle beraberken bu sorunlar anlayışla çözülüyor. Seyirci yokluğun ve dertlerin içinde dayanışmanın kıymetini de görecek. Daha önceki rollerimden mümkün olduğunca ayırarak bu karakteri samimi bir şekilde seyirciyle paylaşma çabasında oldum. Kemal, bir çöp kamyonu şoförü de... O işin provalarını yaptık.”



